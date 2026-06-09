/रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही राम चरण की ‘पेद्दी’! ऑडियंस को तरसी वरुण धवन और बॉबी देओल की फिल्में, कलेक्शन उड़ा देगा होश

2026 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इस समय तीन बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हुई फिल्म ‘पेद्दी’ में सुपरस्टार राम चरण के लुक और उनकी बेहतरीन एक्टिंग की लोग तारीफ कर रहे हैं. इसके साथ ही फिल्म में जाह्नवी कपूर को लेकर भी काफी बातें हो रही हैं. दूसरी तरफ, डेविड धवन की फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ इसलिए चर्चा में है, क्योंकि इसे उनकी आखिरी फिल्म माना जा रहा है. वहीं, अनुराग कश्यप की फिल्म ‘बंदर’ में बॉबी देओल के काम तो पसंद आ रहा है, लेकिन ऑडियंस नहीं मिल पा रही.
पिछले हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई इन तीनों फिल्मों में बड़ी शानदार स्टार कास्ट नजर आ रही है. पहली फिल्म ‘पेद्दी’ में राम चरण और जाह्नवी कपूर के साथ दिव्येंदु और बोमन ईरानी जैसे शानदार कलाकार नजर आ रहे हैं. वहीं, वरुण धवन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में उनके साथ पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर नजर आ रही हैं. इसके अलावा बॉबी देओल भी अपनी नई क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘बंदर’ में दमदार अभिनय का जलवा बिखेर रहे हैं. हालांकि, बड़े सितारों के होने के बावजूद बॉबी देओल की इस फिल्म को ऑडियंस का बिल्कुल भी साथ नहीं मिल पा रहा.
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