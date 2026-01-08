फैंस का दिल खुश कर देगा Toxic का 2 मिनट 51 सेकंड का धांसू टीजर, आधे घंटे के अंदर बटोर लिए 1,313,635 व्यूज

Toxic Teaser OUT: रॉकिंग स्टार यश ने अपने जन्मदिन पर अपने फैंस को बड़ा तोहफा देते हुए अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म Toxic: A Fairytale for Grown-Ups का दमदार कैरेक्टर इंट्रो टीजर रिलीज कर दिया है. इस टीजर के साथ ही यश के किरदार ‘राया’ से भी पर्दा उठ चुका है. इस टीजर के साथ मेकर्स ने ये भी साफ कर दिया है कि इस फिल्म में दर्शकों को धमाकेदार एक्शन देखने को मिलेगा, जो उनको अंदर तक झकझोर देगा.

2 मिनट 51 सेकंड के इस टीजर को देखने के बाद ये एहसास होता है कि ये एक अलग तरह की फिल्म है. इसकी शुरुआत से ही माहौल भारी और मिस्टीरियस नजर आ रहा है. खास बात ये है कि यश ने खुद सामने आने से पहले फिल्म की फीमेल स्टारकास्ट को पेश किया. कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया जैसी खूबसूरत हसीनाएं इस फिल्म का हिस्सा होगीं. इसके साथ ही कई और कलकारा नजर आएंगे.

टीजर में नजर आया यश का दमदार किरदार

अब बात करते हैं यश के किरदार ‘राया’ की. टीजर की शुरुआत एक कब्रिस्तान से होती है, जहां अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है. चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है, लोग गिरते हैं, धुआं छा जाता है. इसी बीच यश का किरदार सामने आता है. राया न तो घबराता है और न ही जल्दबाजी करता है. उसका हर कदम सोच-समझकर उठाया गया लगता है, जो उसके दबदबे को दिखाता है. हाथ में टॉमी गन लिए राया पूरी तरह शांत नजर आता है.

फैंस का दिल खुश कर देगा Toxic का 2 मिनट 51 सेकंड का धांसू टीजर, आधे घंटे के अंदर बटोर लिए 1012134 व्यूज

टीजर देख एक्साइटेड हुए फैंस

उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस झलकता है, जो एक खतरनाक और ताकत शख्स के तौर पर सामने आता है. इसी बीच डायलॉग ‘Daddy’s Home’ सुनाई देता है, जो मजाक नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह लगता है. यही लाइन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. Toxic का ये पहला लुक बता रहा है कि इस फिल्म को बनाने में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी गई है. इसका कलर, म्यूजिक और माहौल सब कुछ खतरनाक दुनिया की झलक दिखाता है.

19 मार्च को ‘धुरंधर’ से टकराएगी ‘टॉक्सिक’

वहीं, अगर इस फिल्म के सिनेमाघरों में आने की बात करें तो इस फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की कहानी यश और गीतू ने मिलकर लिखी है. फिल्म को कन्नड़ और इंग्लिश में एक साथ शूट किया गया है. ये फिल्म हिंदी भाषा समेत कई भाषाओं में रिलीज की जाएगी. सिनेमैटोग्राफी राजीव रवि ने संभाली है, म्यूजिक रवि बसुर का है. एक्शन सीन हॉलीवुड के जेजे पेरी समेत बड़े एक्शन डायरेक्टर्स ने डिजाइन किए हैं. ये फिल्म 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगी.