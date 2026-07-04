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क्या सच में ‘रामायण’ के ट्रेलर से लीक हुआ 11 सेकंड का फुटेज या मेकर्स की है सोची-समझी चाल? सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस

Ramayana Leaked Video Truth: रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड और मेगा बजट अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ काफी समय से सुर्खियों में है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक 11 सेकंड का एक वीडियो लीक हुआ था, जिसको इसी फिल्म का हिस्सा बताया गया था. इस क्लिप को देखकर फैंस काफी परेशान हुए थे. अब सवाल ये उठता है कि ये क्या ये AI का कमाल था या मेकर्स का पब्लिसिटी स्टंट?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 04, 2026, 06:13 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:31 AM IST
क्या सच में ‘रामायण’ के ट्रेलर से लीक हुआ 11 सेकंड का फुटेज या मेकर्स की है सोची-समझी चाल? सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस
Image Credit: Ramayana Leaked Video Truth Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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