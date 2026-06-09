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रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही राम चरण की ‘पेद्दी’! ऑडियंस को तरसी वरुण धवन और बॉबी देओल की फिल्में, कलेक्शन उड़ा देगा होश

2026 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते तीन बड़ी फिल्मों ‘पेद्दी’, ‘है जवानी तो इश्क होना है’ और ‘बंदर’ के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली. जहां साउथ सुपरस्टार राम चरण की फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई कर कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तो वहीं, अब वरुण धवन और बॉबी देओल की फिल्में दर्शकों को तरस रही हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 09, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:01 AM IST
रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही राम चरण की ‘पेद्दी’! ऑडियंस को तरसी वरुण धवन और बॉबी देओल की फिल्में, कलेक्शन उड़ा देगा होश
Image Credit: 2026 Box Office Collection

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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