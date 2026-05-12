छप्परफाड़ कमाई और जबरदस्त IMDb रेटिंग... श्री कृष्ण की कहानी ने जीता सबका दिल, 2 घंटे 30 मिनट की इस फिल्म का जादू देख दंग रह गए बड़े-बड़े मेकर्स

Krishnavataram Collection: 5 दिन पहले रिलीज हुई पौराणिक फिल्म ‘कृष्णावतारम पार्ट-1: हृदयम’ बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस फिल्म की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें कई बड़ा चेहरा या सुपरस्टार नहीं है. बावजूद इसके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई कर रही है. इतना ही नहीं, इस फिल्म की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों से हो रही है, लेकिन फिर भी ये अपनी पकड़ मजबूर बनाए हुए है.
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Krishnavataram Part 1 Collection Day 5: पौराणिक फिल्म ‘कृष्णावतारम पार्ट-1: हृदयम’ को रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं और फिल्म लगातार लोगों का ध्यान खींच रही है. फिल्म की कहानी और भगवान कृष्ण के जीवन को दिखाने का अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है. खास बात ये है कि फिल्म में बड़े सुपरस्टार नहीं हैं, फिर भी दर्शक इसे देखने थिएटर पहुंच रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर अच्छे रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कई लोग इसे परिवार के साथ देखने लायक बता रहे हैं और फिल्म की इमोशनल कहानी की तारीफ कर रहे हैं.
‘कृष्णावतारम पार्ट-1: हृदयम’ को बॉक्स ऑफिस पर आसान रास्ता नहीं मिला. फिल्म की रिलीज के समय सिनेमाघरों में पहले से कई बड़ी फिल्में चल रही थीं. अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’, रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’, कपिल शर्मा और नीतू कपूर की ‘दादी की शादी’ पहले से दर्शकों को खींच रही थीं. वहीं, हॉलीवुड फिल्म ‘माइकल’ भी थिएटर में लगी हुई है. इतने बड़े मुकाबले के बावजूद ‘कृष्णावतारम’ ने अपनी अलग पहचान बनाई है. लिमिटेड शोज मिलने के बाद भी फिल्म को ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिल रहा है और अच्छी कमाई भी हो रही है.
फिल्म का डायरेक्शन हार्दिक गज्जर ने किया है. इसकी कहानी भगवान कृष्ण के जीवन के उस दौर को दिखाती है, जब राधा से अलग होने के बाद वे द्वारका से कुरुक्षेत्र तक का सफर तय करते हैं. फिल्म में इमोशन, भक्ति और रिश्तों को काफी सरल तरीके से दिखाया गया है. श्रीकृष्ण का किरदार सिद्धार्थ गुप्ता ने निभाया है, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया. सुष्मिता भट्ट ने राधा, संस्कृति जयना ने सत्यभामा और निवाशियनी कृष्णन ने रुक्मिणी का किरदार निभाया है. नए कलाकार होने के बावजूद सभी ने अपने अभिनय से दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
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‘कृष्णावतारम’ का ओपनिंग कलेक्शन भले ही ज्यादा नहीं था, लेकिन फिल्म ने हर दिन बेहतर परफॉर्म किया. शुरुआती दिन कम कमाई के बाद फिल्म को दर्शकों का अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिसका फायदा बॉक्स ऑफिस पर साफ दिखाई दिया. खासकर वीकेंड में फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. शनिवार के मुकाबले रविवार को ज्यादा लोग फिल्म देखने पहुंचे. चौथे दिन फिल्म ने अब तक का सबसे बड़ा कारोबार किया. छोटे बजट और नए चेहरों के बावजूद फिल्म का लगातार आगे बढ़ना मेकर्स के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.
‘कृष्णावतारम पार्ट-1: हृदयम’ ने पहले दिन 42 लाख रुपये से शुरुआत की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 1.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया. तीसरे दिन इसकी कमाई बढ़कर 2.25 करोड़ रुपये पहुंच गई. वहीं, चौथे दिन रविवार को फिल्म ने सबसे ज्यादा 3.55 करोड़ रुपये कमाए. पांचवें दिन भी फिल्म ने 1.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इस तरह पांच दिनों में फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 8.73 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वहीं, ग्रॉस कलेक्शन 10.42 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म की कमाई का ग्राफ लगातार ऊपर जाता दिखाई दे रहा है.
फिल्म को क्रिटिक्स के साथ-साथ आम ऑडियंस से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. कई लोगों का कहना है कि फिल्म में भगवान कृष्ण की कहानी को काफी भावनात्मक और सरल तरीके से दिखाया गया है. परिवार के साथ देखने वाली फिल्मों की कमी के बीच ‘कृष्णावतारम’ लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस दे रही है. सोशल मीडिया पर भी फिल्म की तारीफ हो रही है और कई यूजर्स इसे थिएटर में देखने की सलाह दे रहे हैं. आने वाले दिनों में अगर फिल्म इसी तरह दर्शकों को जोड़ती रही तो इसकी कमाई में और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है.
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