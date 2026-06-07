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जमकर गर्दा उड़ा रही राम चरण की ‘पेड्डी’! वरुण धवन के आगे पस्त हुए बॉबी देओल, कुछ ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस का हाल

2026 Box Office Collection: सिनेमाघरों में तीन बड़ी फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त जंग छिड़ चुकी है. जहां राम चरण और जाहन्वी कपूर की ‘पेड्डी’ अपनी धाकड़ कमाई से नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं वरुण धवन की रोमांटिक कॉमेडी ‘है जवानी तो इश्क होना है’ को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. दूसरी तरफ, बॉबी देओल की ‘बंदर’ इस रेस में काफी पिछड़ती नजर आ रही है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 07, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:19 AM IST
जमकर गर्दा उड़ा रही राम चरण की ‘पेड्डी’! वरुण धवन के आगे पस्त हुए बॉबी देओल, कुछ ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस का हाल
Image Credit: 2026 Box Office Clash Collection

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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