/राम चरण का तूफान, वरुण धवन की रफ्तार और बॉबी देओल की फिल्म का निकला दम! बॉक्स ऑफिस पर किसका कैसा हाल?

2026 Box Office Clash Collection: सिनेमा प्रेमियों के लिए इन दिनों सिनेमाघरों में तीन बड़ी फिल्में लगी हुई हैं. इन तीनों फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इनमें पहली फिल्म साउथ सुपरस्टार राम चरण और एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की स्पोर्ट्स ड्रामा 'पेड्डी' है. दूसरी, अभिनेता वरुण धवन की रोमांटिक ड्रामा 'है जवानी तो इश्क होना है' और तीसरी, बॉबी देओल की डार्क ह्यूमर से भरपूर 'बंदर' है. तीनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. तीन दिनों की कमाई के आंकड़ों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीनों ही फिल्में एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही हैं.
ऐसे में आइए सबसे पहले साउथ सुपरस्टार राम चरण और एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'पेड्डी' की बात करते हैं. 'पेड्डी' के कलेक्शन में चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर उछाल देखने को मिला. शानदार प्रदर्शन के साथ फिल्म ने भारत में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. चौथे दिन भी 'पेड्डी' ने भारत में डबल डिजिट में जबरदस्त कमाई की है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए-नए रिकॉर्ड बना रही है.
सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने चौथे दिन शानदार कमाई दर्ज की है. रविवार को फिल्म ने देशभर में 31.90 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. चौथे दिन यानी रविवार को फिल्म की कमाई में 10.6 प्रतिशत का उछाल आया. फिल्म ने पहले दिन 51 करोड़ रुपये की बंपर कमाई की थी. ताजा कलेक्शन के साथ 'पेड्डी' का कुल भारतीय कलेक्शन 157.13 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. फिल्म जल्द ही 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर सकती है.
अब वरुण धवन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की बात करते हैं. इस फिल्म में वरुण धवन के साथ पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर नजर आ रही हैं. इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं. पहले और दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन अच्छा-खासा रहा. हालांकि, वरुण की फिल्म के सामने राम चरण की फिल्म मजबूती से खड़ी हुई है.
फिल्म ने ओपनिंग डे पर 7.50 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था. सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पहले रविवार यानी रिलीज के तीसरे दिन फिल्म ने 9.00 करोड़ रुपये की कमाई की है. अब तक फिल्म भारत में 24.00 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है.
ऐसे में आइए आखिर में बात करते हैं बॉबी देओल की डार्क ह्यूमर फिल्म 'बंदर' की. अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर' को रिलीज के बाद से ही क्रिटिक्स और सोशल मीडिया पर काफी अच्छे रिव्यू मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों के लिए तरस रही है.
सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन सिर्फ 1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. बॉबी देओल की 'बंदर' एक डार्क, इंटेंस और कैरेक्टर-ड्रिवन फिल्म है, जिसकी अपनी एक अलग और चुनिंदा ऑडियंस है. यही वजह है कि मेकर्स को पहले से ही इस फिल्म से बड़ी ओपनिंग की उम्मीद नहीं थी. फिल्म अब तक केवल 2.45 करोड़ रुपये का कुल कलेक्शन कर पाई है.