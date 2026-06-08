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राम चरण का तूफान, वरुण धवन की रफ्तार और बॉबी देओल की फिल्म का निकला दम! बॉक्स ऑफिस पर किसका कैसा हाल?

2026 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों तीन बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है. जहां साउथ सुपरस्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' गर्दा उड़ा रही है, वहीं वरुण धवन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को भी फैंस का ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' की हालत खराब होती नजर आ रही है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 08, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:50 AM IST
राम चरण का तूफान, वरुण धवन की रफ्तार और बॉबी देओल की फिल्म का निकला दम! बॉक्स ऑफिस पर किसका कैसा हाल?
Image Credit: बॉक्स ऑफिस पर किसका कैसा हाल?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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