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Bharat Bhhagya Viddhaata Review: शानदार है कंगना रनौत की ‘भारत भाग्य विधाता’, दिल जीत लेगी 26/11 हमलों में नर्सों की बहादुरी की अनसुनी कहानी

Bharat Bhhagya Viddhaata Review: कंगना रनौत हमेशा से अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस की थ्रिलर फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है जिसें कंगना ने 26/11 हमलों की उस काली रात में नर्सों की आपबीती को बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पर उतारा है. अगर आप इसे देखने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार इसका रिव्यू जरूर पढ़ लें.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 12, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:50 PM IST
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: शानदार है कंगना रनौत की ‘भारत भाग्य विधाता’, दिल जीत लेगी 26/11 हमलों में नर्सों की बहादुरी की अनसुनी कहानी
Image Credit: Bharat Bhhagya Viddhaata Film Review

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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