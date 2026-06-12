/‘वेलकम टू द जंगल’ के लिए अक्षय कुमार ने चार्ज किए 1.7 करोड़? आग की तरह फैली खबर; तो बोले- ‘उतना भी नहीं मिला...’

Welcome To The Jungle Akshay Kumar Fees: बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार इन दिनों अपनी नई कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर उड़ रही थी कि अक्षय ने इस कॉमेडी फिल्म के लिए 1.7 करोड़ रुपये की तगड़ी फीस ली है. लेकिन हाल ही में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अक्षय ने इन सभी खबरों पर पूरी तरह विराम लगा दिया. इस दौरान उन्होंने अपनी खुलकर अपनी फीस के बारे में बात की.
उन्होंने साफ कहा कि इंटरनेट पर उनकी फीस को लेकर जितने भी आंकड़े चल रहे हैं, वे सब पूरी तरह गलत हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है. इवेंट के दौरान जब एक रिपोर्टर ने अक्षय से उनकी फीस को लेकर सीधा सवाल किया, तो उन्होंने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा, ‘मैंने उतना भी नहीं लिया है, मुझे उतना भी नहीं मिला’. इसके बाद उन्होंने फीस की बात को साइड में रखकर फिल्म से अपने जुड़ाव पर बात की. उन्होंने अपनी दिल की बात रखते हुए बताया कि ये फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है.
इसके पीछे की वजह है कि फिल्म की कहानी उनके पुराने दोस्त और दिवंगत राइटर-डायरेक्टर नीरज वोरा ने लिखी थी. फिल्म का ट्रेलर इंटरनेट पर आते ही छा गया है, जो काफी हाई-एनर्जी से भरपूर है. ट्रेलर की शुरुआत में ही फिल्म की पूरी स्टारकास्ट की धमाकेदार एंट्री दिखाई देती है. इसे देखकर फैंस को अंदाजा हो गया है कि इस बार भी सिनेमाघरों में भरपूर कन्फ्यूजन और तगड़ी कॉमेडी देखने को मिलने वाली है. इस ट्रेलर ने कुछ लोगों की ‘वेलकम’ फ्रेंचाइजी की पुरानी यादों को भी ताजा कर दिया.
फिल्म में ढेर सारे मजेदार किरदार और कमाल का कॉमिक डिसऑर्डर देखने को मिल रही है. इस ट्रेलर का सबसे बड़ा और मजेदार सरप्राइज वो पल है, जो फैंस को पहली फिल्म के आइकॉनिक किरदार मजनू भाई की याद दिलाता है. अनिल कपूर का निभाया मजनू भाई का रोल आज भी लोगों का ऑल-टाइम फेवरेट है, इसलिए नए ट्रेलर में मजनू भाई का ये थ्रोबैक मूमेंट सीधे दर्शकों के दिल को छू रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इस सरप्राइज की जमकर तारीफ कर रहे हैं और फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं.
अहमद खान के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 26 जून, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. ये फिल्म ‘वेलकम’ फ्रेंचाइजी के उसी पुराने पागलपन और गुदगुदाने वाले अंदाज को एक बड़े और बड़े स्केल पर पर्दे पर वापस लाने का वादा करती है. इस बार कहानी में नए किरदारों और मजेदार हालातों को जोड़ा गया है, जिसे देखकर लगता है कि ये फिल्म थिएटर्स में ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करने के लिए एक परफेक्ट मसाला एंटरटेनर मानी जा रही है, जिसमें कई बड़े स्टार्स हैं.
अगर इस फिल्म की धमाकेदार स्टारकास्ट के बारे में बात करें तो वो इतनी बड़ी है कि इसमें बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडीस, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकी श्रॉफ, उर्वशी रौतेला, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और दलेर मेहंदी जैसे कलाकार स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. इतने सारे कॉमेडी किंग को एक साथ देखना पैसा वसूल हो सकता है.