Advertisement
trendingNow13147479
Hindi Newsबॉलीवुड‘धुरंधर 2’ में पूरी बाजी पलटने वाले एक्टर ने कंगना रनौत की ‘इमरजेंसी’ का उड़ाया मजाक, तंज कसते हुए बोले- ‘2 दिन भी नहीं चली...’

‘धुरंधर 2’ में पूरी बाजी पलटने वाले एक्टर ने कंगना रनौत की ‘इमरजेंसी’ का उड़ाया मजाक, तंज कसते हुए बोले- ‘2 दिन भी नहीं चली...’

Dhurandhar 2 Actor: 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘धुरंधर 2’ में कई जाने-माने चेहरे नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक सीनियर एक्टर ने कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसने सोशल मीडिया पर सनसीन मचा दी. अब देखना ये है कि कंगान इसका जवाब देती हैं या नहीं? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhurandhar 2 Actor on Emergency Film
Dhurandhar 2 Actor on Emergency Film

Dhurandhar 2 Actor on Emergency Film: रणवीर सिंह और आदित्य धर की नई स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ को लेकर इन दिनों जबरदस्त हाइप देखने को मिल रही है. फिल्म 19 मार्च को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और साथ ही 2026 की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन चुकी है. इसी बीच फिल्म में पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जमील जमाली का किरदार निभाने वाले राकेश बेदी ने इसी साल रिलीज हुई कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ (Emergency) पर तंज कसा है. 

अपने हालिया इंटरव्यू में राकेश बेदी से पूछा गया, ‘क्या ‘धुरंधर 2’ एक प्रोपेगेंडा फिल्म है?’. इस सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए सबसे जरूरी है कि दर्शक फिल्म को पसंद कर रहे हैं या नहीं. राकेश बेदी ने कहा कि फिल्म को किसी एक कैटेगरी में डालना सही नहीं है. उनका मानना है कि हर इंसान को अपनी पसंद और नापसंद रखने का पूरा हक है. उन्होंने कहा कि फिल्मों को प्रॉ-एस्टैब्लिशमेंट या एंटी-एस्टैब्लिशमेंट जैसे टैग देना ठीक नहीं होता. बेदी के मुताबिक असली फैसला दर्शकों का होता है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

‘धुरंधर 2’ को मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स 

उन्होंने कहा कि फिलहाल ‘धुरंधर 2’ को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. उन्होंने अपनी बात को मजबूत करते हुए हाल ही में आई राजनीतिक फिल्मों का जिक्र भी किया. बेदी ने कहा, ‘हाल ही में इंदिरा गांधी पर एक फिल्म आई थी और नरेंद्र मोदी पर भी फिल्म बनी, लेकिन ये फिल्में ज्यादा दिनों तक नहीं चलीं’. उनका इशारा साफ तौर पर ‘इमरजेंसी’ और नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्मों की ओर था, जो बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाईं. बेदी ने आगे कहा कि ‘धुरंधर 2’ की कहानी, राइटिंग और स्क्रीनप्ले काफी मजबूत है. 

 ‘कौन दाऊद...?’ जब ‘धुरंधर 2’ में ऑफर हुआ ‘बड़े साहब’ का रोल, तब एक्टर ने सबसे पहले पूछा था ये सवाल, डायरेक्टर भी रह गए थे हैरान

फिल्म के स्केल और क्रेज ने सबको चौंकाया

उनके मुताबिक इतने बड़े स्केल पर बनी फिल्म दर्शकों ने पहले कम ही देखी होगी. उन्होंने बताया कि फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है. यही वजह है कि थिएटर में लगातार शो हाउसफुल जा रहे हैं. फिल्म के क्रेज को लेकर उन्होंने कहा, ‘ऐसा जुनून मैंने अपने करियर में पहले कभी नहीं देखा’. उनके मुताबिक लोग फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और इसे देखने के लिए थिएटर में भीड़ उमड़ रही है. उन्होंने कहा, ‘ये एक तरह का पागलपन है, जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है’. 

fallback

मजबूत कहानी और मिशन ने जीता दिल

बेदी मानते हैं कि ये फिल्म लोगों के दिलों पर छा गई है. अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ (Dhurandhar 2: The Revenge) वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी. इसमें रणवीर सिंह का किरदार हमजा एक बड़े मिशन पर निकलता है, जो देश की सिक्योर से जुड़ा है. फिल्म में पाकिस्तान में फैले दुश्मनों के नेटवर्क और अंडरकवर ऑपरेशन को दिखाया गया है. बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने इतिहास रचते हुए पहले ही दिन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar 2rakesh bedikangana ranautEmergency

Trending news

BJP ने 'बाहरियों' को कहीं ज्‍यादा मौका तो नहीं दे दिया, कहीं उल्‍टा न पड़ जाए दांव
assam election 2026
BJP ने 'बाहरियों' को कहीं ज्‍यादा मौका तो नहीं दे दिया, कहीं उल्‍टा न पड़ जाए दांव
ईरान पर हमला: मोदी को घेर रही कांग्रेस, 'सरेंडर' कहने पर थरूर ने सोनिया को सुनाया!
shashi tharoor news
ईरान पर हमला: मोदी को घेर रही कांग्रेस, 'सरेंडर' कहने पर थरूर ने सोनिया को सुनाया!
असम की 40 सीटों में छुपा है खेल, BJP के सामने नई चुनौती; कठिन होगी हिमंता की डगर
assam election 2026
असम की 40 सीटों में छुपा है खेल, BJP के सामने नई चुनौती; कठिन होगी हिमंता की डगर
RG कर पीड़िता की मां ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा, किस पार्टी से मिला था ऑफर?
West bengal elections
RG कर पीड़िता की मां ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा, किस पार्टी से मिला था ऑफर?
रात की मूवी, सुबह का सूरज... हादसे ने छीन ली तीन छात्रों की जान
Mumbai News
रात की मूवी, सुबह का सूरज... हादसे ने छीन ली तीन छात्रों की जान
कलेक्टर नहीं लगा सकते जुर्माना! LPG सिलेंडर की कमी पर आया हाईकोर्ट का सख्त फैसला
LPG Cylinder Shortage
कलेक्टर नहीं लगा सकते जुर्माना! LPG सिलेंडर की कमी पर आया हाईकोर्ट का सख्त फैसला
'शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी तो पति...', 3 साल रेप करने वाले ज्योतिषी की काली करतूत
nashik news
'शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी तो पति...', 3 साल रेप करने वाले ज्योतिषी की काली करतूत
लोकसभा, विधानसभा चुनाव भी नहीं...फिर क्यों राज ठाकरे ने पेश किया ब्लूप्रिंट?
Maharashtra news
लोकसभा, विधानसभा चुनाव भी नहीं...फिर क्यों राज ठाकरे ने पेश किया ब्लूप्रिंट?
क्या विधानसभा से भी बाहर हो जाएंगे MLA? स्पीकर के पास पहुंची कांग्रेस
Congress News
क्या विधानसभा से भी बाहर हो जाएंगे MLA? स्पीकर के पास पहुंची कांग्रेस
PM मोदी ने कतर के अमीर को लगाया फोन, ईद की बधाई देकर जंग के हालातों पर भी की बात
india qatar relations
PM मोदी ने कतर के अमीर को लगाया फोन, ईद की बधाई देकर जंग के हालातों पर भी की बात