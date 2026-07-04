/Omlo Film Review: पीढ़ियों से विरासत में मिले दर्द और बदलाव की उम्मीद की कहानी है ‘ओमलो’, जो जीत लेगी दिल

फिल्म: ओमलो
कलाकार: शम्भो महाजन, सोनू रणदीप चौधरी, सोनाली शर्मिष्ठा, देवा शर्मा, महेश जिलोवा, वंदना गुप्ता
निर्देशक: सोनू रणदीप चौधरी
निर्माता: नेहा पांडे, रोहित मखीजा, मनीष गोपलानी, सोनू रणदीप चौधरी
अवधि: 1 घंटा 32 मिनट
प्लेटफार्म: वेव्स ओटीटी
रेटिंग:3
रोमांटिक, डरावनी और एक्शन फिल्मों के बीच कभी-कभी कोई ऐसी फिल्म आती है, जो सीधे दिल में उतर जाती है. आज हम एक ऐसी ही फिल्म का रिव्यू लेकर आए हैं, जो आपका जीतने के साथ-साथ आपको इमोशनल भी कर देगी. इसकी कहानी आपके दिल और दिमाग पर एक गहरा जादू छोड़ जाएगी. इस फिल्म का नाम है ‘ओमलो’. ऐसे समय में जब ज्यादातर फिल्में बड़े सितारों और एंटरटेनमेंट के फॉर्मूले के आसपास घूमती हैं, वहीं हिन्दी (राजस्थानी) फिल्म ‘ओमलो’ समाज के उस दर्दनाक सच को सामने लाती है जिसके बारे में अक्सर लोग बात करने से बचते हैं.
इस फिल्म की बीते साल ‘कान्स फिल्म फेस्टिवल’ में जमकर तारीफ हुई थी. डायरेक्टर और राइटर सोनू रणदीप चौधरी ने इस मूवी के जरिए घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, पितृसत्तात्मक सोच और पीढ़ियों से चल रहे मानसिक आघात जैसे गंभीर विषयों को बेहद संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारने की कोशिश की है. ये फिल्म केवल एक कहानी नहीं सुनाती बल्कि ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हिंसा और दर्द की यह विरासत कब टूटेगी. अगर आप बेहतरीन सिनेमा देखने के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए.
फिल्म की कहानी राजस्थान के एक दूरदराज रेगिस्तानी गांव से शुरू होती है जहां तपती धूप के बीच मजदूरी करके लौट रही सावित्री अपने बच्चों के साथ घर की ओर निकलती है. उसके सिर पर मेहनत का बोझ है और जिंदगी की जिम्मेदारियां भी. फिल्म की शुरुआत से ही लोग गांव की उस दुनिया में पहुंच जाता है जहां संघर्ष रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. इसी दौरान एक सीन में खुले रेगिस्तान में एक ऊंट को आजाद किया जाता है. उसके पैरों से बंधी रस्सियां खोल दी जाती हैं, लेकिन वो अपनी आजादी को लेकर भी असमंजस में दिखाई देता है. ये सीन फिल्म की आत्मा को दिखाता है.
घर पहुंचने पर सावित्री को पता चलता है कि उसके ससुर की मृत्यु हो चुकी है और यहीं से कहानी इमोशनली गहरी होने लगती है. आर्थिक तंगी, शराबी पति, सामाजिक दबाव और एक महिला की अनकही पीड़ा धीरे-धीरे कहानी की परतों में सामने आती है. इन सबके बीच छोटा ओमलो अपनी मासूम आंखों से ये सब देखता रहता है. वो बहुत कुछ समझना चाहता है, बहुत कुछ बदलना चाहता है, लेकिन उसकी उम्र और परिस्थितियां उसे बेबस बना देती हैं. कहानी छोटी-छोटी घटनाओं के जरिए बड़े सामाजिक सवाल खड़े करती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है.
शंभो महाजन ने ‘ओमलो’ के किरदार में अपनी मासूमियत और इमोशनल टच प्रभावित किया है. बिना ज्यादा डायलॉग्स के भी वो कई सीन्स में गहरी छाप छोड़ते हैं. सोनाली शर्मिष्ठा सावित्री के किरदार में बेहद स्वाभाविक नजर आती हैं. उनके अभिनय में दर्द, संघर्ष और मजबूरी साफ महसूस होती है. कई जगह ऐसा लगता है कि वो कोई एक्ट्रेस नहीं, बल्कि असल में गांव की एक महिला हैं, जो अपनी जिंदगी जी रही है. सोनू रणदीप चौधरी शराबी और गैरजिम्मेदार पति के किरदार में पूरी तरह फिट बैठते हैं और उनका अभिनय कहानी की वास्तविकता को और मजबूत बनाता है.
वंदना गुप्ता अपने छोटे लेकिन प्रभावी किरदार से याद रह जाती हैं. देवा शर्मा और महेश जिलोवा भी अपने हिस्से के किरदारों को अच्छा निभाया है.
‘ओमलो’ किसी इंसान की परेशानी नहीं बताती, बल्कि उस सोच और व्यवस्था की ओर इशारा करती है जो पीढ़ियों से समाज में चली आ रही है. फिल्म बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाती है कि बचपन में देखा गया दर्द और हिंसा किस तरह आगे की पीढ़ियों को प्रभावित करता है. इस मूवी को देखकर आपको भी ऐसा फील होगा कि ये मूवी मनोरजंन से ज्यादा आपके दिल को छुएगी.अगर आप ऐसी फिल्मों को पसंद करते हैं जो सिर्फ कहानी न सुनाकर समाज का आईना भी दिखाती हैं, तो ‘ओमलो’ जरूर देखी जानी चाहिए. जो आपका दिल भी जीतेगी और आपको इमोशनल भी कर देगी.