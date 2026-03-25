क्या 'धुरंधर 2' में पाकिस्तान के लियारी के स्टार्स हुए कास्ट? गैंगस्टर अरशद पप्पू के छोटे भाई ने बता दिया सच

Dhurandhar 2: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा गर्दा उड़ाया है कि 5 फिल्मों के रिकॉर्ड को कुचलकर रख दिया है. इस फिल्म का इसके एक-एक किरदारों का क्रेज लोगों के सिर पर कदर चढ़ा है कि वो छोटे से छोटे रोल निभाने वाले एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं. इस बीच कुछ खबरें ऐसी आ रही थीं कि फिल्म के लियारी वाले सीन के लिए पाकिस्तानी एक्टर्स को कास्ट किया गया. जिसे लेकर अब मूवी में यासिर का रोल निभाने वाले अभय अरोड़ा ने इसे लेकर खुलासा किया.

क्या सही में 'धुरंधर' में पाकिस्तानी कलाकार थे?

'धुरंधर 2' में गैंगस्टर अरशद पप्पू के छोटे भाई का किरदार अभय अरोड़ा ने निभाया है. बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि लियारी के जो भीड़ वाले सीन है उसमें पाकिस्तान के लियारी के लोग थे. इन खबरों पर रिएक्टर करते हुए अभय अरोड़ा ने बताया कि कैसे कई भीड़ वाले सीन्स को फिल्माने के लिए लियारी से जुड़े कुछ स्थानीय निवासियों का इस्तेमाल किया गया था.

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लियारी के लोगों संग हुआ शूट

इसके बारे में डिटेल में अभय अरोड़ा ने हाल ही में एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात की. एक्टर ने कहा- 'बैंकॉक में भीड़ में कुछ लोग वास्तव में लियारी के रहने वाले थे. जब वो सेट पर आए तो उन्होंने कहा ये वाकई पूरा लियारी जैसा दिखता है. वे बैंकॉक के निवासी थे. हमने कुछ सीन्स में स्थानीय कलाकारों को कास्ट किया था. जैसे कि भीड़, पीछे चल रहे लोग और मंच पर जयकारे लगा रहे लोग. इन सभी लोगों को बैंकॉक में ही चुना गया था. उनमें से कुछ वास्तव में पाकिस्तान के लियारी से हैं.'

सेट देखकर कई लोग शॉक्ड

एक्टर ने आगे कहा कि 'सेट देखने के बाद कई लोग शॉक्ड थे. मैंने उन्हें आपस में बात करते हुए सुना था. वो लोग कह रहे थे.आपमें से कोई भी लियारी नहीं गया. लेकिन, वहां की बारिकियों का सेट पर पूरी तरह से ख्याल रखा गया है. इस दौरान अभय से पूछा गया कि क्या कोई खास सीन जिसमें लियारी के लोग थे. इसका जवाब देते हुए एक्टर ने कहा- बैंकॉक में जितने भी सीन फिल्माए गए उनमें से कुछ चेहरे तो लियारी के थे. भीड़ वाले कई सीन्स में उन्हीं लोगों को दिखाया गया है.'

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रिकॉर्ड तोडू फिल्म

'धुरंधर 2' ने 6 दिनों में भारत में करीब 575.67 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म 900 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है और तेजी से आगे बढ़ रही है. खास बात है कि 'धुरंधर 2' ने महज चंद दिनों में ही 5 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है.