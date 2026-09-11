/‘टॉक्सिक’ के बाद ‘मिर्जापुर मूवी’ को भी निगल गई Hanuman Ansh! 35वें दिन भी तोड़े कमाई के रिकॉर्ड; देखते रह गए मेगा बजट फिल्मों के मेकर्स

डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी की फिल्म ‘हनुमान अंश’ इन दिनों सिनेमाघरों में खूब कमाई कर रही है. इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन शोभिनव सत्या का निभाया नीम करोली बाबा का किरदार है. पर्दे पर बाबा की जिंदगी और उनके चमत्कारों को इतने सिंपल ढंग से दिखाया गया है कि देखने वाले सीधे दिल से जुड़ रहे हैं. आज जहां ज्यादातर लोग सिर्फ एक्शन और मारधाड़ वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं. वहीं, इस आध्यात्मिक कहानी ने लोगों को थिएटर्स तक खींचकर एक नया माहौल बना दिया. सिनेमाघरों में चारों तरफ बस इसी की बात हो रही है.
आमतौर पर देखा जाता है कि बड़ी-बड़ी फिल्में दो हफ्तों के बाद थिएटर से उतरने लगती हैं, लेकिन इस फिल्म के साथ उल्टा ही देखने को मिला. सिनेमाघरों में रिलीज हुए इसे एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर लोगों की एक्साइटमेंट कम होने का नाम नहीं ले रही. शुरुआत में जिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, वे भी अब परिवार के साथ इसे देखने पहुंच रहे हैं. माउथ पब्लिसिटी के दम पर इसने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि हर कोई हैरान रह गया. अब ये फिल्म देश के साथ-साथ पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने की तैयारी कर चुकी है.
शुरुआती दिनों में जब ये फिल्म आई थी, तब किसी ने इसके टिकने की उम्मीद नहीं की थी. पहले दिन महज 10 लाख की ओपनिंग लेकर दूसरे हफ्ते तक ये 40 लाख पर सिमट गई थी, लेकिन तीसरे हफ्ते से ऐसा पलटाव आया कि तीसरे हफ्ते में 10 करोड़ और चौथे हफ्ते में 61 करोड़ का जबरदस्त कारोबार हुआ. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, मूवी ने अपने 35वें दिन यानी वीकडे पर भी करीब 8.79 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं. इस तरह पांचवें हफ्ते में 89.04 करोड़ का भारी भरकम बिजनेस करके फिल्म ने हर ट्रेड पंडित को हैरान कर दिया है.
घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक की कुल कमाई की बात करें तो सैकनिल्क के डेटा के मुताबिक, ये आंकड़ा 161.92 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है. जिस तरह से वीकडेज में भी टिकट खिड़की पर भीड़ उमड़ रही है, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले शनिवार और रविवार को ये आसानी से 200 करोड़ का बड़ा मुकाम छू लेगी. इतना ही नहीं, 11 सितंबर से इसे बड़े पैमाने पर वर्ल्डवाइड भी रिलीज किया जा रहा है. विदेशी बाजारों में नीम करोली बाबा के भक्तों की बड़ी तादाद को देखते हुए माना जा रहा है कि इसका कुल कलेक्शन और भी तेजी से आगे बढ़ेगा.
सिनेमाघरों में पहले से जमी ‘हनुमान अंश’ से सीधी टक्कर लेने उतरी ‘मिर्जापुर द मूवी’ को बुधवार यानी सातवें दिन थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा. कालीन भैया का भौकाल थोड़ा धीमा पड़ा और फिल्म उस दिन 5.85 करोड़ रुपये पर आकर ठिठक गई. वहीं, सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, गुरुवार को फिल्म ने लगभग 7 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया. पहले दिन 25.75 करोड़, दूसरे दिन 32 करोड़ और तीसरे दिन 36 करोड़ बटोरने के बाद वीकडेज में इसकी कमाई घटकर 12 से 7 करोड़ के बीच पहुंच गई. हालांकि, इसका घरेलू नेट कलेक्शन अब 145 करोड़ के पार पहुंच गया है.
सैकनिल्क के आंकड़ों की मानें तो ‘हनुमान अंश’ ने अपनी लंबी दौड़ से अजय देवगन की ‘सिंघम’, रणवीर सिंह की ‘83’ और सलमान खान की ‘सिकंदर’ जैसी दिग्गज फिल्मों के लाइफटाइम बिजनेस को पीछे छोड़ दिया है. इतना ही नहीं, इसने ‘पुष्पा: द राइज’ के हिंदी कलेक्शन को भी कड़ी टक्कर दी है. दूसरी तरफ जहां भारी-भरकम प्रमोशन वाली ‘टॉक्सिक’ कुछ ही दिनों में धीमी पड़ गई. वहीं, ‘मिर्जापुर’ अब भी मजबूती से खड़ी है. मगर बेहद कम बजट में बनी ‘हनुमान अंश’ ने इन दोनों बड़ी फिल्मों को कड़ी चुनौती देकर बॉक्स ऑफिस का पूरा गणित ही बदलकर रख दिया है.