पाकिस्तानी एक्टर संग डेब्यू की थी तैयारी, लेकिन आतंकी हमले ने फेर दिया पानी, फिर ‘Uri’ बनाकर रातोंरात बने ब्लॉकबस्टर फिल्मों के डायरेक्टर

Aditya Dhar Want Worked With Pakistani Artist: 43 साल के आदित्य धर आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ (Uri: The Surgical Strike) के साथ की थी, जो आज भी भारतीय लोगों की सबसे फेवरेट फिल्म है. इसके सालों बाद वे एक बार फिर ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) जैसी फाडू फिल्म लेकर आए और बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया. अब वे अपनी तीसरी फिल्म और ‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar 2) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं.

ये फिल्म कल यानी शुक्रवार 19 मार्च को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. आज आदित्य धर ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले सफल डायरेक्टर बन चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अपनी डेब्यू फिल्म को लेकर उनके कुछ अलग ही सपने थे. वे एक पाकिस्तानी एक्टर के साथ इस फिल्म पर काम करने वाले थे, तभी एक बड़े आतंकी हमले ने सब कुछ बदल दिया और उनकी पहली फिल्म बीच में ही बंद हो गई. दरअसल, उनकी प्लानिंग थी कि वो अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म के साथ करें.

पाकिस्तानी एक्टर संग डेब्यू की थी तैयारी

इस फिल्म के लिए उन्होंने बड़े स्टार्स को भी कास्ट कर लिया था और प्रोजेक्ट को एक बड़े बैनर का सपोर्ट भी मिल रहा था. आदित्य धर जिस फिल्म से डेब्यू करना चाहते थे उसका नाम ‘रात बाकी’ (Raat Baaki) था. इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आने वाले थे. फिल्म को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस का सपोर्ट मिला हुआ था. ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा माना जा रहा था. 2016 के आखिर तक इसकी शूटिंग शुरू होने वाली थी और टीम इसे लेकर काफी एक्साइटेड भी थी.

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उरी हमले के बाद बंद पड़ी फिल्म

लेकिन उसी साल सितंबर में जम्मू-कश्मीर के उरी में आतंकी हमला हुआ, जिसमें भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए. इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल बन गया. इसके चलते भारत में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया गया. इस फैसले का सीधा असर आदित्य धर की फिल्म ‘रात बाकी’ पर पड़ा और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बंद हो गया. इस घटना के बाद आदित्य धर ने अपनी दिशा बदली और एक नई कहानी पर काम शुरू किया और ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ बना डाली.

‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ फिल्म से मिली बड़ी पहचान

इस फिल्म में विक्की कौशल के साथ कई दमदार कलाकार नजर आए थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए. रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया. फिल्म ने ना सिर्फ शानदार कमाई की बल्कि आदित्य धर को एक सफल डायरेक्टर के तौर पर पहचान भी दिलाई. यह फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. खास बात ये है कि ‘रात बाकी’ की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई. बाद में इसी कॉन्सेप्ट को नए तरीके से ढालकर फिल्म ‘धूम धाम’ बनाई गई, जिसमें यामी गौतम और प्रतीक गांधी नजर आए.

अब ‘धुरंधर 2’ की रिलीज का है इंतजार

ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज गुई थी. खुद आदित्य धर ने भी माना कि कहानी वही थी, बस उसे समय के हिसाब से थोड़ा बदल दिया गया. इन दिनों आदित्य धर अपनी नई फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म ने रिलीज के बाद जबरदस्त कमाई की और दर्शकों को काफी पसंद आई. अब इसके दूसरे पार्ट ‘धुरंधर द रिवेंज’ का इंतजार हो रहा है. इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे. बताया जा रहा है कि यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.