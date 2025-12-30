Advertisement
trendingNow13058465
Hindi Newsबॉलीवुड2026 रणबीर कपूर के लिए मुश्किल! लव एंड वार पर भंसाली ने लिया शॉकिंग फैसला तो गुस्से में रामायण टीम

2026 रणबीर कपूर के लिए मुश्किल! 'लव एंड वार' पर भंसाली ने लिया शॉकिंग फैसला तो गुस्से में 'रामायण' टीम

Ranbir Kapoor के लिए साल 2026 धमाकेदार होने वाला है. इनकी दोनों मोस्ट अवेटेड फिल्में एक ही साल थिएटर में रिलीज होगीं. लेकिन, ऐसी खबरें आ रही हैं कि भंसाली ने अपनी 'लव एंड वार' की डेट को आगे बढ़ा दिया है जिससे 'रामायण' फिल्म की टीम खफा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 30, 2025, 02:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लव एंड वार वर्सेज रामायण
लव एंड वार वर्सेज रामायण

Ramayana Vs Love And War: 'एनिमिल' फिल्म के बाद रणबीर कपूर अपनी दो फिल्मों को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं. ये दोनों फिल्मों 'लव एंड वार' और 'रामायण' हैं. ये दोनों रणबीर कपूर की मचअवेटेड फिल्में हैं. जिसे लेकर फैंस के बीच काफी क्रेज है. इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वार' की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है. कहा जा रहा है कि भंसाली की टीम के इस फैसले से 'रामायण' की टीम अपसेट है.

भंसाली से नाराज 'रामायण' टीम

दरअसल, नितेश तिवारी की 'रामायण' फिल्म के पहले पार्ट को अगले साल दीवाली पर रिलीज करने की प्लानिंग थी. जबकि भंसाली की फिल्म अगले साल मार्च में रिलीज करने वाले थे. लेकिन, बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक भंसाली अब 'लव एंड वार' फिल्म को ईद 2026 पर रिलीज करने का सोच रहे हैं. ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस फिल्म का शूट मई 2026 तक एक्सटेंड हो गया है. ऐसे में इस फिल्म को मेकर्स या तो अगस्त या फिर सितंबर में रिलीज कर सकते हैं. कहा जा रहा है कि रिलीज डेट जल्द ही डिसाइड हो जाएगी और उसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

'लव एंड वार' की रिलीज डेट बढ़ी आगे

एंटरटेनमेंट पोर्टल के सूत्रों की मानें तो रणवीर, आलिया और विक्की कौशल ने मई 2026 तक की अपनी डेट्स बुक कर दी है. ऐसे में 'लव एंड वार' की शूटिंग डेट बढ़ने की वजह से उनके पहले के कमिटमेंट्स में देरी हो रही है.

सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर देख भड़के चीनी, बताया 'ओवर द टॉप' ड्रामा, फैक्ट से छेड़छाड़ का लगाया आरोप

6 महीने का गैप चाहते हैं नितेश

खबरों की मानें तो रणबीर ने भंसाली से गुजारिश की है कि वो इस फिल्म को जून में रिलीज कर दें. लेकिन, ऐसा होना मुश्किल है. भंसाली इस फिल्म को अगस्त या सितंबर में रिलीज करने की प्लानिंग बना रहे हैं. भंसाली के इस फैसले की वजह से रामायण टीम थोड़ी अपसेट है. क्योंकि वो चाहते थे कि दोनों फिल्मों के बीच कम से कम 6 महीने का गैप हो. 'लव एंड वार' फिल्म के डिले ने फिल्म के बजट पर भी असर डाला है और वो पहले से ज्यादा हो गया है. कहा जा रहा है कि 'लव एंड वार' फिल्म का पहला लुक जनवरी, 2026 में रिवील हो सकता है. लेकिन, इसे लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Ranbir Kapoor

Trending news

श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
Indian fishermen
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
amit shah news
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
Angel Chakma
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
West Bengal news
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
BMC elections
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
Jammu Kashmir
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
Jammu Kashmir
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
कोलकाता से शाह की हुंकार, बोले- बंगाल से घुसपैठ करेंगे खत्म, एक-एक को निकालेंगे बाहर
bengal elections
कोलकाता से शाह की हुंकार, बोले- बंगाल से घुसपैठ करेंगे खत्म, एक-एक को निकालेंगे बाहर