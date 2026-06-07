/जमकर गर्दा उड़ा रही राम चरण की ‘पेड्डी’! वरुण धवन के आगे पस्त हुए बॉबी देओल, कुछ ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस का हाल

2026 Box Office Clash Collection: सिनेमाघरों में हाल ही में तीन बड़ी फिल्मों की एक साथ एंट्री हुई है. फैंस इन फिल्मों का काफी समय से इंतजार कर रहे थे. इनमें पहली फिल्म राम चरण और जाहन्वी कपूर की स्पोर्ट्स ड्रामा ‘पेड्डी’ है. दूसरी वरुण धवन की रोमांटिक कॉमेडी ‘है जवानी तो इश्क होना है’ और तीसरी बॉबी देओल की डार्क ह्यूमर से भरपूर ‘बंदर’ है. अब इन तीनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. हर दिन की कमाई के आंकड़ों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीनों ही फिल्में एक-दूसरे को बराबर की टक्कर दे रही हैं.
सबसे पहले बात करते हैं राम चरण और जाहन्वी कपूर की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘पेड्डी’ की. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन हो चुके हैं और ये फिल्म 200 करोड़ के बेहद करीब पहुंच चुकी है. 250 करोड़ से 300 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तीसरे दिन भारत में 125.25 करोड़ और वल्डवाइड 191.07 करोड़ की कमाई कर ली है. कुछ दिनों में ये फिल्म भारत में 150 करोड़ और दुनियाभर में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी. बुची बाबू सना के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में राम और जाहन्वी के अलावा शिव राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु, बोमन ईरानी नजर आ रहे हैं.
अब बात करते हैं वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ की. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दो दिन हो चुके हैं और फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में इन तीनों स्टार्स के अलावा जिमी शेरगिल, मौनी रॉय, कुबरा सैत और मनीष पॉल नजर आ रहे हैं. वहीं, अगर इसकी कमाई के बारे में बात करें तो दूसरे दिन फिल्म ने भारत में 14.75 करोड़ और वल्डवाइड 23.20 करोड़ की कमाई कर ली है. कुछ दिनों में ये फिल्म भारत में 20 करोड़ और दुनियाभर में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी.
आखिर में बात करते हैं बॉबी देओल की डार्क ह्यूमर फिल्म ‘बंदर’ की. कुछ समय पहले इस फिल्म का प्रीमियर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में किया गया था जहां इसको दर्शकों और क्रिटिक्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इतना ही नहीं, फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर तगड़ा बज भी देखने को मिल था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसे कमाल नहीं दिखा पा रही है. अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 50 लाख की कमाई की थी. दूसरे दिन फिल्म ने भारत में 1.45 करोड़ और वल्डवाइड फिल्म की कमाई के बारे में कुछ खास जानकारी सामने नहीं आई है.
आने वाले दिनों के ट्रेंड को देखें तो राम चरण की 'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस पर अपना एकतरफा राज कायम रखेगी. ये स्पोर्ट्स ड्रामा वीकडेज में भी छप्परफाड़ कमाई करते हुए जल्द ही कई नए रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है. वहीं, वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' को अपनी हल्की-फुल्की कॉमेडी के दम पर फैमिली ऑडियंस का सहारा मिलेगा, जिससे इसके कलेक्शन में लगातार स्थिरता बनी रहेगी. दूसरी ओर, बॉबी देओल की 'बंदर' को बॉक्स ऑफिस पर सर्वाइव करने के लिए तगड़े 'वर्ड ऑफ माउथ' की जरूरत होगी, वरना यह रेस से पूरी तरह बाहर हो सकती है.