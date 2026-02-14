Advertisement
trendingNow13108906
Hindi Newsबॉलीवुडअब स्विमिंग पूल में भी जाने से डरेंगे करण जौहर! शनाया-आदर्श की फिल्म देख उड़े होश, बोले- ‘मगरमच्छ कहीं भी आ सकता है...’

अब स्विमिंग पूल में भी जाने से डरेंगे करण जौहर! शनाया-आदर्श की फिल्म देख उड़े होश, बोले- ‘मगरमच्छ कहीं भी आ सकता है...’

Tu Yaa Main Review: हाल ही में करण जौहर ने शानाया कपूर और आदर्श गौरव की फिल्म ‘तू या मैं’ की जमकर तारीफ की. उन्होंने इसे ऐसा थ्रिलर बताया जो दर्शकों को सीट से बांधे रखेंगा और डर के मारे उछलने पर मजबूर कर देगा. करण जौहर के रिव्यू ने इस फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 14, 2026, 06:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Karan Johar Tu Yaa Main Review
Karan Johar Tu Yaa Main Review

Karan Johar Tu Yaa Main Review: हाल ही में फिल्ममेकर करण जौहर ने शानाया कपूर और आदर्श गौरव की नई सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा फिल्म ‘तू या मैं’ (Tu Yaa Main) देखी और सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ की. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म को ‘सबसे ज्यादा डराने वाली फिल्म’ बताया. करण ने लिखा कि फिल्म का दूसरा हाफ इतना जबरदस्त है कि सीट पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है, जो आखिरी तक बांधे रखता है. 

उनका कहना है कि ये सर्वाइवल थ्रिलर दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखती है. साथ ही करण जौहर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि फिल्म देखने के बाद अब उन्हें स्विमिंग पूल से भी डर लगने लगा है. उन्होंने कहा, ‘कार्डियो की जरूरत नहीं! आप अपनी सीट से उछल पड़ेंगे...’. आगे उन्होंने लिखा कि अगर वैलेंटाइन पर पार्टनर के साथ फिल्म देखने जाएं तो उन्हें पहले से तैयार कर लें, क्योंकि डर के मारे आप उनका हाथ कसकर पकड़ लेंगे और सीट से उछल पडेंगे.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

करण जौहर ने जमकर की फिल्म की तारीफ 

उन्होंने ये भी लिखा कि फिल्म खत्म होने के आधे घंटे बाद तक वो टेंशन में रहे. करण ने कहा कि अब उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई के ट्रैफिक में भी अचानक कोई मगरमच्छ आकर हमला कर सकता है. उन्होंने मजाक में माना कि वो थोड़े ड्रामेटिक हो रहे हैं, लेकिन फिल्म ने उन्हें सच में हिला दिया. करण जौहर ने फिल्म के डायरेक्टर बेजॉय नाम्बियार की भी तारीफ की. उन्होंने लिखा, ‘@bejoynambiar को बधाई, जिन्होंने बेहतरीन क्राफ्ट के साथ टेंशन को बनाए रखा’. 

4 मिनट 56 सेकंड का वो रोमांटिक गाना... बीत गई आधी सदी फिर भी कम नहीं हुआ इसका असर, 52 साल बाद भी देता है दिल को सुकून

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

शानाया कपूर की परफॉर्मेंस की जमकर की तारीफ

साथ ही शानाया कपूर की परफॉर्मेंस को लेकर कहा कि उन्होंने मिस वैनिटी और मिस इंसैनिटी जैसे शेड्स को बेहद कॉन्फिडेंस के साथ निभाया है. आदर्श गौरव की एक्टिंग की सराहना करते हुए करण ने लिखा, ‘तुम बहुत शानदार हो... मैंने तुम्हारे डर का हर इंच महसूस किया!!!’. उन्होंने निर्माता आनंद एल राय और विनोद भनुशाली को भी बधाई दी. करण ने इसे सिनेमाघरों में देखने लायक फिल्म बताते हुए दर्शकों से इसे मिस न करने की अपील की.

बड़ी शानदार है फिल्म की कहानी 

फिल्म ‘तू या मैं’ (Tu Yaa Main) एक सर्वाइवल थ्रिलर है, जिसमें शानाया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवनी उर्फ मिस वैनिटी के रोल में हैं. वहीं आदर्श गौरव मराठी लड़के मारुति उर्फ आला फ्लोपर का किरदार निभा रहे हैं. कहानी एक रोमांटिक ट्रिप से शुरू होती है, जो तब खतरनाक मोड़ ले लेती है जब दोनों स्विमिंग पूल में मगरमच्छ के साथ फंस जाते हैं. फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Karan JoharShanaya KapoorAdarsh Gourav

Trending news

1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
Kalaignar Women's Rights Scheme
1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹5000 क्रेडिट, स्टालिन का वादा बनेगा जीत की गारंटी?
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
Vande Mataram
वंदे मातरम में धर्म परिवर्तन किसे दिख रहा है? इनकार को लेकर CM योगी ने सुनाई दो टूक
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
India Russia News
PAK-चीन के लिए अब आसमान भी नहीं रहेगा सुरक्षित! अभेद्य अस्त्र से भारत बनेगा अभेद्य
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
क्या शादी की खुशियों में मौसम बनेगा विलेन? वीकेंड के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
Court News in Hindi
कोर्ट से भी शिकायत है तो कहां जाएं? 8600 मामलों के साथ सामने आया सच, जान लें रास्ता
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
Punjab
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
West Bengal news
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
Telangana Nagar Nikay Chunav Result 2026
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
National News
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा