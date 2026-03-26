Advertisement
trendingNow13155097
Hindi Newsबॉलीवुडधुरंधर 2 की हीरोइन सारा अर्जुन अब 30 साल के एक्टर संग करेंगी रोमांस! जोड़ी देखने को बेताब फैंस

'धुरंधर 2' की हीरोइन सारा अर्जुन अब 30 साल के एक्टर संग करेंगी रोमांस! जोड़ी देखने को बेताब फैंस

Sara Arjun Next With Ishaan Khatter: 'धुरंधर' एक्ट्रेस सारा अर्जुन इन दिनों फिल्म की सफलता को एन्जॉय कर रही हैं. फिल्म में सारा और रणवीर की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. अब एक्ट्रेस को नया प्रोजेक्ट मिल गया है, जिसमें वह ईशान खट्टर के साथ नजर आएंगी.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 26, 2026, 10:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'धुरंधर 2' की हीरोइन सारा अर्जुन अब 30 साल के एक्टर संग करेंगी रोमांस! जोड़ी देखने को बेताब फैंस

Sara Arjun Next With Ishaan Khatter: बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म को न केवल भारत, बल्कि पाकिस्तान में भी काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म में रणवीर सिंह हमजा के किरदार में नजर आए हैं. इस किरदार में उन्होंने अपनी जान डाल दी है. रणवीर के अलावा फिल्म में आर माधवन, संजय दत्त और राकेश बेदी की एक्टिंग को भी काफी पसंद किया गया है. फिल्म की एक्ट्रेस सारा अर्जुन भी काफी सुर्खियों में हैं.

रणवीर-सारा की जोड़ी को फैंस ने किया पसंद

फिल्म में सारा और रणवीर की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. सारा की एक्टिंग ने हर किसी को इंप्रेस कर दिया था. ऐसे में अब सारा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. 'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच अब एक्ट्रेस के हाथ एक बड़ी फिल्म लग गई है. इस वक्त सारा अपने करियर के शानदार दौर से गुजर रही हैं. ऐसे में अब एक नई फिल्म मिलने को लेकर सुर्खियों में हैं.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

सारा अर्जुन को मिला नया प्रोजेक्ट! 

हाल ही में आई एक एंटरटेनमेंट पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक, सारा अर्जुन के हाथ जोया अख्तर की बिग बजट फिल्म लगी है. सारा जोया अख्तर के 'टाइगर बेबी' बैनर तले बनने जा रही फिल्म में दिखाई देंगी. इस फिल्म में सारा के अपोजिट ईशान खट्टर लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन अर्जुन वरैन सिंह करेंगे, जिन्हें आप 'खो गए हम कहां' के लिए जानते हैं. हालांकि, अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sara Arjun (@saraarjunn)

बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही 'धुरंधर 2'

बता दें कि सारा अर्जुन और ईशान खट्टर को फिल्म में पहली बार साथ देखने के लिए फैंस काफी बेताब हैं. सारा की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है. फिल्म कमाई के मामले में हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है. दुनियाभर में फिल्म ने 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और राकेश बेदी भी लीड रोल में नजर आए हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Sara ArjunIshaan Khatter

Trending news

पीएम मोदी को दोस्त इमैनुएल मैक्रों का न्यौता, G-7 समिट के लिए आया बुलावा
G7 Summit
पीएम मोदी को दोस्त इमैनुएल मैक्रों का न्यौता, G-7 समिट के लिए आया बुलावा
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेर
Assembly Election 2026
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेर
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
Ram Navami in Srinagar
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
Supreme Court
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
Jammu-kashmir
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
Gujarat
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
रंग लाई मान सरकार की मेहनत, इस योजना ने बचाई 37 साल की महिला की जान
Punjab news
रंग लाई मान सरकार की मेहनत, इस योजना ने बचाई 37 साल की महिला की जान
ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने की तैयारी, PM कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे ऑनलाइन बैठक
israel iran war
ईरान वॉर के प्रभावों से निपटने की तैयारी, PM कल मुख्यमंत्रियों से करेंगे ऑनलाइन बैठक
लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
Air India A350 aircraft
लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान, बीच रास्ते से लौटा वापस, क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर
Fuel crisis
पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर