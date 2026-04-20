40 साल की वो कलाकार… जिसके माता-पिता ने ही तोड़ा दिल, फिर नशे की हो गई आदी, दिन-रात रहती थी शराब में धुत, अब ‘धुरंधर 2’ से हुईं फेमस

पॉपुलर पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर जैस्मीन सैंडलस, जो अपने दमदार आवाज और हिट गानों के लिए पहचानी जाती हैं, वो इन दिनों ‘धुरंधर 2’ की सफलता का स्वाद चख रही हैं. रणवीर सिंह की इस फिल्म में उनके गाने ‘जायें सजना’ (song Jaiye Sajana) ने इंटरनेट पर स्ट्रोम ला दिया है. इस गाने से सिंगर सुर्खियों में छाई हुई हैं. इसी बीच हाल ही में सिंगर ने एक इंटरव्यू में अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़े कुछ खुलासे किए हैं. उन्होंने इस बातचीत के दौरान बताया कि लाइफ में एक समय ऐसा आया था, जब वो मेंटली और इमोशनली पूरी तरह से टूट चुकी थीं और इस दर्द से उभरने के लिए उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया.

जैस्मीन सैंडलस ने बताया कि उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जब परिवार वालों के साथ तनाव और माता-पिता के साथ इमोशनली दूरी ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था. सिंगर ने अपने बचपन में बहुत कुछ झेला और उन सालों में उन्हें कई बातें खुद ही समझनी पड़ीं, जो किसी के लिए भी मुश्किल होता है .उन्होंने कहा कि चाहें उस समय उन्होंने एक सिंगर के रूप में नाम न कमाया हो, लेकिन कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई हैं.

एक घर की तलाश में गुजारी जिंदगी

जैस्मीन सैंडलस ने अपने माता-पिता के साथ रिश्तों को लेकर बात करते हुए कहा, 'बचपन में जाने-अनजाने मेरे माता-पिता ने मेरा बहुत दिल दुखाया है. उन्होंने अनजाने में मेरा दिल तोड़ा, इसलिए मन थोड़ी से करवाहट जरूर है, मैं उनसे प्यार करती हूं. लेकिन जब भी बच्चे का दिल टूटता है, तो वो टूटा ही रह जाता है.’ उन्होंने आगे कहा, ‘माता-पिता के अलावा आपके पास भागने के लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं होती है, तो आप हर चीज में अपना घर ढूंढते हैं और मैंने पूरी जिंदगी यही किया है, बस तड़पती रही और एक घर की तलाश करती रही.’

नशे में रहती थीं धुत, जरूरत से ज्यादा करती थीं सेवन

इस बातचीत के दौरान जैस्मीन ने स्वीकारा कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा शराब पीनी शुरू कर दी थी. सिंगर बताती हैं कि ये सिर्फ एक आदत नहीं रही, बल्कि धीरे-धीरे एक जरूरत बन गई थी, जिससे बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं था. उन्होंने कहा, 'मैंने बहुत स्ट्रगल किया. मुझे लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ, मैंने अपने जीवन में कई पड़ाव पार किए हैं, खुद को समझने के एक सफर में, वो आसान नहीं था. जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. ये माता-पिता के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी उतना ही बहुत मुश्किल होता है. हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है. माता-पिता अपने बच्चों के प्रति इतने कठोर क्यों होते हैं? जब जीवन में सच में मुश्किलें आती हैं, तो आप सहारा ढूंढते हैं. मुझे आज जरूरत से ज्यादा शराब पीने पर पछतावा है, जब मैं शराब पीती थी.’

अपनी गलती पर हुआ पछतावा

सिंगर ने समय के साथ खुद को संभालने की कोशिश की और धीरे-धीरे इस मुश्किल दौर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा. जैस्मीन का कहना है कि कई चीजें एक साथ जमा हो गई थीं. ‘एक तरफ मैं फेमस थी, दूसरी तरफ मैं कई तरह की भावनाओं से गुजर रही थी, मेरे परिवार से मेरे रिश्ते टूट गए, मेरे पिता का निधन हो गया और मैं सफल भी हो गई थी. मैंने जरूरत से ज्यादा शराब पी, और मुझे आज इसका पछतावा है, लेकिन उस समय ये मेरे लिए जरूरी था.’ लेकिन म्यूजिक वो चीज थी जिसने उन्हें फिर से जीवन से जोड़ने में मदद की. उन्होंने अपने दर्द को अपनी आवाज और गानों के जरिए जाहिर किया, जिसने आगे चलकर उनके करियर को नई ऊंचाई दीं.