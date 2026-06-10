आखिर क्यों हटाने पड़े जाह्नवी कपूर के Kissing सीन? 'पेड्डी' डायरेक्टर ने खुद बताई वजह, कहा- 'कुछ सीन थे मिसलीडिंग...'

Peddi Janhvi Kapoor Controversy: राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. वहीं, दूसरी ओर इसके सीन्स को लेकर बवाल मचा हुआ है. एक्ट्रेस समेत डायरेक्टर बुची बाबू सना की सोच और विजन पर भी सवाल उठ रहे हैं. इसे देखते हुए डायरेक्टर ने 'पेड्डी' से जाह्नवी के आपत्तिजनक सीन्स को हटाने का फैसला किया है.
डायरेक्टर बुची बाबू ने कहा कि सोशल मीडिया पर विरोध के बाद उन्होंने फिल्म से कुछ ऐसे सीन्स हटा दिए हैं, जिनमें जाह्नवी कपूर के किरदार को जरूरत से ज्यादा ग्लैमराइज और वस्तु (ऑब्जेक्ट) की तरह दिखाया गया था. उन्होंने कहा, 'जाह्नवी के कुछ सीन्स गलत संदेश देने वाले बन गए थे और कई लोगों ने उनके किरदार अचियम्मा को सही तरह से नहीं समझा.'
वहीं, 'पेड्डी' फिल्म देखने के बाद कई दर्शकों और महिला अधिकार संगठनों ने सवाल उठाए थे कि अचियम्मा का किरदार कैसे लिखा गया है. खास तौर पर फिल्म की प्रेम कहानी को लेकर आलोचना हुई. इसके बाद मेकर्स ने घोषणा की कि महिलाओं के प्रति असम्मानजनक माने गए कुछ सीन फिल्म से हटा दिए जाएंगे. विवाद बढ़ने के बाद डायरेक्टर बुची बाबू सना ने माफी मांगी और कहा कि उन सीन को फिल्म से हटा देंगे. इस मामले पर अभी तक न तो राम चरण और न ही एक्ट्रेस जाह्नवी ने कोई प्रतिक्रिया दी है.
दरअसल, इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बुची बाबू सना ने कहा, 'मेरे हिसाब से बहुत से लोगों ने जाह्नवी कपूर के ट्रैक को गलत समझ लिया और उसे कहानी में बेवजह माना, जबकि ऐसा नहीं था.' उन्होंने आगे बताया कि अपनी पिछली फिल्म के मुकाबले 'पेड्डी' में उन्होंने जानबूझकर अलग तरीका अपनाया था. राम चरण के किरदार पेड्डी के बदलाव को दिखाने के लिए जाह्नवी का किरदार बहुत जरूरी था.
उन्होंने आगे कहा, 'इस फिल्म में मैंने थोड़ा अलग और साहसी तरीका अपनाया. पेड्डी एक दूर-दराज और पिछड़े इलाके से आता है. मैं उसकी कच्ची सोच और व्यवहार को दिखाना चाहता था और बाद में यह बताना चाहता था कि उसका ऐसा होना उसकी परवरिश और माहौल की वजह से है. ऐसे में इंसान को लगता है कि जिस लड़की से वह प्यार करता है, उससे शादी करना ही उसका अधिकार है.' हालांकि, डायरेक्टर ने माना कि कुछ जगहों पर यह बात सही तरीके से साबित नहीं हो पाई. उन्होंने कहा, 'इस प्रक्रिया में कुछ शॉट ऐसे बन गए, जो लोगों को गलत संदेश दे रहे हैं. हमने इसे सुधारने के लिए कदम उठाए हैं और उन सीन को हटा दिया है.'
दरअसल, जाह्नवी कपूर के जिन सीन की आलोचना हुई, उनमें एक्ट्रेस का इंट्रोडक्शन वाला सीन शामिल था. इस सीन में कैमरे का फोकस उनके चेहरे पर कम और उनकी कमर, नाभि और शरीर के अन्य हिस्सों पर ज्यादा था. एक अन्य सीन में राम चरण का किरदार पेड्डी, जाह्नवी के किरदार को उसकी परमिशन के बिना चूमता है और कहता है कि उसे प्यार जताने का कोई और तरीका नहीं आता, सिवाय फिजिकल इंटीमेसी के.