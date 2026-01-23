Advertisement
trendingNow13083436
Hindi NewsबॉलीवुडBorder 2 Twitter Review: लोगों को कैसी लगी सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’? फिल्म देखने से पहले पढ़ लें ये ट्वीट, पता चल जाएगी सच्चाई

Border 2 Twitter Review: लोगों को कैसी लगी सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’? फिल्म देखने से पहले पढ़ लें ये ट्वीट, पता चल जाएगी सच्चाई

Border 2 Twitter Review: सनी देओल, अहान शेट्टी और वरुण धवन की मोस्ट अवेटेड एक्शन वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ आज सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर लोगों के रिएक्शन भी आने लगे हैं. अगर आप भी इस फिल्म को देखने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ये 6 ट्वीट पढ़ लें, जो आपके बेहद काम आएंगे. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 23, 2026, 08:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लोगों को कैसी लगी सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’
लोगों को कैसी लगी सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’

फिल्म: बॉर्डर 2
डायरेक्टर: अनुराग सिंह
स्टारकास्ट: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा
रनटाइम: 3 घंटे 20 मिनट

Border 2 Twitter Review: कई महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार सनी देओल की मोस्ट अवेटेड एक्शन वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ (Border 2) आज 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. रिलीज के पहले ही दिन फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी. इस फिल्म के साथ सनी देओल एक बार फिर वर्दी में लौटे हैं. उनके साथ दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं. फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन तेजी से वायरल हो रहा है.

कुछ रिव्यू पढ़ने के बाद य अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को लेकर लोग कितने एक्साइटेड हैं. हालांकि, शुरुआत में लोगों की मिली-जुली राय देखने को मिली. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी ‘बॉर्डर 2’ साल 1997 में आई जे.पी. दत्ता की सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ (Border) का सीक्वल है. जहां पहली फिल्म को देशभक्ति सिनेमा की मिसाल माना जाता है, वहीं नई फिल्म उस विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है. इस बार कहानी को बड़े लेवल पर लोगों के सामने बड़े पर्दे पर पेश किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों को कैसी लगी सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’?

इस बार फिल्म में नए कलाकार, दमदार एक्शन और आज के हिसाब से वॉर ड्रामा दिखाया गया है. हालांकि, फिल्म के कुछ गाने पुरानी फिल्म की यादों को ताजा करते हैं. फिल्म की पब्लिक स्क्रीनिंग के बाद लोग X पर अपने रिव्यू शेयर करने लगे. एक यूजर ने फिल्म को दो स्टार देते हुए लिखा कि देशभक्ति दिखाने की कोशिश तो साफ नजर आती है, लेकिन हर जगह असर नहीं छोड़ पाती. कुछ युद्ध के सीन अच्छे लगे, लेकिन इमोशनल सीन थोड़े जबरदस्ती के लगे. यूजर के मुताबिक स्क्रीनप्ले कुछ हिस्सों में धीमा हो जाता है.

वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि फर्स्ट हाफ के बाद कहानी की रफ्तार धीमी हो जाती है और फिल्म को आगे बढ़ाने में नॉस्टैल्जिया का बड़ा हाथ है. वहीं दूसरी तरफ कई दर्शकों ने फिल्म की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने ‘बॉर्डर 2’ को ‘Cinematic Triumph’ बताया और अच्छी रेटिंग दी. उनका कहना है कि फिल्म भारतीय सैनिकों की बहादुरी को सम्मान देती है. खास तौर पर सनी देओल की मौजूदगी को उन्होंने फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया. यूजर के मुताबिक सनी देओल हर सीन में दमदार नजर आते हैं.

फिल्म में सनी देओल की जमकर तारीफ हो रही है. कई यूजर्स का मानना है कि सनी देओल की परफॉर्मेंस फिल्म को मजबूती देती है. कई रिएक्शंस में फिल्म की देशभक्ति वाली भावना की चर्चा हुई. एक ट्वीट में इसे गर्व और भावनाओं से भरपूर एक्सपीरियंस बताया गया और लोगों से थिएटर में देखने की अपील की गई. एक दूसरे यूजर ने फिल्म को फास्ट, एनर्जेटिक और कंपलीटली नेशनलिस्ट बताया. उनके मुताबिक, क्लाइमैक्स सबको पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये फिल्म बड़े पर्दे के लिए ही बनी है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ahan Shetty (@ahan.shetty)

रिपोर्ट्स के मुताबिक अच्छी हो सकती है ओपनिंग

फिल्म को गणतंत्र दिवस के आसपास रिलीज किया गया है. साल 1971 के भारत-पाक युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित ‘बॉर्डर 2’ को गुलशन कुमार और टी-सीरीज ने जे.पी. दत्ता की जेपी फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. रिलीज से पहले ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी हलचल दिखा दी थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस बुकिंग में फिल्म ने 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी. रिलीज से ठीक पहले ये आंकड़ा करीब 12.45 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिससे ओपनिंग के अच्छे संकेत मिले.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

border 2sunny deolAhan ShettyVarun Dhawan

Trending news

अंग्रेजों की अलमारी में उस सीक्रेट फाइल में क्या था? लिखा था 'भारतीयों के लिए नहीं'
freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose
अंग्रेजों की अलमारी में उस सीक्रेट फाइल में क्या था? लिखा था 'भारतीयों के लिए नहीं'
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
delhi to pune flight
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
priyanka chaturvedi
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
india rain news
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
Subhash chandra bose
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
Asaduddin Owaisi
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
Cyber crime
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी
Indian Army
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी
खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट
Census 2027
खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट
अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
Bombay High Court
अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार