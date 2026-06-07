/‘टोरंटो’ में बटोरी वाहवाही, इंटरनेट पर दिखा तगड़ा बज... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर पस्त हुई ‘बंदर’, बॉबी-अनुराग का जादू क्यों पड़ा फीका?

Bobby Deol Film Bandar Disappointment: टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी TFF में फिल्म 'बंदर' को जैसी तारीफें मिली थीं, उससे लोगों की उम्मीदें आसमान पर पहुंच गई थीं. फिल्म का पूरा माहौल, इसकी सच्ची कहानी और बॉबी देओल की एक्टिंग को वहां मौजूद लोगों ने खूब सराहा था. सोशल मीडिया पर भी कई बड़े फिल्म क्रिटिक्स ने इसे एक बेहद असरदार फिल्म बताया था. इसे देखकर आम लोगों को लगा था कि उन्हें थिएटर में कुछ नया और धमाकेदार देखने को मिलेगा. लेकिन जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो इसकी शुरुआत उम्मीद से बहुत ज्यादा ठंडी रही.
अब हर कोई यही सोच रहा है कि इतनी तारीफों के बाद भी लोग टिकट खिड़की पर क्यों नहीं दिख रहे हैं? फिल्म के डिसअपॉइंटमेंट की सबसे बड़ी वजह इसका जोनर यानी इसकी कैटेगरी को माना जा रहा है. 'बंदर' एक बहुत ही डार्क जेल ड्रामा फिल्म है, जो दर्शकों को मनोरंजन देने के बजाय अंदर से परेशान कर देती है. हमारे देश में ज्यादातर लोग सिनेमाघरों में हल्की-फुल्की, इमोशनल या फिर फुल एक्शन वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं. गंभीर विषयों पर बनी फिल्में अक्सर एक छोटे से वर्ग तक ही सिमट कर रह जाती हैं. ये फिल्म भी उसी जाल में फंस गई, जहां कहानी लोगों के लिए सिरदर्द बन गई.
'बंदर' की सुस्त रफ्तार भी बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमजोर पकड़ की एक बड़ी वजह मानी जा रही है. डायरेक्टर अनुराग कश्यप अपनी फिल्मों में कहानी को बहुत ज्यादा फैलाकर और गहराई से दिखाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हर आम दर्शक को उनका ये स्टाइल पसंद नहीं आता. इस फिल्म में कई सीन बहुत लंबे और गंभीर हैं, जिन्हें देखने के लिए दर्शकों को बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ती है. आज के दौर में जहां लोग ओटीटी पर भी तेज रफ्तार वाली कहानियां देखना पसंद करते हैं, वहां इतनी धीमी फिल्म का सिनेमाघरों में टिक पाना बेहद मुश्किल काम था. इसी वजह से दर्शकों का रिस्पॉन्स बहुत ठंडा रहा.
इस फिल्म के साथ मार्केटिंग और प्रमोशन की कमी का एंगल भी काफी बड़ा रहा. फिल्म को सोशल मीडिया पर तो थोड़ा-बहुत बज मिल गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका प्रमोशन बड़े पैमाने पर नहीं किया गया. जिस तरह बड़े बजट और बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्मों के लिए देश भर में बड़े-बड़े कैंपेन चलाए जाते हैं, वैसा इस फिल्म के साथ बिल्कुल नहीं हुआ. न तो टीवी चैनलों पर इसकी ज्यादा बात हुई और न ही छोटे शहरों के लोगों तक इसकी खबर सही तरीके से पहुंची. सोशल मीडिया की चर्चा अक्सर एक सीमित दायरे में रह जाती है, जिससे सिर्फ अनुराग कश्यप या इंडी सिनेमा के दीवाने लोग ही थिएटर तक पहुंचे.
फिल्म में बॉबी देओल की एक्टिंग की तो बहुत तारीफ हुई, लेकिन उनकी स्टार पावर इस तरह की गंभीर फिल्म की तरफ भीड़ खींचने में नाकाम रही. फिल्म 'एनिमल' जैसी सुपरहिट कमर्शियल फिल्म से बॉबी देओल को एक नई और बड़ी पहचान जरूर मिली थी, लेकिन 'बंदर' उससे पूरी तरह से अलग तरह की फिल्म है. इस फिल्म में उनका किरदार काफी उलझा हुआ और ग्रे शेड वाला है, जो हर तरह के दर्शक को पसंद नहीं आता. आम दर्शक अक्सर अपने पसंदीदा स्टार को उसी रूप में देखना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने हाल ही में कोई बड़ा धमाका किया हो, इसलिए बॉबी का ये नया रूप लोगों को रास नहीं आया.
इस फिल्म का टारगेट ऑडियंस यानी इसे पसंद करने वाला वर्ग बहुत ही सीमित माना जा रहा है. 'बंदर' खास तौर से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सिनेमा को सिर्फ टाइमपास नहीं मानते, बल्कि उसे समाज और इंसानी दिमाग के नजरिए से देखते हैं. इसके उलट भारत में थिएटर जाने वाले ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की टेंशन को भूलकर कुछ देर के लिए 'एस्केप' यानी मनोरंजन चाहते हैं. भारी-भरकम मुद्दों पर बनी ये फिल्म उन्हें एक बोझ की तरह लगी. यही वजह है कि फिल्म की क्वालिटी बहुत अच्छी होने के बाद भी इसके पहले दिन का कलेक्शन बेहद कमजोर रह गया, जो सिर्फ 50 लाख रुपेय ही थी.
फिल्म की रिलीज टाइमिंग भी इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुआ. जब भी इस तरह की अलग विषय वाली फिल्मों के साथ कोई बड़ी कमर्शियल फिल्म या किसी बड़े स्टार की फिल्म रिलीज होती है, तो छोटी फिल्मों के लिए दर्शक जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है. आज के समय में दर्शकों के पास समय और बजट दोनों बहुत सीमित होते हैं, इसलिए वे उसी फिल्म पर पैसा लगाते हैं जो ज्यादा एंटरटेनिंग हो. 'बंदर' के साथ भी यही हुआ, इसकी चर्चा सिर्फ चुनिंदा लोगों के बीच ही चलती रही और मास लेवल पर यह बाकी फिल्मों के मुकाबले बॉक्स ऑफिस की रेस में पिछड़ गई, जिसके साथ कई बड़ी फिल्में रिलीज हुईं.
आखिर में ये कहा जा सकता है कि फिल्म 'बंदर' का ये हाल क्लासिक 'क्रिटिक्स बनाम ऑडियंस' का एक बड़ा उदाहरण बन गया है. जहां एक तरफ इस फिल्म को कला के नजरिए से देखने वाले क्रिटिक्स ने खूब सराहा, वहीं दूसरी तरफ आम दर्शक इसे अपनाने में पूरी तरह हिचकिचा गया. इस फिल्म के हश्र से ये साफ हो जाता है कि सोशल मीडिया की तारीफें हमेशा बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश नहीं करा सकतीं. फिल्म की कहानी, उसे पेश करने का तरीका और दर्शकों की पसंद, ये सब मिलकर ही किसी फिल्म की कामयाबी तय करते हैं. 'बंदर' एक अच्छी फिल्म जरूर है पर वे कमाई के मामले में फ्लॉप रही.