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यश की ‘Disney Queen’ बनीं तारा सुतारिया, ‘टॉक्सिक’ में बिखेरा ग्लैमर; फिल्मों से पहले इन 4 टीवी शो में फूंकी जान

Toxic Star Yash Praises Tara Sutaria: 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक ‘टॉक्सिक’ की रिलीज से पहले कन्नड़ रॉकिंग स्टार यश ने अपनी को-स्टार तारा सुतारिया की जमकर तारीफ की. यश ने बताया कि तारा के लुक को ‘डिज्नी क्वीन’ जैसा बताया, लेकिन क्या आप जानते हैं तारा फिल्मों से पहले इस टीवी शो में नजर आ चुकी हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 15, 2026, 06:35 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:43 AM IST
यश की ‘Disney Queen’ बनीं तारा सुतारिया, ‘टॉक्सिक’ में बिखेरा ग्लैमर; फिल्मों से पहले इन 4 टीवी शो में फूंकी जान
Image Credit: यश ने तारा सुतारिया को बताया ‘Disney Queen’ (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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