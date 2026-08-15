यश की ‘Disney Queen’ बनीं तारा सुतारिया, ‘टॉक्सिक’ में बिखेरा ग्लैमर; फिल्मों से पहले इन 4 टीवी शो में फूंकी जान

2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ को लेकर इन दिनों लोगों के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट करीब आ रही है, फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है. इस बीच फिल्म के लीड हीरो और कन्नड़ रॉकिंग स्टार यश ने अपनी को-स्टार तारा सुतारिया के बारे में कुछ खास बातें शेयर की हैं. यश ने खुलकर बताया कि फिल्म में तारा की मौजूदगी और उनका स्क्रीन प्रेजेंस कितना कमाल का है.
उनकी ये बातें फैंस का ध्यान खींच रही हैं. यश ने बातचीत के दौरान तारा सुतारिया के लुक और उनके स्टाइल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि तारा इस फिल्म की यूनिक और मैजिकल वर्ल्ड में बिल्कुल नेचुरल तरीके से फिट बैठती हैं. उन्होंने बताया कि फिल्म की थीम एक अलग तरह की फेयरी टेल जैसी है, जिसमें तारा का अंदाज बेहद खूबसूरत नजर आता है. यश के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तारा के किरदार को लेकर चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई हैं.
यश ने तारा की खूबसूरती और अदाकारी की जमकर तारीफ की. यश का कहना है कि तारा का अंदाज पुराने जमाने की फेमस एक्ट्रेसेस जैसा है, जो पर्दे पर आते ही छा जाती हैं. उन्होंने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया, ‘हाल ही में किसी ने मुझसे कहा कि फिल्म में तारा का किरदार बिल्कुल असली और किसी ‘डिज्नी क्वीन’ जैसा मैजिकल लगता है’. यश का मानना है कि तारा का स्क्रीन प्रेजेंस इतना शानदार और असरदार है कि दर्शक देखते ही उनके किरदार से जुड़ जाते हैं.
यश ने तारीफ करते हुए कहा कि तारा की मौजूदगी पूरी कहानी में एक अलग ही जान फूंक देती है. फिल्म में एक अहम रोल निभा रहीं तारा ने भी अपने एक्सपीरियंस को यादगार बताया. तारा ने कहा कि ‘टॉक्सिक’ में काम करना उनके लिए एक कभी न भूलने वाला सफर रहा है. उन्होंने पूरी टीम, अपने को-स्टार्स और फिल्म के लिए बनाए गए खास माहौल की जमकर सराहना की. तारा का कहना है कि जिस तरह से फिल्म की कहानी को पर्दे पर उतारा गया है, वो बहुत ही अलग है.
अपना शानदार एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए ‘टॉक्सिक’ की तारा ने कहा, ‘मुझे लगता है कि ये बहुत ही खास और यूनिक एक्सपीरियंस रहा है. हम सभी को स्क्रीन पर बहुत अलग तरीके से पेश किया गया है. ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जब इतने बेहतरीन कलाकार एक साथ आएं. हमारे शानदार मेकर्स और हमारे लीडर यश के साथ जुड़ना बहुत रेयर बात है. ये सब एक मैजिकल स्टोरी और किसी बड़े सपने के सच होने जैसा महसूस होता है’. इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा.
इसके अलावा तारा सुतारिया ने फिल्म ‘टॉक्सिक’ के म्यूजिक और गानों को इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक बताया. उनका कहना है कि फिल्म के गानों में रॉक, सोल और कई अलग-अलग तरह के म्यूजिक का यूनिक मेल देखने को मिलेगा. म्यूजिक के बारे में बात करते हुए तारा ने कहा, ‘म्यूजिक मेरे दिल के हमेशा बहुत करीब रहा है. इस फिल्म का म्यूजिक और गाने सच में बहुत अलग है और मुझे इस पूरे सफर का हिस्सा बनने पर बहुत प्राउड और खुशी महसूस हो रही है’.
यही वजह है कि फिल्म को लेकर अब हर तरफ जबरदस्त बज बना हुआ है और फैंस इसके पर्दे पर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें, ‘टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ को लेकर लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. लोग ये देखने के लिए बेताब हैं कि बड़े पर्दे पर ये मैजिकल स्टोरी कैसी नजर आएगी. यश और तारा की इस फ्रेश जोड़ी को देखने के लिए फैंस में भारी क्रेज है. ये शानदार फिल्म 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होने जा रही है.
फिल्मों में कदम रखने से पहले तारा सुतारिया टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी हैं. वे चार टीवी शोज में नजर आई थीं. उन्होंने 2012 में ‘द सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर’ में विन्नी मिश्रा का किरदार निभाया था, जिससे उनको पहचान मिली. इसके बाद वे ‘ओए जस्सी’ (2013) में लीड रोल में नजर आईं. तारा ‘बेस्ट ऑफ लक निक्की’ में भी नीना/टीना के किरदारों में नजर आई थीं. इसके अलावा उन्होंने ‘शेक इट अप’ में एक डांसर के तौर पर कैमियो किया था. इन टीवी शोज के जरिए तारा ने अपने करियर की नींव रखी और 2019 में फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ से बॉलीवुड डेब्यू किया.