फिल्म: भारत भाग्य विधाता
डायरेक्टर - मनोज तापड़िया
कास्ट- कंगना रनौत, गिरिजा ओक, रसिका अगासे और स्मिता तांबे
रनटाइम: 2 घंटे 5 मिनट
रेटिंग: 3.5
कहां देखें: थिएटर्स में
Bharat Bhhagya Viddhaata Film Review: कंगना रनौत की मचअवेटेड फिल्म 'भारत भाग्य विधाता'रिलीज हो गई है. ये उन फिल्मों में से है,जो किसी ऐतिहासिक त्रासदी को सिर्फ पर्दे पर दोहराने के बजाय उसके भीतर छिपे मानवीय साहस को सामने लाने का काम करती है. 26/11 मुंबई आतंकी हमलों पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन अधिकतर कहानियां ताज होटल, एनएसजी कमांडोज या पुलिस अधिकारियों तक सीमित रही हैं. ये फिल्म उस अस्पताल की ओर ध्यान ले जाती है,जहां नर्सों और सपोर्ट स्टाफ ने बिना किसी सुरक्षा या हथियार के मौत के साए में फंसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश की थी.
फिल्म की कहानी गीता माधव गांधारे के इर्द-गिर्द घूमती है,जिसे कंगना रनौत ने निभाया है. गीता कोई बड़ी हीरो नहीं,बल्कि एक साधारण महिला है जो अपने परिवार,नौकरी और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर चलती है. फिल्म की शुरुआत अस्पताल की सामान्य दिनचर्या से होती है. मरीजों की आवाजाही, नर्सों की बातचीत, डॉक्टरों का व्यवहार और ड्यूटी के बीच की छोटी-छोटी हंसी...ये सब मिलकर उस दुनिया को बेहद असली बना देते हैं. निर्देशक इस शुरुआती हिस्से में दर्शकों को इन किरदारों के करीब लाने में सफल रहते हैं,ताकि आगे आने वाला भय और ज्यादा गहराई से महसूस हो सके.
जैसे ही शहर में आतंकी हमलों की खबर फैलती है और आतंकवादी कामा अस्पताल तक पहुंचते हैं,फिल्म का माहौल पूरी तरह बदल जाता है. दूसरे हिस्से में कहानी एक तनावपूर्ण सर्वाइवल ड्रामा का रूप ले लेती है. बंद दरवाजे,अंधेरे गलियारे और हर पल मंडराता खतरा दर्शकों को लगातार बेचैन बनाए रखता है. खास बात यह है कि फिल्म डर पैदा करने के लिए जरूरत से ज्यादा शोर या ड्रामे का सहारा नहीं लेती. कई जगह सिर्फ सन्नाटा ही सबसे बड़ा तनाव बन जाता है.
मनोज तापड़िया का निर्देशन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है.उन्होंने कहानी को सनसनीखेज बनाने की बजाय उसे वास्तविक बनाए रखने पर जोर दिया है.फिल्म कहीं भी राष्ट्रवाद के भारी-भरकम संवादों या बनावटी भावुकता में नहीं फंसती.यहां देशभक्ति किरदारों के काम में दिखाई देती है,उनके शब्दों में नहीं.यही संयम फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग बनाता है.
अदाकारी के बात करें तो कंगना रनौत ने साबित कर दिया कि आखिर उन्हें 'बॉलीवुड की क्वीन' क्यों कहते हैं. कंगना ने अपन एक्टिंग में वो स्वाभाविकता लेकर आईं जो जो डरती भी है,टूटती भी है, लेकिन सही समय पर मजबूती से खड़ी भी रहती है. गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, ईशा डे और रसिका अगाशे ने भी अपने किरदारों को पूरी ईमानदारी से निभाया है.
तकनीकी रूप से भी फिल्म मजबूत है.कैमरा अस्पताल के भीतर के माहौल को बेहद करीब से पकड़ता है.यानी कि ये मूवी आखिर में सिर्फ 26/11 की कहानी नहीं रह जाती,बल्कि उन गुमनाम लोगों को श्रद्धांजलि बन जाती है, जिन्होंने उस अंधेरी रात में इंसानियत को जिंदा रखा.