2026 होगा सबसे धमाकेदार! नए साल में स्क्रीन पर जमकर रोमांस करेंगी ये नई जोड़ियां

Hindi Newsबॉलीवुड2026 होगा सबसे धमाकेदार! नए साल में स्क्रीन पर जमकर रोमांस करेंगी ये नई जोड़ियां

2026 New Jodi in Bollywood Films:  नए साल में बॉक्स ऑफिस पर नई जोड़ियां का हल्ला बोल होगा. इस बार स्क्रीन पर वो सितारे एक साथ नजर आएंगे जिन्हें आपने इससे पहले एक साथ कभी नहीं देखा होगा.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 17, 2025, 09:15 PM IST
2026 की नई फिल्मी जोड़ियां
2026 New Jodi in Bollywood Films: साल 2026 में एक से बढ़कर एक फिल्में थिएटर में दस्तक देने वाली हैं. जहां एक ओर साल की शुरुआत में धमाकेदार एक्शन थ्रिल वाली फिल्मों की टक्कर होगी तो इस बार कुछ नई जोड़ियां भी स्क्रीन पर रोमांस करती नजर आएंगी.तो चलिए आपको बताते हैं कि साल 2026 में कौन से फ्रेश पेयर मूवीज में आपको देखने को मिलेंगे.

मृणाल ठाकुर–सिद्धांत चतुर्वेदी

2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही नई जोड़ियों में से एक मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी.ये दोनों रोमांटिक ड्रामा 'दो दीवाने सहर में' में पहली बार साथ नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन रवि उदयवार कर रहे हैं. वैलेंटाइन वीक के दौरान 20 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली यह फिल्म प्यार की कहानी को बड़े पर्दे पर नए अंदाज में पेश करती नजर आएगी.

कार्तिक आर्यन और श्रीलीला

कार्तिक आर्यन और श्रीलीला अनुराग बसु की आने वाली रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म 'तू मेरी जिंदगी है’ में पहली बार साथ नजर आने वाले हैं. पहले इस फिल्म को 'आशिकी 3' के नाम से प्लान किया गया था. लेकिन अब इसका टाइटल बदल दिया गया है. मई 2026 में रिलीज होने वाली इस फिल्म को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

 

 

राम चरण और जाह्नवी कपूर

ग्लोबल स्टार राम चरण एक्शन स्पोर्ट्स ड्रामा 'पेड्डी' में पहली बार जाह्नवी कपूर के साथ नजर आने वाले हैं.फिल्म का पहला गाना रिलीज होते ही दोनों की शानदार केमिस्ट्री की झलक मिल गई है.ये मूवी 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.  

रणबीर कपूर और साई पल्लवी

नीतेश तिवारी की बड़ी पैन-इंडिया फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर और साई पल्लवी पहली बार साथ दिखाई देंगे. रणबीर इस फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाएंगे और साई पल्लवी सीता की भूमिका में नजर आएंगी. ये कहानी दो हिस्सों में दिखाई जाएगी, जिसका पहला भाग दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में आएगा.

इब्राहिम अली खान और श्रीलीला

इब्राहिम अली खान खेल पर आधारित फिल्म 'दिलेर' में श्रीलीला के साथ नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन कायोज ईरानी कर रहे हैं. इसे लेकर लोगों के बीच काफी ज्यादा क्रेज है.

 

