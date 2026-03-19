सबसे तगड़ा है 'धुरंधर 2 का क्लाइमैक्स, खुलेंगे ऐसे राज लगेगा शॉक, कुछ सीन्स दे रहे 'धुरंधर 3' का हिंट

Dhurandhar 2 Ending Hints 3rd Part: आदित्य धर की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही गर्दा उड़ा दिया है. ये फिल्म पेड प्रिव्यूज से 75 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. इस फिल्म के आंकड़े को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मूवी इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी. यहां तक कि फिल्म का डे वन के कलेक्शन का अनुमान करीबन 100 करोड़ लगाया जा रहा है. इस फिल्म की दीवानगी ऐसी है कि हर शो हाउसफुल जा रहा है. ऐसे में 'धुरंधर 2' के क्लाइमैक्स के कुछ सीन्स देखकर लोग इसके तीसरे पार्ट का हिंट समझ रहे हैं.

फिल्म में शॉकिंग ट्विस्ट

'धुरंधर: द रिवेंज' थिएटर में रिलीज हो गई है. इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर लोग कई महीनों से कहानी का अंदाजा लगा रहे थे और मन में कई सवाल भी थे. इन सभी सवालों का जवाब फैंस को आज थिएटर में मिल जाएगा. इस फिल्म के दूसरे पार्ट में कई ऐसे ट्विस्ट है जिसे देखकर आपको तगड़ा झटका लगेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

जमाली का भी खुलेगा राज

'धुरंधर 2' के क्लाइमैक्स में दिखाया गया है कि रणवीर सिंह यानी कि हमजा मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल से मिलने मुरीदके जाता है. बलूच लड़कों की मदद से लश्कर-ए-तैबा के शिविर को ध्वस्त करने के बाद हमजा को पाकिस्तानी सेना गिरफ्तार कर लेती और उसे बहुत टॉर्चर करती है. पाकिस्तानी सेना को पता चल जाता है कि वो भारतीय एजेंट है. हालांकि, अजय सान्याल यानी कि आर माधवन एक सीनियर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी के प्रेशर की वजह से उसे वहां से छुड़वा लेते हैं. उसी वक्त ये खुलासा होता है कि जमील जमाली भी जो पाक राजनेता है वो इंडियन स्पाई है. वो बीते 50 साल से पाकिस्तान में हैं.

इस ट्विस्ट से लोगों को मिला हिंट

इसके बाद दिखाया जाता है हमजा भारत लौटता है और सान्याल से मिलता है. इसके बाद पंजाब में अपने गांव वापस लौट जाता है. लेकिन, यहां पर सीन को इस तरह से दिखाया गया है कि पता नहीं चलता कि वो अपने परिवार से मिल पाएगा या फिर दोबारा जासूस बनकर नई लाइफ की शुरुआत करेगा.

'धुरंधर 2' हिट होने में रणवीर-आदित्य धर का नहीं है पूरा क्रेडिट, खुद नए लियारी किंग ने किया खुलासा, बोले- 1000 करोड़ में 500 करोड़ तो इनकी वजह से

'धुरंधर 2' में रणवीर का बदला

अगर आपको लग रहा है कि मूवी यही खत्म हो गई तो ऐसा नहीं है. इस फिल्म में दो एंड क्रेडिट सीन हैं एक मोंटाज है जो क्रेडिट्स के दौरान दिखाया जाता है कि जसकीरत को सान्याल और उसकी टीम ने फांसी से बचाकर कैसे जासूस बनाया. इस ट्रेनिंग में उसे हर तरह से ट्रेंड किया जाता है यहां तक कि जहर के इस्तेमाल में भी माहिर हो जाता है. आपको बता दें, 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह के अलावा राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और दानिश हैं. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मूवी इस साल की सबसे बड़ी रिकॉर्ड ब्रेकर साबित होगी.