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Hindi Newsबॉलीवुडधुरंधर में रहमान डकैत के रोल को 3 एक्टर्स ने किया रिजेक्ट, फिर अक्षय खन्ना ने मचाया धमाल, लूट ली महफिल

'धुरंधर' में रहमान डकैत के रोल को 3 एक्टर्स ने किया रिजेक्ट, फिर अक्षय खन्ना ने मचाया धमाल, लूट ली महफिल

Dhurandhar: बॉलीवुड सुपरहिट फिल्म 'धुरंधर' के लिए एक्टर्स को चुनने का काम कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का था. मुकेश छाबड़ा ने खुलासा किया कि अक्षय खन्ना रहमान डकैत के किरदार के लिए पहली पसंद नहीं थे.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 03, 2026, 10:23 PM IST
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3 रिजेक्शन के बाद अक्षय खन्ना की हुई एंट्री
3 रिजेक्शन के बाद अक्षय खन्ना की हुई एंट्री

Dhurandhar: आदित्य धर की सुपरहिट 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है. 'धुरंधर 2' इन दिनों भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म के लिए कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने ही एक्टर्स फाइनल किए थे. हाल ही में मुकेश ने दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि अक्षय खन्ना से पहले उन्होंने रहमान डकैत का किरदार तीन एक्टर्स को ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया.

3 एक्टर्स ने रिजेक्ट किया रहमान डकैत का रोल

मुकेश छाबड़ा ने हाल ही में एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा, 'अक्षय खन्ना के पास जाने से पहले तीन एक्टर्स को रहमान डकैत का किरदार ऑफर किया गया था. एक एक्टर साउथ से था और बाकी दो बॉलीवुड के थे. हालांकि मैं उनका नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि उन्होंने ऑफर रिजेक्ट करते हुए बहुत अजीब तर्क दिया था. एक ने कहा, इस फिल्म में तो कई सारे एक्टर्स हैं. दूसरे ने कहा, ये तो रणवीर सिंह की फिल्म है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अपने दिल से फैसले करते हैं अक्षय खन्ना

मुकेश छाबड़ा ने आगे कहा, 'उन तीन एक्टर्स के बाद हमारे दिमाग में अक्षय खन्ना का नाम आया था. जब हमने अक्षय से बात की, तो उन्होंने कहानी सुनी, कहा कि ये बहुत शानदार स्क्रिप्ट है और फिर एक ही दिन में फिल्म के लिए उन्होंने हां कर दी.' वहीं अक्षय की तारीफ करते हुए मुकेश छाबड़ा ने कहा, 'अक्षय अपने दिल से फैसले करते हैं. अक्षय उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं, जिनके फैसले आस-पास मौजूद 4-5 लोगों की राय पर आधारित नहीं होते हैं. वह बहुत ही शानदार एक्टर हैं और हर किरदार में जान फूंक देते हैं.'

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बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' का धमाल

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्में हैं. 'धुरंधर' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 840.20 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 1,307.35 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं 'धुरंधर 2' ने 15 दिन तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 920.02 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 1,466.47 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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