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Hindi Newsबॉलीवुडमहा-मुकाबला या बर्बादी... क्यों बॉक्स ऑफिस क्लैश से कांपते हैं मेकर्स? जानिए इसके पीछे का असली गणित और मुनाफे का मंत्र

महा-मुकाबला या बर्बादी... क्यों बॉक्स ऑफिस क्लैश से कांपते हैं मेकर्स? जानिए इसके पीछे का असली गणित और मुनाफे का मंत्र

Box Office Clash: बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कई बार देखने को मिला जब कई बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज होती है, तो उसको बॉक्स ऑफिस क्लैश कहते हैं, जिससे स्क्रीन, ऑडियंस और कमाई बंट जाती है. इससे शुरुआती कलेक्शन पर असर पड़ता है, लेकिन कभी-कभी ये टक्कर दोनों फिल्मों के लिए फायदेमंद भी साबित होती है. सही प्लानिंग और मार्केटिंग से क्लैश को मौके में बदला जा सकता है और सिनेमा का क्रेज बढ़ सकता है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 04, 2026, 06:05 AM IST
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Box Office Clash (Image AI)
Box Office Clash (Image AI)

Box Office Clash: जब दो बड़ी फिल्में एक ही दिन थिएटर में रिलीज होती हैं तो उसे बॉक्स ऑफिस क्लैश कहा जाता है. देखने में ये सुनने में तो मजेदार और दिलचस्प लगता है लेकिन फिल्मों के लिए ये रिस्की होता है. वजह ये है कि दर्शक और थिएटर दोनों बंट जाते हैं. अगर कोई फिल्म अकेले रिलीज हो तो उसे ज्यादा स्क्रीन और ज्यादा शो मिलते हैं, लेकिन क्लैश में ऐसा नहीं हो पाता. इसका सीधा असर पहले हफ्ते की कमाई पर पड़ता है, जो किसी भी फिल्म की सफलता तय करने में बहुत अहम माना जाता है. इसलिए मेकर्स क्लैश से बचने की कोशिश करते हैं.

भारत में थिएटर और स्क्रीन की गिनती बहुत कम है. जबकि हर हफ्ते कई फिल्में रिलीज होती रहती हैं. जब दो बड़ी फिल्में एक साथ आती हैं तो स्क्रीन बांटनी पड़ती है. इससे शो कम हो जाते हैं और टाइम स्लॉट भी कम मिलते हैं. कई बार प्राइम टाइम के शो भी शेयर करने पड़ते हैं. ट्रेड एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे क्लैश में कमाई लगभग बीस से पच्चीस प्रतिशत तक घट सकती है. करोड़ों रुपये की फिल्म के लिए ये बड़ा नुकसान होता है. इसी वजह से मेकर्स अपनी रिलीज डेट बहुत सोच समझकर तय करते हैं. ताकि फिल्म को ज्यादा स्क्रीन और दर्शक मिल सकें से.

दर्शकों का बंटवारा और इसका असर

ऑडियंस का बंटवारा क्लैश में बहुत बड़ा असर डालता है. आम लोग एक ही दिन में दो बड़ी फिल्में नहीं देख सकते इसलिए उन्हें चुनना पड़ता है. वे अक्सर स्टार पावर, ट्रेलर या चर्चा देखकर फैसला लेते हैं कि कौन सी फिल्म देखनी है. इससे एक फिल्म को ज्यादा फायदा मिलता है और दूसरी पीछे रह जाती है. कई बार अच्छा कंटेंट होने के बाद भी फिल्म पूरी ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती. इससे वर्ड ऑफ माउथ भी कमजोर हो जाता है और कमाई पर सीधा असर पड़ता है. इसलिए क्लैश में फिल्में एक दूसरे से सीधे मुकाबले में आकर नुकसान झेल सकती हैं. 

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रिलीज डेट क्यों है जरूरी? 

फिल्म की रिलीज डेट सिर्फ एक तारीख नहीं होती. ये पूरी प्लानिंग और बिजनेस का हिस्सा होती है. मेकर्स इसे सोच समझकर तय करते हैं. फेस्टिवल्स, छुट्टियां और दूसरी बड़ी फिल्मों की रिलीज को ध्यान में रखा जाता है. सही समय मिलने पर फिल्म ज्यादा कमाई कर सकती है. गलत समय पर रिलीज होने से नुकसान भी हो सकता है. इसलिए कई बार डेट पहले ही लॉक कर दी जाती है. कुछ फिल्में दूसरी बड़ी फिल्मों से बचने के लिए अपनी डेट बदल देती हैं. जिन फिल्मों को भरोसा होता है वही क्लैश के लिए तैयार रहती हैं. ये रणनीति बहुत जरूरी होती है.

क्लैश हमेशा नुकसान नहीं देता

ये मानना सही नहीं है कि क्लैश हमेशा नुकसान ही करता है. कई बार ये दोनों फिल्मों के लिए फायदेमंद भी हो जाता है. जब दो फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं तो लोगों में उत्साह बढ़ जाता है. दोनों की चर्चा साथ होने से दर्शक ज्यादा ध्यान देते हैं. जैसे कुछ इंटरनेशनल फिल्में ‘कुछ इंटरनेशनल फिल्में’ एक ही समय पर रिलीज होकर अच्छा परफॉर्म करती हैं. अगर कहानी और मार्केटिंग मजबूत हो तो क्लैश फेस्टिवल जैसा बन सकता है. इससे दोनों फिल्मों को अच्छी पब्लिसिटी मिलती है और दर्शक भी ज्यादा जुड़ते हैं. क्लैश सही तरीके से हो तो फायदा होता है.

नया कोलेबरेशन ट्रेंड

फिल्म इंडस्ट्री में अब एक नया तरीका दिख रहा है जिसे कोलेबरेशन कहा जा रहा है. इसमें फिल्मों की टक्कर को लड़ाई की तरह नहीं बल्कि साथ काम करने के मौके की तरह देखा जाता है. दो फिल्में मिलकर प्रमोशन कर सकती हैं और दर्शकों के लिए खास ऑफर भी दे सकती हैं जैसे कॉम्बो टिकट. सोशल मीडिया पर भी दोनों फिल्मों को दोस्ताना तरीके से दिखाया जाता है जिससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है. इससे दर्शक एक फिल्म चुनने की जगह दोनों फिल्में देखने के लिए तैयार हो जाते हैं. ये तरीका धीरे-धीरे फेमस हो रहा है और नए मौके बना रहा है बढ़ा रहा है.

भारत में नए मॉडल की संभावना

भारत में ये नया मॉडल धीरे-धीरे अपनी जगह बना सकता है. अब दर्शक सिर्फ बड़े स्टार ही नहीं बल्कि अच्छी कहानी भी देखना चाहते हैं. अगर दो अलग तरह की फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं तो लोग दोनों को देखने का मौका लेते हैं. लेकिन बड़ी फिल्मों और बड़े स्टार्स के बीच भरोसा बनाना अभी भी एक चुनौती है. फिर भी बदलते समय में ये तरीका फिल्मों की कमाई बढ़ाने का नया रास्ता खोल सकता है. इससे फिल्म इंडस्ट्री ज्यादा स्मार्ट और मजबूत बन सकती है. आने वाले समय में ये मॉडल दर्शकों और निर्माताओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

समझदारी ही असली जीत

आज के समय में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होना आम बात है. इसमें नुकसान का डर जरूर रहता है. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि नुकसान ही हो. सही प्लानिंग, अच्छी मार्केटिंग और समझदारी से काम लेकर इसे मौके में बदला जा सकता है. आज की दर्शक बदल रही है और उसकी पसंद भी बदल रही है. इसलिए फिल्मों को भी उसी हिसाब से बदलना जरूरी है. आने वाले समय में ये टकराव लड़ाई की जगह एक बड़े फिल्म उत्सव जैसा बन सकता है जहां दर्शक सबसे ज्यादा फायदा पाएंगे. ऑडियंस के लिए बेहतर एक्सपीरियंस और एंटरटेनमेंट हमेशा सबसे अहम रहेगा.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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