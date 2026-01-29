'बॉर्डर 2' साइन करने से डर गए थे परमवीर चीमा, सनी-वरुण संग काम को लेकर थी काफी हिचकिचाहट, खोला राज

Border 2: सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म में काम करने से पहले परमवीर चीमा काफी हिचकिचा रहे थे. हाल ही में उन्होंने अपने काम करने का अनुभव शेयर किया और अपनी घबराहट का खुलासा किया.
Border 2: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है, आए दिन फिल्म धमाल मचा रही है. फिल्म ने दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. इस फिल्म में परमवीर चीमा भी एक मजबूत सपोर्टिंग रोल में हैं. फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
हाल ही में स्क्रीन के साथ बातचीत में परमवीर ने फिल्म में काम करने के बारे में बात की और बताया कि शुरुआत में वह इस प्रोजेक्ट को करने से हिचकिचा रहे थे. उन्होंने यह भी याद किया कि सनी, वरुण और दिलजीत के साथ स्क्रीन शेयर करने को लेकर वह नर्वस थे.
फिल्म साइन करते वक्त थी हिचकिचाहट
बॉर्डर 2 साइन करने में अपनी शुरुआती हिचकिचाहट के बारे में बात करते हुए परमवीर ने बताया कि 'एक एक्टर के तौर पर मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि मुझे टाइपकास्ट न किया जाए. मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक एक्टर के तौर पर अलग-अलग रूपों में देखें. मुझे एक वर्सेटाइल एक्टर कहलाना पसंद है. मुझे मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से फोन आया और बॉर्डर 2 के ऑडिशन के बारे में बताया गया. मेरा पहला शक यह था कि यह एक बड़ी कास्ट है, क्या मैं दिखूंगा? मैं बर्बाद नहीं होना चाहता था.'
उन्होंने आगे बताया कि 'दूसरा सवाल यह था कि क्या वे चाहते हैं कि मैं पगड़ी पहनूं. शुरू में वे चाहते थे कि मैं पगड़ी पहनूं. मैंने कास्टिंग वाले से पूछा कि क्या हम पगड़ी पहनने से बच सकते हैं. उसने कहा कि वे ऑडिशन के बाद देखेंगे. मैंने बॉर्डर 2 का ऑडिशन पगड़ी पहनकर दिया और बाद में मुझे अनुराग सर के ऑफिस बुलाया गया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे पगड़ी पहनने में क्या दिक्कत है. जब मैंने उन्हें अपना कारण बताया, तो वह मान गए और मुझसे पूछा कि क्या मैं हरियाणवी बोल पाऊंगा. हमने एक रीडिंग की उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि टीम में आपका स्वागत है.'
'ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर थे स्ट्रेस'
परमवीर चीमा ने आगे बताया कि शुरुआत में वह वरुण धवन के साथ ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर थोड़ा स्ट्रेस में थे, जिनके साथ उन्होंने बॉर्डर 2 में अपने ज्यादातर सीन किए हैं. शुरुआत में मैं थोड़ा परेशान था, क्योंकि वरुण बहुत बड़े स्टार हैं, उनके पिता एक बड़े डायरेक्टर हैं और मुझे नहीं पता था कि वह सेट पर कैसे होंगे. क्योंकि अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती, तो इसका असर सीन पर पड़ सकता था. लेकिन 2-3 दिनों में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए. जब हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो हमारी दोस्ती और पक्की हो गई. हमारे ऑफ वाले दिनों में हम होटल में क्रिकेट खेलते थे. उनकी टीम मुझे बुलाती थी और मुझसे उनके साथ खेलने के लिए कहती थी. शुरुआत में मैं नीचे नहीं जाता था, इसलिए एक दिन वरुण ने मुझे फोन किया और मुझसे उनके साथ शामिल होने का रिक्वेस्ट किया.'
'हमने बहुत सारी बातों पर की चर्चा'
उन्होंने आगे कहा 'हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करते थे. उस समय, ब्लैक वारंट रिलीज हुई थी. उन्होंने शो देखा और मेरा काम उन्हें पसंद आया. इसलिए उन्होंने मेरी तारीफ की. जब उनकी पत्नी सेट पर आईं, तो उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया. एक दिन मैं एक सीन कर रहा था और मेरे स्पॉट बॉय ने मुझे बताया कि वरुण जा रहे हैं और वह रुक गए. वह सिर्फ मेरा सीन देखने के लिए वापस आए.'
