दूसरे दिन सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ ने पकड़ी रफ्तार, लेकिन इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने फिर मार ली बाजी

सिनेमाघरों में इस शुक्रवार दो बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. सनी देओल और इमरान हाशमी की फिल्में आमने-सामने हैं, जिसे लेकर लोगों के बीच काफी बज बना हुआ है. रिलीज के पहले दिन जहां इमरान की फिल्म ‘आवारापन 2’ ने टिकट खिड़की पर एकतरफा दबदबा बनाया. वहीं, सनी देओल के चाहने वालों को थोड़ी मायूसी हाथ लगी. शुक्रवार को जो आंकड़े आए, उसने दोनों ही फिल्मों के बीच के फासले को काफी बढ़ा दिया. सोशल मीडिया से लेकर सिनेमाघरों तक हर तरफ बस इसी टक्कर की बातें हो रही हैं.
शनिवार का सूरज उगते ही टिकट खिड़की का पूरा माहौल बदल गया. सनी देओल के फैंस की निराशा को दूर करते हुए उनकी फिल्म ने दूसरे दिन जबरदस्त वापसी की. वीकेंड की छुट्टी का पूरा फायदा सनी की ‘बंटवारा 1947’ को मिला और लोगों ने थिएटर्स का रुख किया. हालांकि, इमरान की फिल्म भी रुकने का नाम नहीं ले रही है और वो भी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रही है. दोनों ही फिल्मों के बीच अब कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिससे थिएटर्स में रौनक लौट आई है और आगे का मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है.
सनी देओल और प्रीति जिंटा की ‘बंटवारा 1947’ को बनाने में लगभग 120 से 150 करोड़ का भारी-भरकम बजट लगा है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने शुक्रवार को रिलीज होते ही केवल 5.75 करोड़ रुपये की बहुत धीमी शुरुआत की, लेकिन दूसरे दिन शनिवार को फिल्म की कमाई में अच्छा सुधार देखने को मिला और इसने 13.50 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया. दो दिनों में फिल्म का घरेलू नेट कलेक्शन 19.25 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 22.91 करोड़ रुपये पहुंच गया है. दो दिनों में इस फिल्म ने दुनियाभर में 26.41 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया.
वहीं, इमरान हाशमी की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर ‘आवारापन 2’ केवल 45 करोड़ रुपये के छोटे बजट में बनी है. सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने पहले ही दिन 22 करोड़ रुपये की धमाकेदार ओपनिंग करके सबको चौंका दिया. दूसरे दिन भी फिल्म की रफ्तार थमी नहीं और इसने 33.75 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया. भारत में फिल्म का दो दिनों का कुल नेट कलेक्शन 55.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसका घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 66.90 करोड़ रुपये हो चुका है, जबकि दो दिनों का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 72.90 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है.
इमरान हाशमी की ये फिल्म साल 2007 में आई उनकी पुरानी फिल्म ‘आवारापन’ का सीक्वल है. 2007 में आई वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस नहीं रही थी और उसका लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन केवल 12.50 करोड़ था. नए पार्ट ने अपने पहले ही दिन 21 करोड़ रुपये कमाकर उस 19 साल पुराने लाइफटाइम रिकॉर्ड को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. वीकेंड के बाकी दिनों में फिल्म की कमाई में और उछाल आने की उम्मीद है. दोनों फिल्मों के बीच चल रही ये दिलचस्प जंग आने वाले पूरे हफ्ते सिनेमाघरों में चर्चा का नया विषय बनी रहने वाली है.
बॉक्स ऑफिस पर लोगों के रुझान को देखते हुए सिनेमाघरों में शोज का बंटवारा भी बदल गया है. इमरान हाशमी की फिल्म को देशभर में 8,218 सिनेमाघरों में जगह मिली है और बेहतर रिस्पॉन्स को देखते हुए इसके शोज लगातार बढ़ाए जा रहे हैं. दूसरी तरफ सनी देओल की फिल्म के शोज में कटौती देखने को मिली. अगर आने वाले वर्किंग डेज में सनी की फिल्म अपनी कमाई की रफ्तार बरकरार नहीं रख पाती है, तो इसके शोज में और भी कमी की जा सकती है. फिलहाल दोनों फिल्मों को लेकर अलग-अलग शहरों में लोगों की मिला-जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है.