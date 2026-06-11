/Main Vaapas Aaunga Review: बंटवारे के दर्द में अधूरी रह गई पहली मोहब्बत, क्या मिल पाएगी उससे आखिरी इजाजत, बेहतरीन है ‘मैं वापस आऊंगा’

फिल्म: मैं वापस आऊंगा
निर्देशक: इम्तियाज अली
कलाकार: दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शरवरी
अवधि: 2 घंटे 47 मिनट
रेटिंग: 4 स्टार्स
कैमरे के सामने जब भी निर्देशक इम्तियाज अली की फिल्म देखो...तो फिल्म देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है. ऐसा ही कुछ इस बार भी इम्तियाज ने रोमांटिक पीरियड ड्रामा फिल्म के जरिए बंटवारे के समय की एक कहानी लेकर आए हैं. इस कहानी में ना केवल उस वक्त लोगों का दर्द दिखाया गया है बल्कि एक लव स्टोरी को भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ पिरोया गया है. ये फिल्म कई बार आपको मुस्कुराने पर मजबूर करती है तो कई सीन्स आंखों को नम कर देते हैं. कहानी भले ही कुछ जगहों पर धीमी महसूस हो, लेकिन उसका उसका इमोशनल असर इतना ज्यादा आप पर होगा कि आप इससे आखिरी तक जुड़े रहेंगे.
फिल्म की कहानी उतनी ही है जितना ही आपने इसके ट्रेलर में देखा होगा. एक लव स्टोरी जो 78 साल से एक 94 साल के बुजुर्ग कीनू (नसीरुद्दीन शाह) के दिमाग में चलती रहती है. लेकिन, बंटवारे के वक्त उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई. इनकी इच्छा है कि वो दुनिया को अलविदा कहने से पहले एक बार अपनी प्रेमिका से अलविदा की इजाजत ले लें. फिल्म में दिखाया गया है कि वो जिससे प्यार करते हैं वो पाकिस्तान में हैं. जहां पर उनका जाना नामुमकिन सा है. जब से बात उनके पोते निर्वेर ग्रेवाल (दिलजीत दोसांझ) को पता चलती है तो वो उनकी अधूरी इच्छा को पूरा करना चाहता है. इसी वजह से वो जैसे तैसे पाकिस्तान पहुंचता है. जहां पर उसकी मुलाकात जिया उर्फ अफसाना (शरवरी) से होती है. इसके आगे क्या होता है उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी.
फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी शानदार स्टारकास्ट है. वेदांग रैना और शरवरी ने अपने करियर के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है.उनके किरदार की मासूमियत, दर्द और उम्मीद को उन्होंने सहजता से निभाया है. वहीं नसीरुद्दीन शाह अपनी मौजूदगी भर से हर सीन को खास बना देते हैं.इसके अलावा दिलजीत, दानिश पंडोर,बनिता संधू, मनीष चौधरी, रजत कपूर, कुमुद मिश्रा और अंजना सुखानी ने भी अच्छा काम किया है.
फिल्म का दूसरा भाग कुछ जगहों पर थोड़ा लंबा महसूस होता है. जिसे देखकर इतना कहा जा सकता है कि सब-प्लॉट्स को और बेहतर तरीके से डेवलेप किया जा सकता था. कुल मिलाकर, 'मैं वापस आऊंगा' एक संवेदनशील, खूबसूरत और दिल से बनाई गई फिल्म है,जो रिश्तों और उम्मीद की ताकत को बड़े पर्दे पर प्रभावशाली ढंग से पेश करती है.