Bandar X Review: लोगों को कैसी लगी बॉबी देओल की क्राइम-थ्रिलर ‘बंदर’? पब्लिक ने दिए इतने स्टार, देखने से पहले पढ़ लें रिव्यू

फिल्म: बंदर

डायरेक्टर: अनुराग कश्यप

कलाकार: बॉबी देओल, सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आज़ाद, इंद्रजीत सुकुमारन, राज बी. शेट्टी और जितेंद्र जोशी

सोशल मीडिया रिएक्शन: 4

Bandar Social Media Review: हिंदी सिनेना के लोड कहे जाने वाले बॉबी देओल की इस साल की पहली सबसे बड़ी फिल्म ‘बंदर’ आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे लेकर लंबे समय से ही सोशल मीडिया पर बज बना हुआ था. फिल्म की कहानी बहुत ही सस्पेंस से भरी हुई है और इसकी स्टार कास्ट को देखकर लोग इसके दीवाने हो रहे हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन अनुराग कश्यप ने किया है, जबकि इसकी शानदार और दमदार कहानी सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने मिलकर लिखी है.

फिल्म में सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आजाद, इंद्रजीत सुकुमारन, राज बी. शेट्टी और जितेंद्र जोशी जैसे दमदार कलाकार नजर आ रहे हैं. फिल्म में बॉबी देओल ने समीर मेहरा नाम के एक आम इंसान का रोल निभाया है. उसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है, जब उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड गायत्री (सपना पब्बी) उस पर सेक्शुअल असॉल्ट यानी यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा देती है. इसी एक आरोप के इर्द-गिर्द पूरी फिल्म की कहानी घूमती है. समीर पर समाज और कानून का भारी दबाव आ जाता है और हर कोई उसे शक की नजर से देखने लगता है.

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#Bandar Review: EXCEPTIONAL

Rating: ½/5 Just watched #Bandar.... and I genuinely believe this is one of the most NECESSARY films of our time (From Hindi Cinema). The film addresses a subject that society can no longer afford to ignore. It explores how "gender-biased… pic.twitter.com/9mFwuQ3D6l — Ravi Gupta (@FilmiHindustani) June 4, 2026

सोशल मीडिया पर जनता का रिव्यू

इस फिल्म में सस्पेंस और सैटायर का ऐसा तड़का लगाया गया है, जो आपको आखिर तक बांधकर रखेगा. फिल्म में पहली बार बॉबी देओल और सबा आजाद की जोड़ी भी देखने को मिल रही है. थिएटर्स रिलीज होते ही फिल्म को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू देना भी शुरू कर दिया. एक यूजर ने रिव्यू देते हुए लिखा, ‘अगर आप सिनेमा से सच्चा प्यार करते हैं, तो खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें और फिल्म बंदर जरूर देखें. ये एक बेहद शानदार फिल्म है जो समाज में कानून के गलत इस्तेमाल जैसे गंभीर मुद्दे को उठाती है’. राम चरण की ‘पेड्डी’ में हुई जान्हवी कपूर की ‘बेइज्जती’? एक्ट्रेस के एक ‘लाइक’ से सोशल मीडिया पर मचा बवाल, आखिर क्या है ये माजरा

If you love cinema, do yourself a favour and watch #Bandar What a fantabulous movie raising pertinent issues regarding biased laws in society. Anurag Kashyap, what a genius filmmaker you are. Bobby Deol, mad respect for you Don't miss. Highly Recommended. pic.twitter.com/Wl6sfT7T8R — Lord Father (@LordFatherr) June 5, 2026

उन्होंने आगे लिखा, ‘अनुराग कश्यप वाकई एक जीनियस डायरेक्टर हैं और बॉबी देओल के लिए दिल से सम्मान बढ़ गया है’. इस तरह लोग फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वहीं, एक और यूजर ने इस फिल्म को बेहतरीन बताते हुए साढे चार स्टार दिए और लिखा, ‘मैने अभी-अभी ‘बंदर’ फिल्म देखी और मेरा मानना है कि ये हिंदी सिनेमा की इस दौर की सबसे जरूरी फिल्मों में से एक है. फिल्म एक ऐसे विषय पर बात करती है जिसे हमारा समाज अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता. पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक यह फिल्म आपको बांधकर रखती है’.

Hearing wonderful things about #Bandar from almost everyone who has seen it special screenings. It's based on a hot-button issue which needs our attention & mindspace. Lord #BobbyDeol seems to have delivered the career-best performance #AnuragKashyap @Nikhil_Dwivedi pic.twitter.com/mM5XDu8xan — Navneet Mundhra (@navneet_mundhra) June 4, 2026

उसने आगे लिखा, ‘ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे सुरक्षा के लिए बने कानूनों का गलत इस्तेमाल हो सकता है’. फिल्म की सबसे अच्छी बात ये है कि ये किसी एक पक्ष की तरफ झुकी हुई नजर नहीं आती है, बल्कि दोनों पहलुओं को समझदारी से दिखाती है. फिल्म में बॉबी देओल की एक्टिंग को लेकर भी खूब बातें हो रही हैं. लोगों का कहना है कि बॉबी ने इस रोल को इतनी शिद्दत से निभाया है कि उनके करियर के बेस्ट परफॉर्मेंस में इसे गिना जाएगा. अनुराग कश्यप का पुराना डार्क और थ्रिलर वाला अंदाज एक बार फिर दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.

‘बंदर’ को लेकर क्या बोले बॉबी देओल?

इस फिल्म की प्रमोशनल के दौरान एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए खुद बॉबी देओल ने इस फिल्म को लेकर अपनी बात रखी है. बॉबी ने कहा, ‘मैंने इस फिल्म के लिए अपनी फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की. जब कोई कहानी मुझे एक एक्टर के तौर पर अंदर से झकझोर देती है, तो पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता. मुझे इस फिल्म में एक बिल्कुल नॉर्मल और जमीनी इंसान का किरदार निभाने का मौका मिला. परदे पर आम दिखना सबसे मुश्किल काम है और अनुराग कश्यप के साथ काम करना किसी एक्टिंग वर्कशॉप जैसा था’. ये उनकी बेस्ट फिल्म बन चुकी है.