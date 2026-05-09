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Hindi Newsबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस पर छाई कृष्णावतारम की सफलता के बीच वृंदावन पहुंचे एक्टर, प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद; सामने आईं तस्वीरें

बॉक्स ऑफिस पर छाई 'कृष्णावतारम' की सफलता के बीच वृंदावन पहुंचे एक्टर, प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद; सामने आईं तस्वीरें

अपनी हालिया रिलीज 'कृष्णावतारम' को मिले जबरदस्त रिएक्शन के बीच, सिद्धार्थ गुप्ता ने सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से हुई मुलाकात के बारे में लिखा.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 09, 2026, 09:38 PM IST
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बॉक्स ऑफिस पर छाई 'कृष्णावतारम' की सफलता के बीच वृंदावन पहुंचे एक्टर, प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद; सामने आईं तस्वीरें

फिल्मों की दुनिया में कई बार ऐसे मौके आते हैं, जब किसी कलाकार की असल जिंदगी और उसकी रील लाइफ एक-दूसरे से जुड़ जाती है. ऐसा ही एक भावनात्मक और आध्यात्मिक पल हाल ही में अभिनेता सिद्धार्थ गुप्ता के साथ जुड़ा, जब वे अपनी फिल्म 'कृष्णावतारम' के रिलीज से पहले वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से आशीर्वाद लिया. इसका अनुभव उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साझा किया. 

एक्टर सिद्धार्थ गुप्ता ने इंस्टाग्राम में प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात की और तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह हाथ जोड़े श्रद्धाभाव से उनका आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने 'जय श्री कृष्ण' लिखा और आगे मां की इच्छा और आस्था की कहानी बताई.

सिद्धार्थ गुप्ता ने प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद

उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा, "जिस दिन मुझे 'कृष्णावतारम' में भगवान श्रीकृष्ण का किरदार निभाने के लिए चुना गया, तब से मेरी मां की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि फिल्म के दुनिया के सामने आने से पहले मैं वृंदावन जाकर प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद लूं."

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सिद्धार्थ ने लिखा, ''उस समय मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव होगा, लेकिन कुछ प्रार्थनाएं अपना रास्ता स्वयं बना लेती हैं. श्रीकृष्ण की कृपा और हमारी पूरी टीम के सामूहिक विश्वास से हमें वृंदावन में महाराज जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने, उन्हें हमारा ट्रेलर दिखाने और 'कृष्णावतारम' के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला.''

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कृष्णावतारम में नजर आएंगे सिद्धार्थ गुप्ता 

उन्होंने आगे लिखा, ''मेरे लिए यह सिर्फ एक पल नहीं था… यह एक सपने के पूरे होने जैसा था, मेरी मां की प्रार्थना का उत्तर था, और जीवनभर साथ रहने वाला आशीर्वाद था.'' फिल्म 'कृष्णावतारम' में सिद्धार्थ गुप्ता भगवान कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं. इस फिल्म का निर्देशन हार्दिक गज्जर ने किया है और इसमें कई बड़े कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे.

संस्कृति जयना, सुष्मिता भट्ट, निवासिनी कृष्णन, गोविंद नामदेव, जरीना वहाब, आशुतोष राणा और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म 7 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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