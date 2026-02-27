Advertisement
trendingNow13124521
Hindi Newsबॉलीवुडशादी होते ही रश्मिका-विजय ने तोड़ा बॉलीवुड सितारों का घमंड,24 घंटे में बनाया ऐसा रिकॉर्ड, मुंह ताकते रह गए रणबीर-आलिया, कियारा-सिद्धार्थ और अनुष्का-विराट

शादी होते ही रश्मिका-विजय ने तोड़ा 'बॉलीवुड सितारों का घमंड',24 घंटे में बनाया ऐसा रिकॉर्ड, मुंह ताकते रह गए रणबीर-आलिया, कियारा-सिद्धार्थ और अनुष्का-विराट

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी ने लोगों का दिल जीत लिया. टिपिकल साउथ इंडियन शादी और दोनों का रॉयल लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है. लेकिन, क्या आपको पता है इन दोनों ने शादी करते ही कई सेलेब्स के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 27, 2026, 02:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना

Rashmika Mandanna Vijay Wedding Photos Breaks Record: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की रॉयल वेडिंग की फोटोज सोशल मीडिया पर हर तरफ छाई हुई हैं. 26 फरवरी को उदयपुर की खूबसूरत वादियों के बीच इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा. इस रॉयल वेडिंग में विजय और रश्मिका के परिवार वालों के अलावा कुछ करीबी रिश्तेदार शामिल हुए. लेकिन, शादी होते ही इन सितारों ने महज 24 घंटे में बॉलीवुड के टॉप मोस्ट फेमस सितारों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया.

24 घंटे में कई सितारों का तोड़ा रिकॉर्ड
इन दोनों सितारों ने पति-पत्नी बनते ही सोशल मीडिया पर वेडिंग की तस्वीरें शेयर की. ये फोटोज जैसे ही आई तो इंटनेट पर फैंस के कमेंट्स और लाइक्स की बाढ़ आ गई. इन वेडिंग फोटोज पर महज 24 घंटे में मिलियस लाइक्स और कमेंट्स आ गए. जिससे इतना तो साफ है कि दोनों की शादी का क्रेज और पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijay Deverakonda (@thedeverakonda)

Add Zee News as a Preferred Source

रश्मिका-विजय को मिले इतने लाइक्स

इंस्टाग्राम पर विजय और रश्मिका ने शादी की रस्मों के दौरान और मंडप की कई तस्वीरें शेयर की. जिसमें दोनों साउथ इंडियन वेडिंग आउटफिट में काफी खूबसूरत लग रहे थे. इन तस्वीरों को जैसे ही दोनों सितारों ने शेयर किया तो विजय की पोस्ट की गई फोटोज पर 15 मिलियन लाइक्स तो वहीं रश्मिका के पोस्ट पर 18.2 मिलियन लाइक्स मिले हैं. इस तरह से इन दोनों सितारों ने मिलकर शादी होते ही ना केवल विराट और अनुष्का शर्मा बल्कि आलिया भट्ट-रणबीर कपूर के अलावा कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया.

शादी के बाद ये होगी रश्मिका-विजय की साथ में पहली फिल्म, 7 साल पहले दे चुके 2 रोमांटिक ब्लॉकबस्टर, अब फैंस को है तीसरी का इंतजार
 
कौन पड़ा किस पर भारी?
इससे पहले अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी का फैंस के बीच इस तरह का क्रेज था. उस वक्त इन दोनों की फोटोज पर फैंस के 3.4 मिलियन लाइक्स मिले थे.जबकि आलिया भट्ट और रणबीर ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया था. आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर वेडिंग की जो फोटोज शेयर की थी उस पर 12 मिलियन लाइक्स मिले थे. लेकिन, इन दोनों कपल से आगे कियारा और सिद्धार्थ निकले. इन दोनों की वेडिंग फोटोज पर 15 मिलियन लाइक्स मिले थे.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Rashmika MandannaVijay Deverakonda

Trending news

'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
Droupadi Murmu
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
Kolkata Earthquake
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
Arvind Kejriwal
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
assam assembly elections
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
alankar agnihotri
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
Rajya sabha election
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार