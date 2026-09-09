2 Cr के बजट में 143 Cr कमाने वाली Hanuman Ansh की बाढ़ में बही ये 500 करोड़ी फिल्म, पहले दिन कमाए थे 100 Cr; अब सिर्फ लाख में हो रही कमाई

7 अगस्त 2026 को बिना किसी शोर शराबे और बड़े प्रमोशन के रिलीज हुई फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने अपनी सादगी, कहानी और आध्यात्मिक सफर के दम पर ऑडियंस का ध्यान खींचा. ये फिल्म ‘नीम करोली बाबा’ की लाइफ से इंस्पायर है और इसका डायरेक्शन डॉ. विशाल चतुर्वेदी ने किया है. फिल्म में शोभिनव सत्या, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी और विहान शेडगे जैसे कलाकार लीड रोल में नजर आ रहे हैं. रिलीज के बाद धीरे-धीरे फिल्म की पॉपुलैरिटी बढ़ी और इसे ऑडियंस से जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला शुरू हुआ.
वहीं, ‘केजीएफ’ और ‘केजीएफ 2’ से 2 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले यश की फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ 26 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बड़े स्केल पर बनकर सिनेमाघरों में उतरी इस गैंगस्टर ड्रामा फिल्म का डायरेक्शन गीथू मोहनदास ने किया है. फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत लीड रोल में नजर आ रही हैं. हालांकि, रिलीज से पहले लोगों के बीच फिल्म को लेकर भारी क्रेज था, लेकिन रिलीज के बाद उम्मीद टूट गईं.
बॉक्स ऑफिस की बात करें तो, ‘हनुमान अंश’ 2026 की सबसे बड़ी सरप्राइज ब्लॉकबस्टर साबित हुई. महज 2 करोड़ रुपये के छोटे से बजट में बनी इस फिल्म ने 33 दिनों में भारत में 143.13 करोड़ रुपये नेट और 169.20 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. दिलचस्प बात ये है कि पहले दिन सिर्फ 10 लाख रुपये कमाने वाली फिल्म ने 33वें दिन 11 करोड़ रुपये की शानदार कमाई दर्ज की. सैकनिल्क के आंकड़ों और ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म साल की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है.
वहीं, दूसरी तरफ ‘टॉक्सिक’ का सफर बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है. करीब 500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट वाली इस फिल्म ने 14 दिनों में भारत में 247.19 करोड़ रुपये नेट और 295.02 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए हैं. विदेशों में फिल्म की कमाई 43.30 करोड़ रुपये रही, जिससे इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 338.32 करोड़ रुपये तक पहुंचा. सैकनिल्क और ट्रेड आंकड़ों के मुताबिक, पहले दिन 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने वाली फिल्म 14वें दिन महज 69 लाख रुपये पर सिमट गई, जो इसकी गिरती रफ्तार दिखाती है.
अगर दोनों फिल्मों का कंपेरिजन किया जाए, तो फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर असली दबदबा ‘हनुमान अंश’ का दिखाई दे रहा है. कम बजट, बिना ज्यादा प्रमोशन और नए चेहरों के बावजूद फिल्म लगातार सिनेमा प्रेमियों को सिनेमाघरों तक खींच रही है. वहीं, ‘टॉक्सिक’ जैसी मल्टीस्टारर और हाई-बजट फिल्म शुरुआती धमाके के बाद अपनी पकड़ बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ रहा है. यही वजह है कि ट्रेड एक्सपर्ट्स ‘हनुमान अंश’ को 2026 का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज बता रहे हैं, जो लंबी रेस का घोड़ा साबित हो रही है.
कुल मिलाकर, एक तरफ 2 करोड़ रुपये की लागत वाली ‘हनुमान अंश’ है, जिसने अपनी कहानी और वर्ड ऑफ माउथ के दम पर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया, जबकि दूसरी तरफ सैकड़ों करोड़ के बजट वाली ‘टॉक्सिक’ है, जो स्टार पावर के बावजूद उम्मीद के मुताबिक लंबी रेस नहीं दौड़ सकी. मौजूदा बॉक्स ऑफिस ट्रेंड को देखते हुए कहा जा सकता है कि दर्शक अब सिर्फ बड़े सितारों के बजाय मजबूत कंटेंट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और इसी वजह से ‘हनुमान अंश’ का बॉक्स ऑफिस पर इस समय सबसे ज्यादा बोलबाला नजर आ रहा है.