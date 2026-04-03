'धुरंधर 2' के बाद अर्जुन रामपाल का बड़ा धमाका, अब निभाएंगे रियल लाइफ बिजनेसमैन का किरदार? दिखेगा पावर और पैसा!

Arjun Rampal Web Series: एक्टर अर्जुन रामपाल ने फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर द रिवेंज' में मेजर इकबाल का किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है. इस किरदार में अर्जुन रामपाल हर तरफ छा गए हैं. ऑडियंस और क्रिटिक्स उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं. अब एक्टर ने अगले प्रोजेक्ट के लिए अपनी कमर कस ली है. अर्जुन रामपाल जल्द ही एक नई वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने फेमस फिल्ममेकर हंसल मेहता के साथ हाथ मिलाया है. इस सीरीज को 'बिलियनेयर' नाम दिया गया है, जिसकी आने से पहले ही काफी चर्चा हो रही है.

अर्जुन रामपाल की अपकमिंग वेब सीरीज

एक्टर अर्जुन रामपाल जल्द ही हंसल मेहता की अपकमिंग ओटीटी सीरीज 'बिलियनेयर' में लीड रोल निभाते नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वेब सीरीज एक पावरफुल बिजनेसमैन की ताकत, पैसा और बर्बादी की कहानी पर आधारित होगी. रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि यह वेब सीरीज विजय माल्या या ललित मोदी से प्रेरित हो सकती है. हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से इस बारे में कुछ सामने नहीं आया है.

विजय माल्या या ललित मोदी, किसकी होगी कहानी?

इस नई वेब सीरीज 'बिलियनेयर' को हंसल मेहता और रॉबी ग्रेवाल के सपोर्ट से बनाया जा रहा है. यह सीरीज असल जिंदगी की घटनाओं और किरदारों से प्रेरित होगी. सीरीज में अर्जुन रामपाल किसका किरदार निभाएंगे, इसे लेकर फैंस के बीच काफी चर्चा हो रही है. बताया जा रहा है कि अर्जुन रामपाल की वेब सीरीज विजय माल्या या ललित मोदी, इन दोनों में से किसी एक के जीवन से प्रेरित हो सकती है. ऐसे में बड़े पर्दे पर अर्जुन रामपाल विजय माल्या या ललित मोदी के किरदार में नजर आ सकते हैं.

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होगा हाई-स्टेट्स ड्रामा

वेब सीरीज 'बिलियनेयर' को अमेजन एमएक्स प्लेयर के ओरिजिनल शो के तौर पर अनाउंस किया गया है. इसे हंसल मेहता और रॉबी ग्रेवाल ने डायरेक्ट किया है. शो को अनुभव चोपड़ा और शांतनु सागर ने लिखा है. इसे ऑलमाइटी मोशन पिक्चर के बैनर तले प्रभलीन संधू ने प्रोड्यूस किया है. इस शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपने अपकमिंग ओरिजिनल शोज की लिस्ट में शामिल किया है. इसे एक फॉर्मल बायोपिक नहीं, बल्कि एक हाई-स्टेट्स ड्रामा के तौर पर पेश किया जाएगा.