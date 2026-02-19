Advertisement
trendingNow13114859
Hindi Newsबॉलीवुड150 करोड़ का बजट, 6 दिनों में आधा भी वसूल नहीं पाई ORomeo, क्या आगे तय कर पाएगी 106.15 करोड़ का फासला?

150 करोड़ का बजट, 6 दिनों में आधा भी वसूल नहीं पाई O'Romeo, क्या आगे तय कर पाएगी 106.15 करोड़ का फासला?

O Romeo 6 Day Collection: शाहिद कपूर की फिल्म O’Romeo वैलेंटाइन वीकेंड पर रिलीज हुई थी, जिसको लेकर काफी बज बना हुआ था. विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की मुंबई अंडरवर्ल्ड, प्यार और बदले की खतरनाक जंग को दिखाती है. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पा रही है. चलिए बताते हैं 6 दिन में फिल्म कितना कमा पाई. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

O Romeo 6 Day Collection
O Romeo 6 Day Collection

O Romeo 6 Day Collection: शाहिद कपूर की रोमांटिक-एक्शन थ्रिलर फिल्म O’Romeo 13 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे वैलेंटाइन वीकेंड को ध्यान में रखकर लाया गया था ताकि यंग दर्शकों को थिएटर तक खींचा जा सके. फिल्म का डायरेक्शन विशाल भारद्वाज ने किया है, जो इससे पहले शाहिद के साथ ‘कमीने’ और ‘हैदर’ जैसी फिल्में बना चुके हैं. प्रोडक्शन की जिम्मेदारी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने संभाली. 

रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर अच्छा खासा बज बन हुआ था. फिल्म में शाहिद कपूर ‘उस्तारा’ नाम के किरदार में नजर आते हैं. उनके साथ तृप्ति डिमरी ‘अफ्शा कुरैशी’ के किरदार में नजर आ रही हैं. इसके अलावा नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, फरीदा जलाल और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. इतनी बड़ी स्टारकास्ट होने की वजह से फिल्म पहले दिन से चर्चा में रही. फिल्म को लेकर काफी उम्मीदे थीं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor)

Add Zee News as a Preferred Source

इस बुक से इंस्पायर है फिल्म की कहानी 

मेकर्स ने भी इसका जोरदार प्रमोशन भी किया. फिल्म की कहानी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर आधारित है. बताया जा रहा है कि ये हुसैन जैदी की किताब ‘Mafia Queens of Mumbai’ से इंस्पाय है. कहानी का केंद्र उस्तारा है, जो अपने दुश्मनों को रेजर से खत्म करता है. उसकी मुलाकात अफ्शा से होती है, जो अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती है. धीरे-धीरे दोनों की राहें एक हो जाती हैं और कहानी में प्यार और बदले का टकराव दिखाया गया है.

‘Gen-Z से लेकर... हर कोई आपका दीवाना है...’ करण जौहर की बात इस पर मुस्कुराईं जया बच्चन, दोनों की केमिस्ट्री ने जीत लिया दिल

6 दिन में कितनी हुई कमाई?

रिलीज के 6 दिनों बाद फिल्म की कमाई उम्मीद के मुताबिक रफ्तार नहीं पकड़ सकी. सैकनिल्क की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, O’Romeo ने पहले 6 दिनों में करीब 43.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. छठे दिन फिल्म सिर्फ 3.5 करोड़ रुपये ही कमा पाई. शुरुआती ओपनिंग ठीक रही, लेकिन चौथे दिन से कमाई में गिरावट साफ नजर आई. इसके बावजूद फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर बात हो रही है. हालांकि, कमाई की रफ्तार काफी धीमी है. 

150 करोड़ बजट, कितना तय करना है फासला?

वहीं, अगर फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट लगभग 150 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. मौजूदा कमाई को देखें तो फिल्म अभी अपने लक्ष्य से काफी दूर है. अगर अब तक 43.85 करोड़ की कमाई हुई है, तो बजट निकालने के लिए करीब 106.15 करोड़ रुपये और कमाने होंगे. बड़े बजट की फिल्मों के लिए पहला हफ्ता काफी अहम माना जाता है. ऐसे में धीमी रफ्तार मेकर्स के लिए चिंता की वजह बन सकती है.

शाहिद कपूर की फिल्म हिट या फ्लॉप?

धीमी कमाई के बावजूद फिल्म ने एक रिकॉर्ड जरूर बनाया. बताया जा रहा है कि रिलीज के पहले दिन ही इसने शाहिद कपूर की पिछली फिल्म ‘देवा’ (Deva) के ओपनिंग आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया था. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि चार दिनों में ‘देवा’ की लाइफटाइम कमाई 55.8 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया गया. हालांकि, इतना बड़ा बजट होने की वजह से ये उपलब्धि भी पूरी राहत नहीं दे पाई है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

O RomeoShahid Kapoorbox office collection

Trending news

मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
un statement
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
West Bengal elections 2026
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
Mamata Banerjee
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
DNA
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
India AI Impact
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
Maharashtra politics
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
India AI Impact
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Shahpur Kandi Dam
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान