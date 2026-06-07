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‘टोरंटो’ में बटोरी वाहवाही, इंटरनेट पर दिखा तगड़ा बज... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर पस्त हुई ‘बंदर’, बॉबी-अनुराग का जादू क्यों पड़ा फीका?

Bandar Film Disappointment: टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाने और क्रिटिक्स से खूब तारीफें बटोरने के बाद, अनुराग कश्यप की नई फिल्म 'बंदर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. बॉबी देओल के दमदार अभिनय के बावजूद इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में दर्शकों की भीड़ नहीं जुट रही है. आखिर इतनी तारीफों के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्यों पिछड़ गई? आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 07, 2026, 06:07 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:20 AM IST
‘टोरंटो’ में बटोरी वाहवाही, इंटरनेट पर दिखा तगड़ा बज... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर पस्त हुई ‘बंदर’, बॉबी-अनुराग का जादू क्यों पड़ा फीका?
Image Credit: Bobby Deol Film Bandar Disappointment

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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