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Hindi Newsबॉलीवुड5 सेकंड 53 मिनट का वो गाना… जो खून-खराबे के बीच ‘धुरंधर: द रिवेंज’ में लाया नया ट्विस्ट, अरिजीत सिंह की आवाज ने लूटा फैंस का दिल

5 सेकंड 53 मिनट का वो गाना… जो खून-खराबे के बीच ‘धुरंधर: द रिवेंज’ में लाया नया ट्विस्ट, अरिजीत सिंह की आवाज ने लूटा फैंस का दिल


Dhurandhar 2 Arijit Singh New Song: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर दा रिवेंज’ ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है, जिसके लपटे पाकिस्तान की आवाम तक भी पहुंच गईं. आदित्या धर ने जबरदस्त एक्शन सीन और कई धमाकों के बाद क्लाइमैक्स में सिंगर अरिजीत सिंह का एक नया गाना रिलीज किया है, जिसे सुनने के बाद फैंस अपने आंसू नहीं रोक पाए. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 20, 2026, 06:57 AM IST
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5 सेकंड 53 मिनट का वो गाना… जो खून-खराबे के बीच ‘धुरंधर: द रिवेंज’ में लाया नया ट्विस्ट, अरिजीत सिंह की आवाज ने लूटा फैंस का दिल

आदित्य धर ने फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ में एक्शन, सस्पेंस और इमोशन का जबरदस्त तड़का लगाया है. कहानी में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आते हैं जो दर्शकों को आखिर तक चौंकाने में सफल रहते हैं. वहीं फिल्म की खास बात ये है कि जहां एक तरफ खून-खराबा और हाई वोल्टेज एक्शन देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ इमोशनल एंगल भी दिल को छू जाता है, खासकर क्लाइमैक्स में, जहां सिंगर अरिजीत सिंह की जादुई आवाज सुनने को मिलती है. ‘धुरंधर दा रिवेंज’ में लीड रोल में रणवीर सिंह नजर आते हैं, जो एक दमदार और इंटेंस अवतार में दिखाई देते हैं.

आदित्य धर, जो ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर द रिवेंज’ से पहले भी देशभक्ति और एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उनकी कमाल की डायरेक्शन स्टाइल इस फिल्म में भी साफ झलकती है. कहानी के हर सीन में दमदार और माइंड ब्लोइंग बैकग्राउंड सॉन्ग ने फैंस को इंप्रेस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी. लेकिन अरिजीत सिंह के गाने ‘फिर से’ ने थिएटर में बैठे दर्शकों को भावुक कर दिया और कई लोग अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए. 

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नम हुईं फैंस के आंखे
शाश्वत सचदेव द्वारा कंपोज और इरशाद कामिल द्वारा लिखा गया गाना 'फिर से' एक इमोशनल सॉन्ग है, जो लंबे समय बाद ऐसी भावनाओं को पर्दे पर उतारने में सफल होता है. अरिजीत की जादुई आवाज,लड़खड़ाते बोल,सीन में घुलकर दर्शकों को भावुक होने पर मजबूर कर देते हैं. 

सॉन्ग ‘गहरा हुआ’ को मिले मिलियन व्यूज
‘धुरंधर द रिवेंज’ को सिनेमाघरों में देखने के वाले फैंस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि कैसे इस गाने ने फिल्म को एक भावनात्मक गहराई दी. वहीं कई लोग इस गाने को एक खास पल बताते हुए दिखाई दिए. दिलचस्प बात ये है कि अरिजीत सिंह ने ‘धुरंधर’ में 'गहरा हुआ' गाने को अपनी आवाज दी थी, जिसे यूट्यूब पर 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया. इस साल की शुरुआत में, सिंगर ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की थी, जिससे साथ फैंस को काफी बड़ा झटका लगा था, लेकिन उन्होंने ये यकीन दिलाया कि वो आने वाले महीनों में कुछ गाने रिलीज करेंगे.

फिल्म का बजट 
वहीं अगर बजट की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को करीब 200 करोड़ रुपये के आसपास के बड़े बजट में बनाया गया है, जिससे इसके एक्शन सीक्वेंस और लोकेशन काफी इंटेंस नजर आते हैं. वहीं रिलीज के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार ओपनिंग की है. 

 

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