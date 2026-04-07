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Hindi Newsबॉलीवुड11 दिनों में बने 14 गाने, ‘धुरंधर 2’ के म्यूजिक ने मचाया तहलका, आदित्य धर ने की कंपोजर शाश्वत सचदेव की तारीफ

11 दिनों में बने 14 गाने, ‘धुरंधर 2’ के म्यूजिक ने मचाया तहलका, आदित्य धर ने की कंपोजर शाश्वत सचदेव की तारीफ

Dhurandhar Composer Shashwat Sachdev: साल 2026 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस बीच फिल्म निर्देशक आदित्य धर ने शाश्वत सचदेव को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि मात्र 11 दिनों में 'धुरंधर 2' के 14 गाने तैयार किए गए हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 07, 2026, 06:44 PM IST
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आदित्य धर ने बताई 15 दिनों की कहानी
आदित्य धर ने बताई 15 दिनों की कहानी

Dhurandhar Composer Shashwat Sachdev: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' के निर्देशक आदित्य धर फिल्म की सक्सेस का लुत्फ उठा रहे हैं. उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दर्शकों को 'धुरंधर' के दोनों पार्ट काफी पसंद आए हैं और साथ ही इसके गाने भी हर किसी के दिलों में राज कर रहे हैं. अब आदित्य धर ने खुद 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' के गानों को कंपोज करने वाले शाश्वत सचदेव की जमकर तारीफ की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कंपोजर के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कीं और एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है.

आदित्य धर ने बताई 15 दिनों की कहानी

आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर कंपोजर शाश्वत का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह पियानो बजाते और गाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के अलावा कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें हुमानकाइंड भी दिखाई दे रहे हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, 'ये शाश्वत सचदेव के लिए. कुछ रिश्ते सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहते, बल्कि बेहद निजी और खास बन जाते हैं. शाश्वत सचदेव मेरे लिए कुछ ऐसे ही हैं. वह सिर्फ 'धुरंधर' के म्यूजिक कंपोजर नहीं हैं, बल्कि मेरे छोटे भाई जैसे हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 दिनों में बने 14 गाने

उन्होंने आगे लिखा, 'इस फिल्म के लिए उन्होंने जो किया, वह सच या महसूस नहीं होता है. 'धुरंधर 1' के लिए 9 दिनों में 9 गाने और पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ 6 दिनों में तैयार किया. 'धुरंधर 2' के लिए 11 दिनों में 14 गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक 3 दिनों में तैयार किया. इतनी तेजी से, इतने बड़े स्तर पर, इतनी भावनाओं के साथ और इतनी शानदार क्वालिटी में काम करना वाकई हैरान कर देने वाला है.'

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‘3 महीनों के अंदर रिलीज हुए दोनों एल्बम’

आदित्य धर ने आगे कहा, 'दोनों एल्बम सिर्फ 3 महीनों के अंदर रिलीज हुए और दुनियाभर के टॉप चार्ट्स में पहुंचे. लगभग हर गाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और सेलिब्रेट किया गया. ऐसा होना किसी भी फिल्म के लिए काफी दुर्लभ बात होती है.' डायरेक्टर ने आगे बताया कि 'करीब 15 दिनों तक उनका घर, घर जैसा नहीं था. वह एक स्टूडियो बन गया था. हर कमरे में कुछ न कुछ चल रहा था, लिविंग रूम में म्यूजिक, बेडरूम में रिकॉर्डिंग, बालकनी में लिखने का काम. उस दौरान आदित्य धर के घर गायक और म्यूजिशियन लगातार आते-जाते रहते थे. करीब 21-22 घंटे लगातार वह लोग काम करते थे. समय का कोई एहसास नहीं था. बस एक ही जुनून था, सब कुछ सही करना है.'

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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