/Main Vaapas Aaunga Review: बंटवारे के दर्द में अधूरी रह गई पहली मोहब्बत, क्या मिल पाएगी उससे आखिरी इजाजत, बेहतरीन है ‘मैं वापस आऊंगा’

फिल्म की कहानी उतनी ही है जितना ही आपने इसके ट्रेलर में देखा होगा. एक लव स्टोरी जो 78 साल से एक 94 साल के बुजुर्ग कीनू (नसीरुद्दीन शाह) के दिमाग में चलती रहती है. लेकिन, बंटवारे के वक्त उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई. इनकी इच्छा है कि वो दुनिया को अलविदा कहने से पहले एक बार अपनी प्रेमिका से अलविदा की इजाजत ले लें. फिल्म में दिखाया गया है कि वो जिससे प्यार करते हैं वो पाकिस्तान में हैं. जहां पर उनका जाना नामुमकिन सा है. जब से बात उनके पोते निर्वेर ग्रेवाल (दिलजीत दोसांझ) को पता चलती है तो वो उनकी अधूरी इच्छा को पूरा करना चाहता है. इसी वजह से वो जैसे तैसे पाकिस्तान पहुंचता है. जहां पर उसकी मुलाकात जिया उर्फ अफसाना (शरवरी) से होती है. इसके आगे क्या होता है उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी.