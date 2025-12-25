2026 में आएगी बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार कास्ट फिल्म, अक्षय कुमार ने क्रिसमस पर दिया फैंस को तोहफा, 6 एक्ट्रेस संग थिएटर में मचाएंगे हंगामा!

Welcome To The Jungle: अक्षय कुमार फिर से थिएटर में एक और धमाका लेकर आ रहे हैं उनकी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ का एक शॉट वीडियो सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो गया है, जिसे एक्टर ने खुद शेयर किया है. आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी सारी जानकारी.
Welcome To The Jungle: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार की हर साल कई फिल्में रिलीज होती हैं, जिसमें ड्रामा, एक्शन के साथ-साथ कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है. वहीं आने वाले साल में अक्षय कुमार एक और धमाका लेकर आ रहे हैं. साल 2026 में उनकी फिल्म ‘Welcome To The Jungle’ सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, जिसकी एक क्लिप एक्टर ने क्रिसमस के खास मौके पर शेयर की है. मल्टीस्टारर ये फिल्म आज 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन रिलीज होने वाली थी. मगर फिल्म रिलीज के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, जिसके चलते इसे अप्रैल 2026 में शिफ्ट किया गया है.
मल्टीस्टार कास्ट का धमाका
अक्षय कुमार ने क्रिसमस के दिन फैंस को तोहफा देते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म Welcome To The Jungle का एक शॉट क्लिप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें क्रिमसम की ट्यून बैकग्राउंड में सुनाई दे रही है. वहीं इस वीडियो में सुनील शेट्टी, संजय दत्त, परेश रावल,अरशद वारसी,रवीना टंडन,लारा दत्ता,जैकलीन फर्नांडीज,दिशा पटानी,जॉनी लीवर,राजपाल यादव,तुषार कपूर,श्रेयस तलपड़े,मानुषी छिल्लर,रणदीप हुड्डा,शारिब हाशमी,सुप्रिया कर्णिक और मनोज पाहवा जैसे मंझे हुए कलाकार भी नजर आ रहे हैं.
पहली बार खिलाड़ी कुमार ने चुनी बड़ी कास्ट
खिलाड़ी कुमार ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, ‘कभी भी मैं इतना बड़ा हिस्सा नहीं रहा… हममें से कोई भी नहीं रहा. हम आपको अपना तोहफा देने का इंतजार नहीं कर सकते.काम पूरा हो गया, दोस्तों! शाबाश टीम. इसे संभव बनाने में सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा. हमारे बड़े परिवार से आपके घर तक, हम आपको 2026 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं.’#Welcometothejungle #Welcome3. कोरियोग्राफर टर्न प्रोड्यूसर अहमद खान की ये फिल्म ‘वेलकम’ का 3 भाग है, जिसका टाइटल ‘वेलकम टू द जंगल’ रखा गया है. इस मल्टीस्टारर फिल्म के लिए फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जो कि जल्द ही खत्म होने वाला है.
