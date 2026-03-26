'धुरंधर 2' की हीरोइन सारा अर्जुन अब 30 साल के एक्टर संग करेंगी रोमांस! जोड़ी देखने को बेताब फैंस

Sara Arjun Next With Ishaan Khatter: बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म को न केवल भारत, बल्कि पाकिस्तान में भी काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म में रणवीर सिंह हमजा के किरदार में नजर आए हैं. इस किरदार में उन्होंने अपनी जान डाल दी है. रणवीर के अलावा फिल्म में आर माधवन, संजय दत्त और राकेश बेदी की एक्टिंग को भी काफी पसंद किया गया है. फिल्म की एक्ट्रेस सारा अर्जुन भी काफी सुर्खियों में हैं.

रणवीर-सारा की जोड़ी को फैंस ने किया पसंद

फिल्म में सारा और रणवीर की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. सारा की एक्टिंग ने हर किसी को इंप्रेस कर दिया था. ऐसे में अब सारा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. 'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच अब एक्ट्रेस के हाथ एक बड़ी फिल्म लग गई है. इस वक्त सारा अपने करियर के शानदार दौर से गुजर रही हैं. ऐसे में अब एक नई फिल्म मिलने को लेकर सुर्खियों में हैं.

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सारा अर्जुन को मिला नया प्रोजेक्ट!

हाल ही में आई एक एंटरटेनमेंट पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक, सारा अर्जुन के हाथ जोया अख्तर की बिग बजट फिल्म लगी है. सारा जोया अख्तर के 'टाइगर बेबी' बैनर तले बनने जा रही फिल्म में दिखाई देंगी. इस फिल्म में सारा के अपोजिट ईशान खट्टर लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन अर्जुन वरैन सिंह करेंगे, जिन्हें आप 'खो गए हम कहां' के लिए जानते हैं. हालांकि, अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही 'धुरंधर 2'

बता दें कि सारा अर्जुन और ईशान खट्टर को फिल्म में पहली बार साथ देखने के लिए फैंस काफी बेताब हैं. सारा की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है. फिल्म कमाई के मामले में हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है. दुनियाभर में फिल्म ने 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और राकेश बेदी भी लीड रोल में नजर आए हैं.