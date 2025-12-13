2026 की सबसे बड़ी मेगा बजट फिल्म, जिसकी रिलीज पर टिकी फैंस की निगाहें, सालभर पहले मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला

2026 Most Awaited Movie: हर साल की तरह 2026 में कई बड़ी और मोस्ट अवेटेड फिल्में बडे़ पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं, जिनमें से एक ये भी जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. इस फिल्म को 2026 की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है, जो अगले साल के आखिर में दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
2026 Most Awaited Movie: मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU अब एक नए दौर में एंट्री करने जा रहा है. इसे लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. माना जा रहा है कि आने वाले सालों में यही बदलाव मार्वल की आगे की कहानी तय करेगा. डिज्नी ने साफ कर दिया है कि ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ (Avengers Doomsday) की पहली ऑफिशियल झलक फिल्म की रिलीज से सालभर पहले ही दिखा दी जाएगी. इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर हचलच मच गई है और फैंस हर नए अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं.
साल 2026 में रिलीज होने वाली ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ को मार्वल की सबसे बड़ी फिल्मों में गिना जा रहा है. इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफी बज बना हुआ है. खास बात ये है कि इस बार भी डायरेक्शन की जिम्मेदारी फिर से एंथनी और जो रूसो संभाल रहे हैं, जो पहले ‘एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर’ और ‘एंडगेम’ जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं. कहानी में भी बड़ा बदलाव किया गया है, जहां अब कांग की जगह डॉक्टर डूम को लीड विलेन के तौर पर दिखाया जाएगा, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है.
रॉबर्ट डाउनी जूनियर की MCU में वापसी
साथ ही फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर की MCU में वापसी सबसे बड़ा सरप्राइज माना जा रहा है. इस बार वे आयरन मैन नहीं, बल्कि ‘डॉक्टर डूम’ के रोल में नजर आने वाले हैं. इस खबर ने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दिया गै. वहीं 2025 की शुरुआत में मार्वल ने एक ‘चेयर रिवील’ लाइवस्ट्रीम के जरिए फिल्म की बड़ी स्टारकास्ट का खुलासा किया था. इसमें कई पुराने और नए सुपरहीरो के नाम सामने आए, जिससे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गईं. इस अपडेट ने फिल्म को लेकर फैंस की उम्मीदों को काफी बढ़ा दिया है.
फिल्म में साथ नजर आएंगे कई बड़े सितारे
इस लिस्ट में सेबेस्टियन स्टैन, पॉल रुड के अलावा सिमू लियू, फ्लोरेंस प्यू, टॉम हिडलस्टन और क्रिस हेम्सवर्थ जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इसके साथ ही फॉक्स के जमाने के ‘एक्स-मैन’ किरदारों की वापसी भी कन्फर्म की गई. इयान मैककेलन, पैट्रिक स्टीवर्ट और रेबेका रोमिजन जैसे सितारों की एंट्री ने ये साफ कर दिया है कि अब मल्टीवर्स पूरी तरह से जुड़ने वाला है और कहानी और भी बड़ी होने जा रही है. हालांकि, इन नामों के साथ कुछ पुराने सितारों की गैरमौजूदगी पर भी सवाल उठे हैं.
फिल्म में नहीं दिखेंगे मार्क रफालो और ब्री लार्सन
हल्क का रोल निभा चुके मार्क रफालो ने ‘द टुनाइट शो’ में मजाक करते हुए कहा कि शायद मेकर्स को लगा कि उन्हें हटाना बेहतर है. हालांकि, वे ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन 2026 में आने वाली ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ में नजर आ सकते हैं. वहीं, कैप्टन मार्वल यानी ब्री लार्सन ने अपनी वापसी को लेकर चुप्पी बनाए रखी है. उन्होंने साफ जवाब देने से बचते हुए सस्पेंस बनाए रखा है. उनकी आखिरी फिल्म ‘द मार्वल्स’ का अंत अधूरा छोड़ा गया था, जिसमें मोनिका रैम्बो दूसरी दुनिया में फंस जाती है.
