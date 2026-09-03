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2 करोड़ बजट, 7000 शोज और 36 गुना कमाई... बॉक्स ऑफिस पर हुआ चमत्कार! Hanuman Ansh की दीवानी हुई ऑडियंस; मिली 9.2 की रेटिंग

Hanuman Ansh Collection Day 27: सिनेमाघरों में बिल्कुल शांति से दस्तक देने वाली एक छोटे बजट की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वो कर दिखाया है दिखाया किसी को अंदाजा भी नहीं था. खुद मेकर्स को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी फिल्म आने वादे दिनों में इतिहास रचने वाली है और ‘टॉक्सिक’ जैसी फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया. ये किसी चमत्कार से कम नहीं है.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 03, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:04 AM IST
2 करोड़ बजट, 7000 शोज और 36 गुना कमाई... बॉक्स ऑफिस पर हुआ चमत्कार! Hanuman Ansh की दीवानी हुई ऑडियंस; मिली 9.2 की रेटिंग
Image Credit: फ्लॉप होते-होते ब्लॉकबस्टर हो गई ये 2 करोड़ी फिल्म (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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