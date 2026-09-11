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‘टॉक्सिक’ के बाद ‘मिर्जापुर मूवी’ को भी निगल गई Hanuman Ansh! 35वें दिन भी तोड़े कमाई के रिकॉर्ड; देखते रह गए मेगा बजट फिल्मों के मेकर्स

Hanuman Ansh Beats Mirzapur Movie: सिनेमाघरों में 35 दिन पूरे कर चुकी ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक उलटफेर कर दिया है. नीम करोली बाबा के किरदार पर बनी इस फिल्म ने वीकडेज में भी ऐसी तूफानी कमाई की है कि ‘मिर्जापुर द मूवी’ का भौकाल भी इसके सामने फीका पड़ता दिखाई दे रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 11, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:44 AM IST
‘टॉक्सिक’ के बाद ‘मिर्जापुर मूवी’ को भी निगल गई Hanuman Ansh! 35वें दिन भी तोड़े कमाई के रिकॉर्ड; देखते रह गए मेगा बजट फिल्मों के मेकर्स
Image Credit: ‘हनुमान अंश’ की आंधी में उड़ी ‘मिर्जापुर द मूवी’ (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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