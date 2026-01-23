Border 2 Twitter Review: लोगों को कैसी लगी सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’? फिल्म देखने से पहले पढ़ लें ये ट्वीट, पता चल जाएगी सच्चाई

फिल्म: बॉर्डर 2

डायरेक्टर: अनुराग सिंह

स्टारकास्ट: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा

रनटाइम: 3 घंटे 20 मिनट

Border 2 Twitter Review: कई महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार सनी देओल की मोस्ट अवेटेड एक्शन वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ (Border 2) आज 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. रिलीज के पहले ही दिन फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी. इस फिल्म के साथ सनी देओल एक बार फिर वर्दी में लौटे हैं. उनके साथ दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं. फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन तेजी से वायरल हो रहा है.

कुछ रिव्यू पढ़ने के बाद य अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को लेकर लोग कितने एक्साइटेड हैं. हालांकि, शुरुआत में लोगों की मिली-जुली राय देखने को मिली. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी ‘बॉर्डर 2’ साल 1997 में आई जे.पी. दत्ता की सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ (Border) का सीक्वल है. जहां पहली फिल्म को देशभक्ति सिनेमा की मिसाल माना जाता है, वहीं नई फिल्म उस विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है. इस बार कहानी को बड़े लेवल पर लोगों के सामने बड़े पर्दे पर पेश किया गया है.

#Border2Review

Rating-

Power and patriotism are clearly the intent, but the execution feels uneven.

The scale is grand and a few war sequences work, yet the emotions often feel loud and forced rather than organic.

Dialogues try hard to punch, but not all land, and the… pic.twitter.com/MhRFad9j2h — Dehman Rakait (@kasaiNuma) January 22, 2026

लोगों को कैसी लगी सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’?

इस बार फिल्म में नए कलाकार, दमदार एक्शन और आज के हिसाब से वॉर ड्रामा दिखाया गया है. हालांकि, फिल्म के कुछ गाने पुरानी फिल्म की यादों को ताजा करते हैं. फिल्म की पब्लिक स्क्रीनिंग के बाद लोग X पर अपने रिव्यू शेयर करने लगे. एक यूजर ने फिल्म को दो स्टार देते हुए लिखा कि देशभक्ति दिखाने की कोशिश तो साफ नजर आती है, लेकिन हर जगह असर नहीं छोड़ पाती. कुछ युद्ध के सीन अच्छे लगे, लेकिन इमोशनल सीन थोड़े जबरदस्ती के लगे. यूजर के मुताबिक स्क्रीनप्ले कुछ हिस्सों में धीमा हो जाता है.

#OneWordReview...#Border2: OUTSTANDING.

Rating: ½

Power. Patriotism. Pride... #Border2 makes your heart swell with pride... The film salutes the nation as well as the armed forces... STRONGLY RECOMMENDED. #Border2Review Director #AnuragSingh delivers a thunderous,… pic.twitter.com/f7x7r3CDqs — Tushar Jadhav (@imjadhavtushar) January 22, 2026

The High Octane Version#Border2Review: A CINEMATIC TRIUMPH

Rating: (4.5/5)

Pure adrenaline & raw emotion. It is a masterclass in patriotic filmmaking & honors the courage of our soldiers with every frame Sunny returns with unmatched intensity#Border2 #SunnyDeol pic.twitter.com/xvTH38gklE — LoveAngels (@lovesangel088) January 22, 2026

वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि फर्स्ट हाफ के बाद कहानी की रफ्तार धीमी हो जाती है और फिल्म को आगे बढ़ाने में नॉस्टैल्जिया का बड़ा हाथ है. वहीं दूसरी तरफ कई दर्शकों ने फिल्म की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने ‘बॉर्डर 2’ को ‘Cinematic Triumph’ बताया और अच्छी रेटिंग दी. उनका कहना है कि फिल्म भारतीय सैनिकों की बहादुरी को सम्मान देती है. खास तौर पर सनी देओल की मौजूदगी को उन्होंने फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया. यूजर के मुताबिक सनी देओल हर सीन में दमदार नजर आते हैं.

Border 2 is big, loud and unapologetically patriotic. Sunny Deol owns every frame, the action is widescreen, and the climax will split opinions — but for Republic Day crowds this is built to play loud in theatres. My score: 3.5/5. #Border2 #SunnyDeol pic.twitter.com/oGcyhbTdP9 — Bollywood Critics (@BollyCritBuzz) January 22, 2026

#Border2 is a powerful, patriotic, and fantastic film. You must watch it! It makes you feel proud, it moves you emotionally, and it compels you to salute the spirit of the soldiers.#Border pic.twitter.com/PNATLEgh80 — S.S. (@ShaktisinhSG) January 23, 2026

फिल्म में सनी देओल की जमकर तारीफ हो रही है. कई यूजर्स का मानना है कि सनी देओल की परफॉर्मेंस फिल्म को मजबूती देती है. कई रिएक्शंस में फिल्म की देशभक्ति वाली भावना की चर्चा हुई. एक ट्वीट में इसे गर्व और भावनाओं से भरपूर एक्सपीरियंस बताया गया और लोगों से थिएटर में देखने की अपील की गई. एक दूसरे यूजर ने फिल्म को फास्ट, एनर्जेटिक और कंपलीटली नेशनलिस्ट बताया. उनके मुताबिक, क्लाइमैक्स सबको पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये फिल्म बड़े पर्दे के लिए ही बनी है.

#Border2 Review : Its a powerful, patriotic spectacle that connects across generations... It evokes pride, makes you emotional, and leaves you applauding the spirit of the #Indian soldier.

Sunny, Varun, Daljeet,Ahan all brilliant. Direction is credible.

Go for it#SunnyDeol — Mr Singh (@mrjain1992) January 22, 2026

रिपोर्ट्स के मुताबिक अच्छी हो सकती है ओपनिंग

फिल्म को गणतंत्र दिवस के आसपास रिलीज किया गया है. साल 1971 के भारत-पाक युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित ‘बॉर्डर 2’ को गुलशन कुमार और टी-सीरीज ने जे.पी. दत्ता की जेपी फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. रिलीज से पहले ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी हलचल दिखा दी थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस बुकिंग में फिल्म ने 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी. रिलीज से ठीक पहले ये आंकड़ा करीब 12.45 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिससे ओपनिंग के अच्छे संकेत मिले.