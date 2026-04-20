1 महीने बाद भी नहीं थमा ‘हमजा’ का तूफान, लगातार ‘धुंरधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर लगा रही दहाड़, अब ओटीटी पर हंगामा मचाने को तैयार!

रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar 2) रिलीज के एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी ये मल्टीस्टारर फिल्म लगातार दर्शकों के बीच चर्चा का टॉपिक बनी हुई है. आदित्य धर द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे बड़े कलाकारों की मौजूदगी ने इसे और भी खास बना दिया है. ‘धुरंधर 2’ ने ओपनिंग डे से ही शानदार शुरुआत कर दी थी और अब तक इसकी कमाई में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है.

ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस और इंटरनेशनल मार्केट में शानदार प्रदर्शन किया है और ये 2026 की सबसे बड़ी स्पाई फिल्मों में से एक बन चुकी है. एक्शन, थ्रिल और दमदार कहानी ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में बड़ी भूमिका निभाई है. वहीं रिलीज के 1 महीने बाद भी ये हालिया रिलीज ‘भूत बंगला’ को टक्कर दे रही है.

इन कलाकारों ने दी जबरदस्त परफॉर्मेंस

रणवीर सिंह की इस फिल्म की कहानी और प्रेजेंटेशन को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से काफी सराहना मिली है. रणवीर सिंह की दमदार एक्टिंग के साथ-साथ संजय दत्त और आर माधवन के किरदारों ने भी फिल्म को मजबूती दी है. अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन की परफॉर्मेंस को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया है, जिससे फिल्म की पॉपुलैरिटी लगातार बनी हुई है.

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करोड़ों की डील हुई साइन!

अब फिल्म को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. ‘धुरंधर 2’ के डिजिटल राइट्स को लेकर एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ डील साइन होने की चर्चा है. माना जा रहा है कि थिएटर रन के बाद फिल्म जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी. खबरों के अनुसार, ये ओटीटी डील करीब 150 करोड़ रुपये की है, जिसके चलते ये किसी भी हिंदी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल डील में से एक बन गई है. जबकि, फिल्म का पहला भाग नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था.

कब होगी रिलीज?

‘धुंरधर 2’ की ओटीटी रिलीज को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि कई लोग इसे घर बैठे देखने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं खबरों के मुताबिक, फिल्म मई के आखिर या जून की शुरुआती दिनों में स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हो सकती है. आमतौर पर, फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने के दो से तीन महीने के भीतर OTT प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं. लेकिन थिएटर में फिल्म की सफलता को देखते हुए, इसे कुछ और दिन तक बड़े पर्दे पर ही रहने दिया गया.