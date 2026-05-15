आखिरकार थिएटर्स तक पहुंच ही गई वो 2 घंटे 30 मिनट की फिल्म... जिसकी आखिरी वक्त पर टल गई थी रिलीज, अब सिनेमाघरों के बाहर लगी लंबी लाइन

2 Hours 30 Minutes Movie: काफी इंतजार और विवादों के बाद आखिरकार सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म ‘करुप्पु’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. रिलीज से पहले फिल्म को लेकर देरी, शो कैंसिल और लीकेज जैसी खबरों ने फैंस की चिंता बढ़ा दी थी. अब मेकर्स और सूर्या के खास मैसेज के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म जबरदस्त चर्चा में आ गई है. आखिर क्यों रुकी थी फिल्म?
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Karuppu Theatre Release: फिल्म ‘करुप्पु’ की रिलीज को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी उलझन बनी हुई थी. फैंस लगातार सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी अपडेट पूछ रहे थे और देरी की वजह जानना चाहते थे. अब आखिरकार मेकर्स ने साफ कर दिया है कि सूर्या और तृषा कृष्णन की ये फिल्म 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म पहले 14 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त में आई कुछ दिक्कतों की वजह से इसकी रिलीज टालनी पड़ी. इसके बाद फैंस के बीच चिंता और बढ़ गई थी.
प्रोडक्शन कंपनी ‘ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स’ ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए दर्शकों से माफी मांगी. उन्होंने लिखा, ‘कुछ सफर ऐसे होते हैं जो सिर्फ वक्त नहीं बल्कि दिल की भी परीक्षा लेते हैं. ‘करुप्पु’ का इंतजार करने वाले हर इंसान का हम शुक्रिया अदा करते हैं. देरी की वजह से आपको जो परेशानी हुई उसके लिए हमें अफसोस है’. मेकर्स ने कहा कि फैंस का प्यार और भरोसा ही उन्हें मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने की ताकत देता रहा और अब फिल्म आखिरकार दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.
Dear all…
Thank you for being with us! #Karuppu #VeeraBhadrudu from today!@RJ_Balaji @trishtrashers @dop_gkvishnu @SaiAbhyankkar @prabhu_sr @DreamWarriorpic @thinkmusicindia pic.twitter.com/iXxw5V8FiH
— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) May 15, 2026
पोस्ट में आगे लिखा गया कि मेकर्स जानते हैं कि फैंस के लिए इतना लंबा इंतजार आसान नहीं था. हर बार फिल्म टलने से दर्शकों के साथ-साथ पूरी टीम भी परेशान हुई. हालांकि, लोगों के लगातार मिल रहे प्यार, मैसेज और सपोर्ट ने उन्हें हिम्मत दी और आगे बढ़ने का भरोसा दिया. मेकर्स ने कहा कि इस फिल्म को बनाने में पूरी टीम ने दिन-रात मेहनत की है. अब ये सिर्फ उनकी फिल्म नहीं बल्कि दर्शकों की भी बन चुकी है. उन्होंने फैंस से थिएटर जाकर फिल्म देखने की अपील की. रिलीज होते ही फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर हलचस तेज हो गई.
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सूर्या ने भी फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए फैंस का दिल से धन्यवाद किया. उन्होंने लिखा, ‘आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया’. पिछले कुछ दिनों से फिल्म की रिलीज को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं. खबरें थीं कि फिल्म को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर शो रद्द होने की बात भी सामने आई थी. इन खबरों से फैंस काफी परेशान हो गए थे. हालांकि, अब मेकर्स और स्टार कास्ट भी इसकी रिलीज को लेकर काफी खुश हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के कुछ शो मुंबई, पुणे और वाराणसी में मेकर्स की परमिशन के बिना चलाए गए थे. इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए मेकर्स की कानूनी टीम ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है. नोटिस में लोगों से साफ तौर पर अपील की गई कि फिल्म के वीडियो, क्लिप्स या किसी भी तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर न करें. मेकर्स चाहते हैं कि रिलीज से पहले फिल्म को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे. इससे पहले कई फिल्मों को ऑनलाइन लीक होने की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा था, जिसका असर रिलीज पर भी पड़ा.
आरजे बालाजी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘करुप्पु’ में सूर्या और तृषा कृष्णन लंबे समय बाद एक साथ नजर आए हैं. इससे पहले दोनों साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म ‘आरू’ में दिखाई दिए थे. फिल्म में योगी बाबू, इंद्रांस, शिवदा, स्वासिका, नैट्टी, सुप्रीत रेड्डी और अनघा माया रवि जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. खास बात ये है कि निर्देशक आरजे बालाजी खुद भी इसमें नेगेटिव रोल निभा रहे हैं. फिल्म की कहानी एक पिता और बेटी के संघर्ष पर आधारित है, जो इंसाफ पाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं. इसी दौरान सूर्या का किरदार सरवनन कहानी में आता है.
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