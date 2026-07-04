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Omlo Film Review: पीढ़ियों से विरासत में मिले दर्द और बदलाव की उम्मीद की कहानी है ‘ओमलो’, जो जीत लेगी दिल

Omlo Film Review: कभी-कभार ही ऐसा होता है कि रोमांटिक-हॉरर-एक्शन-थ्रिलर फिल्मों के बीच कोई ऐसी फिल्म रिलीज होती है, जो आपके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेती है. आज हम आपको ऐसी ही एक फिल्म का रिव्यू देने जा रहे हैं, जो आपका दिल जीतने के साथ-साथ आपको इमोशनल भी कर देगी.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 04, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:24 PM IST
Omlo Film Review: पीढ़ियों से विरासत में मिले दर्द और बदलाव की उम्मीद की कहानी है ‘ओमलो’, जो जीत लेगी दिल
Image Credit: Omlo Film ReviewSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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