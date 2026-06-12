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‘वेलकम टू द जंगल’ के लिए अक्षय कुमार ने चार्ज किए 1.7 करोड़? आग की तरह फैली खबर; तो बोले- ‘उतना भी नहीं मिला...’

Akshay Kumar Fees: इन दिनों अक्षय कुमार अपनी मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ के लिए करोड़ों की फीस को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म के धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च पर खिलाड़ी कुमार ने खुद अपनी फीस के बारे में खुलकर बात की. इसके साथ ही ट्रेलर में छिपे एक बड़े सरप्राइज ने मजनू भाई के फैंस को क्रेजी कर दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 12, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:04 AM IST
‘वेलकम टू द जंगल’ के लिए अक्षय कुमार ने चार्ज किए 1.7 करोड़? आग की तरह फैली खबर; तो बोले- ‘उतना भी नहीं मिला...’
Image Credit: Welcome To The Jungle Akshay Kumar Fees

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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