‘धुरंधर 2’ की सक्सेस के बीच मेजर इकबाल ने मारा बड़ा हाथ, ‘कंटारा’ एक्टर ऋषभ शेट्टी संग किया बड़ा कोलेब, अगली स्क्रिप्ट के लिए पूरी तरह तैयार

‘धुरंधर द रिवेंज’ इस समय सिनेमाघरों में लोगों का दिल जीतने के साथ-साथ बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल दिखा रही है. वहीं इस फिल्म में मेजर इकबाल का किरदार निभाने वाले कलाकार अर्जुन रामपाल को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं. लेकिन एक्टर के फैंस के लिए अब एक और नई खुशखबरी सामने आई है. अर्जुन रामपाल फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' से हिस्टोरिकल ड्रामा की दुनिया में शानदार एंट्री करने जा रहे हैं. इस पैन-इंडिया प्रोजेक्ट में ‘कंटारा’ एक्टर ऋषभ शेट्टी मराठा राजा की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. वहीं जिन लोगों को इतिहास और पुरानी कहानियों से जुड़ी फिल्में देखने का शौक है, वो फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे.

धुरंधर 2 में अपने शानदार एक्टिंग के बाद, रामपाल को एक और फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुन लिया गया है. खबरों के मुताबिक, अर्जुन और ऋषभ शेट्टी पर्दे पर आमने-सामने होते हुए नजर आएंगे. ये फिल्म 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसे एक स्पेशल टीम के साथ प्लानिंग के तहत बनाया जा रहा है.

फिल्म की कास्ट

फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में अर्जुन रामपाल और ऋषभ शेट्टी के साथ ‘दिल्ली क्राइम’ की शेफाली शाह भी नजर आएंगी, फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज की मां राजमाता जीजाबाई का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगी. फिल्म का निर्देशन और निर्माण संदीप सिंह कर रहे हैं, जिनका थिएटर डायरेक्शन में उनका पहला कदम है.

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अर्जुन रामपाल अपकमिंग प्रोजेक्ट

धुरंधर के बाद, अर्जुन रामपाल काफी बिजी चल रहे हैं, उनके पास इम्तियाज अली की नेटफ्लिक्स रोमांटिक सीरीज ‘ओ साथी रे’ अभी खत्म करने को बाकी है, जिसमें वो अदिति राव हैदरी और अविनाश तिवारी के साथ नजर आएंगे. वहीं उनकी कई अन्य फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं, जिसमें अब्बास-मस्तान की 3 मंकीज, पेंटहाउस, पंजाब '95, ब्लाइंड गेम और बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं