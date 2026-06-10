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आखिर क्यों हटाने पड़े जाह्नवी कपूर के Kissing सीन? 'पेड्डी' डायरेक्टर ने खुद बताई वजह, कहा- 'कुछ सीन थे मिसलीडिंग...'

Peddi Janhvi Kapoor Controversy: राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' के कुछ सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ा हुआ है. बढ़ते विरोध के बाद डायरेक्टर बुची बाबू सना ने विवादित सीन हटाने और माफी मांगने का फैसला किया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 10, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:10 AM IST
आखिर क्यों हटाने पड़े जाह्नवी कपूर के Kissing सीन? 'पेड्डी' डायरेक्टर ने खुद बताई वजह, कहा- 'कुछ सीन थे मिसलीडिंग...'
Image Credit: पेद्दी से हटाए गए जाह्नवी कपूर के विवादित सीन

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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