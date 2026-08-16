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दूसरे दिन सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ ने पकड़ी रफ्तार, लेकिन इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने फिर मार ली बाजी

Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Box Office: सिनेमाघरों में इस शुक्रवार दो बड़ी फिल्मों में एक साथ दस्तक दी. दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और साथ ही ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी काफी कुछ कह रहा है. पहले दिन जहां देशभक्ति वाली फिल्म को तगड़ा झटका लगा. वहीं, रोमांटिक थ्रिलर ने बाजी मार ली. चलिए जानते हैं दूसरे दिन का कैसा रहा हाल?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 16, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:30 AM IST
दूसरे दिन सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ ने पकड़ी रफ्तार, लेकिन इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने फिर मार ली बाजी
Image Credit: दूसरे दिन कुछ ऐसी रही ‘बंटवारा 1947’ और ‘आवारापन 2’ की कमाई (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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