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2 Cr के बजट में 143 Cr कमाने वाली Hanuman Ansh की बाढ़ में बही ये 500 करोड़ी फिल्म, पहले दिन कमाए थे 100 Cr; अब सिर्फ लाख में हो रही कमाई

Toxic Box Office Collection Day 15: सिनेमाघरों में छोटे बजट की ‘हनुमान अंश’ ने जबरदस्त तूफान लाते हुए यश की भारी-भरकम बजट वाली ‘टॉक्सिक’ को बुरी तरह पछाड़ दिया है. शानदार शुरुआत के बावजूद यश की फिल्म दूसरे हफ्ते में ऑडियंस के लिए तरस नजर आई, जबकि मजबूत कंटेंट और माउथ पब्लिसिटी के दम पर ‘हनुमान अंश’ ब्लॉकबस्टर साबित हुई.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 09, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:13 AM IST
2 Cr के बजट में 143 Cr कमाने वाली Hanuman Ansh की बाढ़ में बही ये 500 करोड़ी फिल्म, पहले दिन कमाए थे 100 Cr; अब सिर्फ लाख में हो रही कमाई
Image Credit: सिर्फ दो हफ्ते में हुआ बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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