‘सबको खा गए…’, DHURANDHAR 2 की स्क्रीनिंग पर अर्जुन रामपाल ने राकेश बेदी को दिया जवाब, इंटरनेट पर मचा हंगामा

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के जबरदस्त एक्शन और दमदार कहानी लोगों को खूब पसंद आ रही है. लगभग 4 घंटे की इस फिल्म ने दर्शकों को अपनी कुर्सी से हिलने का मौका नहीं दिया और एक से बढ़कर एक बेहतरीन ट्विस्ट एंड टर्न से सभी को चौंका दिया. वहीं फिल्म के क्लाइमैक्स ने सभी के होश उड़ा दिए हैं, जिसमें एक्टर राकेश बेदी एक बड़े राज से पर्दाफाश करते हैं. वहीं हाल ही में ‘धुरंधर’ की पूरी टीम फिल्म के प्रीमियर के लिए इकट्ठा हुई, जहां राकेश बेदी ने फनी कमेंट करते हुए आदित्य धर से खाने की मांग की.

राकेश बेदी ने प्रीमियर की एक शॉट रील अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने एक फनी वीडियो शेयर की. कुछ मिनटों की इस क्लिप में वो आदित्य धर से प्रीमियर खत्म होने के बाद कहते हैं कि ‘भूख लगी है कुछ खिलाओ यार’. राकेश बेदी की इस बात का जवाब मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल देते हुए कहा, ‘आप तो सबको खा गए सर और कितना खाओगे?. एक्टर की इस बात को सुनने के बाद वहां मौजूद लोग जोर-जोर से हंसने लगे. ये छोटा सा फनी वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है.

डायरेक्टर ने टीम को कहा धन्यवाद

इस बातचीत के बाद आदित्य धर ने अपने सभी साथी और टीम के लोगों की तारीफ करते हुए उनके हार्डवर्क के लिए आभार व्यक्त किया. वहीं उनकी पत्नी यामी गौतम एक्टर रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के साथ बातचीत करने में बिजी दिखाई दीं. आपको बता दें कि इस फिल्म ने रिलीज होते ही कई पुरानी फिल्मों के विशाल रिकॉर्ड को हिला कर रख दिया है. अब देखना ये होगा कि आगे ये फिल्म कितने और नए रिकॉर्ड बनाती है.