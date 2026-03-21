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Hindi Newsबॉलीवुडधुरंधर 2 की स्क्रीनिंग के दौरान कनाडा हुआ बवाल, थिएटर में मची अफरा-तफरी; मौके पर पहुंची पुलिस

'धुरंधर 2' की स्क्रीनिंग के दौरान कनाडा हुआ बवाल, थिएटर में मची अफरा-तफरी; मौके पर पहुंची पुलिस

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की स्क्रीनिंग का कनाडा से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें करीब दो थिएटरों में स्क्रीन को तोड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 09:58 PM IST
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'धुरंधर 2' की स्क्रीनिंग के दौरान कनाडा हुआ बवाल, थिएटर में मची अफरा-तफरी; मौके पर पहुंची पुलिस

आदित्य धर और रणवीर सिंह की नई फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ 19 मार्च को रिलीज हुई है. ये फिल्म जहां दुनिया भर के थिएटर्स में धूम मचा रही है, वहीं फैंस सीटी-तालियों के साथ हाउसफुल शो का मजा ले रहे हैं. लोग इसे लेकर काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई हो रही है.

कनाडा के कई थिएटर्स में हुईं घटनाएं

इसी बीच कनाडा के मॉन्ट्रियल से एक अजीब घटना सामने आई है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कुछ लोग स्क्रीन को तोड़ने लगे. हालात बिगड़ गए तो पुलिस को बुलाना पड़ा और अफसर ऑडिटोरियम में घुसे दिखे. पुलिस ने लोगों को शांत करने की कोशिश की. इस वीडियो को एक इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया और लिखा ‘मूवी नाइट का मजा किरकिरा हो गया. धुरंधर की स्क्रीनिंग अराजकता में बदल गई... पहले सिनेप्लेक्स एटवाटर में और अब एंग्रिग्नॉन के एक और थिएटर से ऐसी घटना.’ लोग इसे देखकर हैरान हैं.

कहानी में रणवीर सिंह का किरदार पिछली फिल्म की कहानी से आगे बढ़ता है. वो जासूस बनने की ट्रेनिंग लेता है और फिर अपने मिशन पर निकल पड़ता है. अंडरवर्ल्ड और आतंकी नेटवर्क को अंदर से खत्म करने की कोशिश में वो काफी आगे बढ़ जाता है. दर्शकों को ये प्लॉट बहुत पसंद आ रहा है और कहानी में एक्शन से भरपूर ट्विस्ट हैं.

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बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही ‘धुरंधर 2’

फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 400 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है. तीसरे दिन फिल्म ने जोरदार कमाई करते हुए 97.52 करोड़ का नेट कलेक्शन दर्ज किया है, जबकि अंतिम आंकड़े अभी आने बाकी हैं. देशभर में 17,799 से ज्यादा शोज के साथ फिल्म की पकड़ मजबूत बनी हुई है. अब तक इसका कुल नेट कलेक्शन 323.79 करोड़ हो चुका है, वहीं वर्ल्डवाइड ग्रॉस 384.46 करोड़ पहुंच गया है. फिल्म की रफ्तार देखकर साफ है कि यह कुछ ही घंटों में 400 करोड़ क्लब में शामिल जो जाएगी.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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