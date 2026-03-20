‘धुरंधर 2’ में पूरी बाजी पलटने वाले एक्टर ने कंगना रनौत की ‘इमरजेंसी’ का उड़ाया मजाक, तंज कसते हुए बोले- ‘2 दिन भी नहीं चली...’

Dhurandhar 2 Actor on Emergency Film: रणवीर सिंह और आदित्य धर की नई स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ को लेकर इन दिनों जबरदस्त हाइप देखने को मिल रही है. फिल्म 19 मार्च को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और साथ ही 2026 की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन चुकी है. इसी बीच फिल्म में पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जमील जमाली का किरदार निभाने वाले राकेश बेदी ने इसी साल रिलीज हुई कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ (Emergency) पर तंज कसा है.

अपने हालिया इंटरव्यू में राकेश बेदी से पूछा गया, ‘क्या ‘धुरंधर 2’ एक प्रोपेगेंडा फिल्म है?’. इस सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए सबसे जरूरी है कि दर्शक फिल्म को पसंद कर रहे हैं या नहीं. राकेश बेदी ने कहा कि फिल्म को किसी एक कैटेगरी में डालना सही नहीं है. उनका मानना है कि हर इंसान को अपनी पसंद और नापसंद रखने का पूरा हक है. उन्होंने कहा कि फिल्मों को प्रॉ-एस्टैब्लिशमेंट या एंटी-एस्टैब्लिशमेंट जैसे टैग देना ठीक नहीं होता. बेदी के मुताबिक असली फैसला दर्शकों का होता है.

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‘धुरंधर 2’ को मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स

उन्होंने कहा कि फिलहाल ‘धुरंधर 2’ को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. उन्होंने अपनी बात को मजबूत करते हुए हाल ही में आई राजनीतिक फिल्मों का जिक्र भी किया. बेदी ने कहा, ‘हाल ही में इंदिरा गांधी पर एक फिल्म आई थी और नरेंद्र मोदी पर भी फिल्म बनी, लेकिन ये फिल्में ज्यादा दिनों तक नहीं चलीं’. उनका इशारा साफ तौर पर ‘इमरजेंसी’ और नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्मों की ओर था, जो बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाईं. बेदी ने आगे कहा कि ‘धुरंधर 2’ की कहानी, राइटिंग और स्क्रीनप्ले काफी मजबूत है.

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फिल्म के स्केल और क्रेज ने सबको चौंकाया

उनके मुताबिक इतने बड़े स्केल पर बनी फिल्म दर्शकों ने पहले कम ही देखी होगी. उन्होंने बताया कि फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है. यही वजह है कि थिएटर में लगातार शो हाउसफुल जा रहे हैं. फिल्म के क्रेज को लेकर उन्होंने कहा, ‘ऐसा जुनून मैंने अपने करियर में पहले कभी नहीं देखा’. उनके मुताबिक लोग फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और इसे देखने के लिए थिएटर में भीड़ उमड़ रही है. उन्होंने कहा, ‘ये एक तरह का पागलपन है, जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है’.

मजबूत कहानी और मिशन ने जीता दिल

बेदी मानते हैं कि ये फिल्म लोगों के दिलों पर छा गई है. अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ (Dhurandhar 2: The Revenge) वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी. इसमें रणवीर सिंह का किरदार हमजा एक बड़े मिशन पर निकलता है, जो देश की सिक्योर से जुड़ा है. फिल्म में पाकिस्तान में फैले दुश्मनों के नेटवर्क और अंडरकवर ऑपरेशन को दिखाया गया है. बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने इतिहास रचते हुए पहले ही दिन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.