‘दृश्यम 3’ ने थिएटर्स में आते ही मचा दिया हंगामा! क्लाइमैक्स देखकर ऑडिंयस रह गई दंग, पहले दिन छप्परफाड़ की कमाई

Drishyam 3 Opening Day Collection: मोहनलाल की मच अवेटेड फिल्म ‘दृश्यम 3’ दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. रिलीज के पहले दिन ही सिनेमाघरों में जबरदस्त माहौल देखने को मिला. जीतू जोसेफ के निर्देशन में बनी इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, फैंस बड़ी संख्या में थिएटर्स पहुंचने लगे. सोशल मीडिया पर भी जॉर्जकुट्टी के नए चैप्टर की खूब चर्चा हो रही है. कई दर्शकों को फिल्म की कहानी और सस्पेंस पसंद आया, वहीं कुछ लोगों ने इसे पहले दोनों पार्ट्स जितना मजबूत नहीं बताया.

इसके बावजूद फिल्म को लेकर लोगों में उत्साह लगातार बना हुआ है. ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी शुरू से ही अपनी सस्पेंस भरी कहानी के लिए जानी जाती है. तीसरे पार्ट में भी कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां ‘दृश्यम 2’ खत्म हुई थी. फिल्म में मोहनलाल एक बार फिर जॉर्जकुट्टी के किरदार में नजर आए हैं. उनके साथ मीना, अनसिबा हसन, एस्थर अनिल, मुरली गोपी, सिद्दीकी और आशा शरथ ने भी लीड रोल में नजर आए. फैंस को खास तौर पर फिल्म का इमोशनल और थ्रिल वाला हिस्सा पसंद आ रहा है. पहले दिन थिएटर्स में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला.

मोहनलाल और जीतू जोसेफ की जोड़ी

मोहनलाल और जीतू जोसेफ की जोड़ी पहले भी ‘दृश्यम’ और ‘दृश्यम 2’ जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुकी है, इसलिए तीसरे पार्ट को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिला. रिलीज से पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग को शानदार रिस्पॉन्स मिला था. खास बात ये रही कि फिल्म मोहनलाल के 66वें जन्मदिन पर रिलीज हुई, जिसने फैंस का एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दिया. कई शहरों में थिएटर्स के बाहर जश्न जैसा माहौल दिखा. सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार फिल्म की तारीफ करते हुए अपने रिव्यू और रिएक्शन शेयर कर रहे हैं.

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पहले दिन हुई शानदार कमाई

अब अगर फिल्म की कमाई की बात करें, तो ‘दृश्यम 3’ ने ओपनिंग डे पर शानदार शुरुआत की है. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने देशभर में पहले दिन 15.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. वहीं, इसकी ग्रोस कमाई करीब 18.37 करोड़ रुपये बताई जा रही है. फिल्म को देशभर में 5506 शोज मिले थे, जिनमें अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने को मिली. घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ विदेशों में भी फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिला है. यही वजह है कि पहले दिन से ही फिल्म को बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है.

विदेशों में भी चला जॉर्जकुट्टी का जादू

सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी ‘दृश्यम 3’ ने शानदार शुरुआत की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में पहले दिन करीब 25 करोड़ रुपये की ग्रोस कमाई की है. इस तरह दुनियाभर में फिल्म का कुल कलेक्शन लगभग 43.37 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स केरल से देखने को मिला, जहां मलयालम वर्जन ने अकेले 13.70 करोड़ रुपये कमाए. इसके अलावा तेलुगु वर्जन से 1.50 करोड़, तमिल से 45 लाख और कन्नड़ वर्जन से करीब 20 लाख रुपये का बिजनेस हुआ है. अब सभी की नजरें वीकेंड कलेक्शन पर टिकी हुई हैं.

पिछली फिल्मों से कैसी रही शुरुआत

हालांकि, ‘दृश्यम 3’ मोहनलाल की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘एल2: एम्पुरान’ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई. साल 2025 में रिलीज हुई उस फिल्म ने पहले दिन 21 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली थी. वहीं, ‘थुडरुम’ ने 5.45 करोड़ और ‘हृदयपूर्वम’ ने 3.25 करोड़ रुपये की शुरुआत की थी. मोहनलाल की फिल्म ‘वृषभ’ पहले दिन सिर्फ 60 लाख रुपये ही कमा पाई थी. बता दें, साल 2013 में रिलीज हुई पहली ‘दृश्यम’ मलयालम सिनेमा की पहली 50 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनी थी, जबकि ‘दृश्यम 2’ कोरोना महामारी के दौरान सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई थी.