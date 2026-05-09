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Hindi Newsबॉलीवुडझुकेगा नहीं, अब डराएगा... अल्लू अर्जुन ने फिर चला वही मास्टरस्ट्रोक! आखिर क्या है ‘राका’ का ‘पुष्पा’ से कनेक्शन?

झुकेगा नहीं, अब डराएगा... अल्लू अर्जुन ने फिर चला वही मास्टरस्ट्रोक! आखिर क्या है ‘राका’ का ‘पुष्पा’ से कनेक्शन?

Allu Arjun Raaka: अल्लू अर्जुन अब सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि एक बड़ा सिनेमैटिक ब्रांड बन चुके हैं. ‘पुष्पा’ की सफलता के बाद उनकी नई फिल्म ‘राका’ को लेकर जबरदस्त चर्चा है. फिल्म का पूरा फोकस एक दमदार किरदार पर रखा गया है. एटली के निर्देशन और दीपिका पादुकोण की मौजूदगी ने इसे और बड़ा बना दिया है. माना जा रहा है कि ये सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि नए यूनिवर्स की शुरुआत हो सकती है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 09, 2026, 07:10 AM IST
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Allu Arjun Film Raaka
Allu Arjun Film Raaka

Allu Arjun Film Raaka: अल्लू अर्जुन ने पिछले कुछ सालों में खुद को सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि बड़े ब्रांड के तौर पर भी साबित किया है. ‘पुष्पा’ और ‘पुष्पा 2: द रूल’ की जबरदस्त सक्सेस के बाद उनकी पहचान पूरे देश में और मजबूत हो गई. अब उनकी नई फिल्म ‘राका’ भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ती नजर आ रही है. दिलचस्प बात ये है कि फिल्म का नाम सीधे उसके किरदार पर रखा गया है, जिससे लोगों के बीच उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है. साउथ सिनेमा में ये तरीका पहले भी देखा गया है, लेकिन अल्लू अर्जुन के साथ ये फॉर्मूला काफी हिट साबित हुआ है.

‘पुष्पा’ की सक्सेस सिर्फ कहानी की वजह से नहीं थी, बल्कि लोगों को सबसे ज्यादा उसका लीड रोल पसंद आया था. पुष्पराज का अंदाज, बोलने का तरीका और एटीट्यूड लोगों के दिल में बस गया. मेकर्स को समझ आ गया कि जब दर्शक किसी किरदार से जुड़ जाते हैं, तो फिल्म अपने आप बड़ी बन जाती है. अब ‘राका’ में भी वही रणनीति अपनाई जा रही है. फिल्म का टाइटल, पोस्टर और प्रमोशन सब कुछ किरदार को केंद्र में रखकर तैयार किया जा रहा है. इससे दर्शकों को शुरुआत से ही फिल्म के साथ एक मजबूत जुड़ाव महसूस होता है और एक्साइटमेंट भी बनी रहती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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‘राका’ नाम के पीछे छिपी बड़ी प्लानिंग

फिल्म इंडस्ट्री में माना जा रहा है कि ‘राका’ नाम सिर्फ यूं ही नहीं चुना गया. इसके पीछे पूरी मार्केटिंग सोच काम कर रही है. आज के समय में किसी भी फिल्म का टाइटल ही उसका पहला अट्रैक्शन बनता है. जब नाम किसी दमदार किरदार पर रखा जाए, तो लोगों के मन में अपने आप सवाल पैदा होने लगते हैं. ‘पुष्पा’ के बाद अल्लू अर्जुन का फैनबेस हिंदी बेल्ट तक काफी बढ़ चुका है. ऐसे में ‘राका’ नाम लोगों को नई कहानी और नए कैरेक्टर के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है. यही वजह है कि फिल्म रिलीज से पहले अपने नाम को लेकर चर्चा में है और इसकी बात हो रही है. 

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एटली और अल्लू अर्जुन की जोड़ी पर बड़ी उम्मीदें

इस बड़े प्रोजेक्ट को एटली डायरेक्ट कर रहे हैं, जो बड़े स्केल और मास एंटरटेनमेंट वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उनकी फिल्मों में हीरो हमेशा बड़े और दमदार अंदाज में दिखता है. यही वजह है कि अल्लू अर्जुन और एटली की जोड़ी को काफी खास माना जा रहा है. दोनों पहली बार साथ काम कर रहे हैं और फैंस को इससे बड़ी उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि ‘राका’ में एक्शन, इमोशन और मास अपील तीनों का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा. मेकर्स इस फिल्म को सिर्फ एक आम रिलीज नहीं, बल्कि बड़े सिनेमैटिक इवेंट की तरह पेश करना चाहते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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दीपिका पादुकोण से बढ़ी फिल्म की चमक

फिल्म के साथ दीपिका पादुकोण का नाम जुड़ने के बाद इसका स्केल और बढ़ गया है. माना जा रहा है कि उनका रोल सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं होगा. कहानी में उनके किरदार को भी मजबूत तरीके से दिखाया जाएगा. ‘पुष्पा’ सीरीज की तरह यहां भी फीमेल कैरेक्टर को अहम जगह देने की तैयारी की जा रही है. अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आ सकती है, जिसे लेकर दर्शकों में अलग उत्साह है. यही वजह है कि फिल्म को सिर्फ साउथ नहीं, बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी बड़ी रिलीज माना जा रहा है.

क्या ‘राका’ से शुरू होगा नया यूनिवर्स?

ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ‘राका’ को सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं बनाया जा रहा. इसके पीछे लंबी प्लानिंग हो सकती है. जिस तरह ‘पुष्पा’ के बाद उसकी दुनिया को आगे बढ़ाया गया, उसी तरह ‘राका’ को भी नए यूनिवर्स की शुरुआत माना जा रहा है. अगर दर्शकों को यह किरदार पसंद आता है, तो आगे इसके सीक्वल और स्पिन ऑफ भी देखने को मिल सकते हैं. आजकल यूनिवर्स वाली फिल्मों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और दर्शक भी ऐसे बड़े कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स पसंद कर रहे हैं. मेकर्स इसी सोच के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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अल्लू अर्जुन फिर दिखा सकते हैं नया अवतार

अल्लू अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत यह मानी जाती है कि वह हर किरदार में खुद को पूरी तरह ढाल लेते हैं. चाहे लुक हो, स्टाइल हो या डायलॉग बोलने का तरीका, वह हर चीज पर मेहनत करते हैं. यही वजह है कि उनके किरदार लोगों को लंबे समय तक याद रहते हैं. ‘राका’ में भी उनका रोल काफी रॉ और इंटेंस बताया जा रहा है. माना जा रहा है कि ये किरदार मास ऑडियंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. ‘पुष्पा’ के बाद दर्शकों की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं और लोग उनसे फिर कुछ अलग देखने का इंतजार कर रहे हैं.

क्यों खास बन सकती है ‘राका’?

फिलहाल सामने आ रही जानकारियां यही इशारा कर रही हैं कि अल्लू अर्जुन एक बार फिर वही फॉर्मूला अपनाने जा रहे हैं जिसने ‘पुष्पा’ को बड़ी सफलता दिलाई थी. किरदार को ब्रांड बनाना, बड़े स्केल पर कहानी दिखाना और फिल्म को इवेंट की तरह पेश करना, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत हो सकती है. अगर मेकर्स अपनी प्लानिंग को सही तरीके से पर्दे पर उतारने में सफल रहते हैं, तो ‘राका’ सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं बल्कि नई पहचान बन सकती है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक इस नए किरदार को कितना प्यार देते हैं.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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