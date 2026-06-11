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Main Vaapas Aaunga Review: बंटवारे के दर्द में अधूरी रह गई पहली मोहब्बत, क्या मिल पाएगी उससे आखिरी इजाजत, बेहतरीन है ‘मैं वापस आऊंगा’

Main Vaapas Aaunga Review: रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' थिएटर में शुक्रवार को रिलीज होने वाली है.इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के अलावा दिलजीत, शरवरी और वेदांग रैना हैं. फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है.अगर आप इसे देखने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार इसका रिव्यू जरूर पढ़ लें.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 11, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:27 PM IST
Main Vaapas Aaunga Review: बंटवारे के दर्द में अधूरी रह गई पहली मोहब्बत, क्या मिल पाएगी उससे आखिरी इजाजत, बेहतरीन है ‘मैं वापस आऊंगा’
Image Credit: फिल्म &#039;मैं वापस आऊंगा&#039; रिव्यू

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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