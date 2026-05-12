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Hindi Newsबॉलीवुड‘हमजा’ से टक्कर लेने आई PAK फिल्म मेरा ल्यारी, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह हुई फुस्स; बिके सिर्फ 22 टिकट

‘हमजा’ से टक्कर लेने आई PAK फिल्म 'मेरा ल्यारी', बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह हुई फुस्स; बिके सिर्फ 22 टिकट

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ में पाक के ल्यारी शहर की काफी चर्चा हुई. इसी बीच शहर की इमेज को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, जिसके बाद पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने ‘धुरंधर’ को जवाब देते हुए फिल्म ‘मेरा ल्यारी’ को रिलीज किया. लेकिन ये फिल्म ‘धुरंधर’ के पहले दिन के कलेक्शन को भी पार नहीं कर पाई. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 12, 2026, 11:58 PM IST
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‘हमजा’ से टक्कर लेने आई PAK फिल्म 'मेरा ल्यारी', बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह हुई फुस्स; बिके सिर्फ 22 टिकट

साल 2025 में रिलीज हुई स्पाई फिल्म ‘धुरंधर’ के दोनों पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की और दुनियाभर में 3100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया. इस फिल्म की गूंज न सिर्फ पाकिस्तान तक पहुंची, बल्कि विदेशों में भी उसने हलचल पैदा कर दी. लेकिन जब, ‘धुंरधर’ को पाक में रिलीज किया गया, तो वहां के नेताओं और ल्यारी में रहने वाले लोगों को शहर की इमेज की चिंता होने लगी. ‘धुरंधर’ से बदला लेने और शहर की इमेज को सही करने के लिए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने ‘मेरा ल्यारी’ की अनाउंसमेंट की.

फिल्म ‘मेरा ल्यारी’ बीते हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसका हाल कुछ ऐसा हुआ कि इक्का-दुक्का लोग ही देखने पहुंचे. यहां तक की फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों के परिवार और दोस्त भी इसके टिकट पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हैं. 

फिल्म में दिखे बड़े कलाकार
डायरेक्टर अबू अलीहा की फिल्म ‘मेरा ल्यारी’ में एक्ट्रेस आयशा ओमर, दाना नीर मोबीन, सामिया मुमताज और ट्रिनेट ल्यूकस कई मंझे हुए पाक कलाकार नजर आए. मगर फेमस एक्टर्स के बावजूद ये फिल्म रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को छू भी नहीं पाई और बुरी तरह से फ्लॉप हो गई. ‘मेरा ल्यारी’ एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो वूमेन जो फुटबॉलरों पर बेस्ड है. 

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एक हफ्ते भी नहीं टिक पाई फिल्म
पाकिस्तान के इस नेता ने ‘मेरा ल्यारी’ फिल्म को 'भारत के नेगेटिव प्रोपेगेंडा का करारा जवाब' बताया था. उनका कहना था कि ये फिल्म ल्यारी का असली चेहरा दिखाएगी और भारत की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी मात देगी. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो अब मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए हैं. वहीं ‘धुरंधर’ के नाम पर फिल्म ‘मेरा ल्यारी’ ने खूब सुर्खियां बटोरीं.

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मात्र 22 टिकट बिके
फिल्म मेरा ल्यारी 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन फिल्म का हाल कुछ ऐसा हुआ कि इसे पहले हफ्ते के आखिर में ही थिएटर से हटाना पड़ गया. पाक की एक मैग्जीन के मुताबिक, एक थिएटर में इस फिल्म के मात्र 22 टिकट ही बिके, जिसके चलते फिल्म को पहले दिन ही उतार दिया गया. वहीं कई लोगों ने इस फिल्म के फेल होने की पीछे की वजह, इसके कम बजट और खराब प्रजेंटेशन बताया.

 ‘धुरंधर’ से सुना ल्यारी का नाम
करीब छह महीने पहले भारत में कई लोगों ने पहली बार कराची के ल्यारी इलाके का नाम सुना, वो भी फिल्म ‘धुरंधर’ की वजह से. इस फिल्म में ल्यारी को काफी हिंसक और अंधेरे माहौल वाले इलाके की तरह दिखाया गया, जिससे दर्शकों को लगा कि उन्हें इस जगह की पूरी तस्वीर समझ आ गई है. फिल्म न तो पाकिस्तान में शूट हुई थी और न ही वहां रिलीज हुई, लेकिन फिर भी इसका असर दोनों देशों में चर्चा का कारण बन गया.

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