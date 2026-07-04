/क्या सच में ‘रामायण’ के ट्रेलर से लीक हुआ 11 सेकंड का फुटेज या मेकर्स की है सोची-समझी चाल? सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस

रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म ‘रामायण’ इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है. वजह है इसका एक 11 सेकंड का लीक वीडियो, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये फिल्म का सीन है. इंटरनेट पर इस क्लिप के आते ही फैंस के बीच एक नई बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो में दिख रहे सीन और विजुअल इफेक्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं. इसे देखने के बाद बहुत से यूजर्स को प्रभास की फिल्म ‘आदिपुरुष’ की याद आने लगी है. हालांकि, कुछ लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मान रहे हैं.
इंटरनेट पर लीक हुई इस छोटी सी क्लिप ने लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए सिर्फ कुछ सेकंड की झलक देखकर पूरी फिल्म के बारे में कोई फैसला सुनाना जल्दबाजी होगी. लेकिन सोशल मीडिया पर तो जैसे कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. लोग लगातार इस पर अपनी राय दे रहे हैं. कोई फिल्म की तारीफ करने की उम्मीद जता रहा है, तो कोई इसे देखकर निराश है. रणबीर कपूर के फैंस भी इस बात को लेकर थोड़े परेशान दिख रहे हैं कि आखिर सच क्या है. क्या ये मेकर्स का पब्लिसिटी स्टंट?
सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बातचीत फिल्म के VFX को लेकर हो रही है. लोगों का कहना है कि अगर ये सच में फिल्म का सीन है, तो मेकर्स को विजुअल इफेक्ट्स पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है. भारतीय ऑडियंस पहले ही ‘आदिपुरुष’ के खराब VFX को देखकर अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं. यही वजह है कि अब जब भी कोई पौराणिक फिल्म आती है, तो लोग उसकी तुलना तुरंत ‘आदिपुरुष’ से करने लगते हैं. हालांकि, कुछ समझदार ऑडियंस का मानना है कि ये फिल्म का फाइनल प्रिंट नहीं, बल्कि एक अधूरा वर्क प्रिंट हो सकता है.
इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है. फिल्म जगत के कुछ जानकारों का मानना है कि ये वीडियो कोई लीक नहीं, बल्कि मेकर्स की एक सोची-समझी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है. आज के डिजिटल जमाने में किसी भी बड़ी फिल्म के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहना बहुत जरूरी होता है. कई बार ऐसी छोटी-छोटी क्लिप्स या खबरें जानबूझकर सामने लाई जाती हैं ताकि ऑडियंस के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता बनी रहे. अगर लोग फिल्म के बारे में लगातार बात करेंगे, तो उसका बज अपने आप बना रहेगा.
WTF
RAMAYANA Leaked Scene pic.twitter.com/1i5UwEGD8n
— Mabbi_Gaadi_ Ruleee (@ShruthiNai30968) July 1, 2026
हालांकि, हर कोई इस मार्केटिंग थ्योरी से सहमत नजर नहीं आता. कई फिल्म एक्सपर्ट्स का कहना है कि ‘रामायण’ जैसे बड़े बजट और सम्मान से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए खराब रिएक्शन का जोखिम उठाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी. अगर मेकर्स ने जानबूझकर ऐसा किया है और लोगों को ये विजुअल पसंद नहीं आया, तो इसका फिल्म की कमाई पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई भी निर्माता अपनी फिल्म के सबसे बेहतरीन सीन ही प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करता है. ऐसे में ये कदम बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है.
इस पूरी बहस के बीच एक तीसरा पक्ष भी निकलकर सामने आ रहा है. कुछ लोगों का साफ कहना है कि ये वीडियो पूरी तरह से नकली है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से बनाई गई है. आजकल एआई टूल्स के जरिए बिल्कुल असली दिखने वाले वीडियो बनाना बहुत आसान हो गया है. कई बार किसी बड़े स्टार या बड़ी फिल्म के नाम पर ऐसे फर्जी क्लिप वायरल कर दिए जाते हैं. कुछ यूजर्स ने वीडियो की क्वालिटी को ध्यान से देखने के बाद कहा कि ये किसी एआई ऐप का ही कमाल लग रहा है, जो सच में हैरानी की बात है.
मजेदार बात ये है कि अभी तक फिल्म की ऑफिशियल टीम या स्टूडियो की तरफ से इस वायरल वीडियो पर कोई बयान नहीं आया है. जब तक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस खुद सामने आकर कुछ नहीं कहते, तब तक ये साफ नहीं होगा कि ये क्लिप असली है या पूरी तरह नकली. फिल्म बनते समय कई बार टेस्ट फुटेज या शुरुआती इफेक्ट्स वाले सीन इंटरनेट पर आ जाते हैं, जिन्हें लोग फाइनल फिल्म समझ बैठते हैं. इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑफिशियल ट्रेलर आने तक सभी को इंतजार करना चाहिए.
अगर फैंस की चिंता को देखें तो उनकी बात भी गलत नहीं लगती. 4000 करोड़ के मेगा बजट में बनकर तैयार हो रही ‘रामायण’ सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा बेहद सेंसिटिव हिस्सा है. ऑडियंस सिनेमाघरों में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक ग्रैंड और रिस्पेक्टफुल प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं. रणबीर कपूर और साई पल्लवी जैसे बड़े कलाकारों के नाम जुड़ने से इस फिल्म से उम्मीदें आसमान पर हैं. अब देखना ये है कि मेकर्स इस वायरल विवाद पर कब अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और फैंस को राहत देते हैं.