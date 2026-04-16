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Hindi Newsबॉलीवुड‘मिर्जापुर’ का चौथा सीजन नहीं… अब मूवी में आएगा नया ट्विस्ट, नई कहानी और हाई वोल्टेज ड्रामा का लगेगा तड़का, कालीन भैया मचाएंगे तहलका!

‘मिर्जापुर’ का चौथा सीजन नहीं… अब मूवी में आएगा नया ट्विस्ट, नई कहानी और हाई वोल्टेज ड्रामा का लगेगा तड़का, कालीन भैया मचाएंगे तहलका!

Mirzapur: The Movie : डिजिटल दुनिया में तहलका मचाने के बाद, मिर्जापुर सीरीज अब ‘मिर्जापुर: द मूवी’ (Mirzapur: The Movie) के रूप में सिनेमाघरों में दस्तक देने की तैयारी कर रही है. लेकिन खबरों के मुताबिक, इस बार सीजन 4 नहीं बल्कि फ्रैंचाइजी का एक नया चैप्टर बुनती हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर देखने को मिलेगी. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 16, 2026, 01:46 PM IST
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‘मिर्जापुर’ का चौथा सीजन नहीं… अब मूवी में आएगा नया ट्विस्ट, नई कहानी और हाई वोल्टेज ड्रामा का लगेगा तड़का, कालीन भैया मचाएंगे तहलका!

कुर्सी खून बहाकर ही हासिल की जा सकती है, यही नियम है. इस लाइन के साथ सीरीज ‘मिर्जापुर’ ने डिजिटल की दुनिया में तहलका मचा दिया था. वहीं अब ये सीरीज फिर से वापसी करने जा रही है, लेकिन सीरीज के रुप में नहीं बल्कि 'मिर्जापुर: द मूवी' के रूप में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. कुछ लोगों को लगता था कि ये फिल्म सीजन 4 की कहानी को आगे बढ़ाएगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. 

खबरों के मुताबिक ये फिल्म फ्रैंचाइजी के भीतर एक बिल्कुल नया सिनेमाई चैप्टर पेश करने वाली है, एक ऐसा चैप्टर जो दर्शकों को हैरान कर देगा. खास बात ये है कि इस अप्रोच को इंडिया में पहला एक्सपेरिमेंट माना जा रहा है. 

नए चैप्टर के साथ करेगी वापसी
खबरों के अनुसार, ‘मिर्जापुर: द मूवी सीजन 4’ का विस्तार नहीं है, बल्कि फ्रैंचाइजी का एक नया चैप्टर है. भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेकर्स देश की सबसे बड़ी ओटीटी सीरीज में से एक को बड़े पर्दे पर ले जा रहे हैं. उम्मीद है कि ये फिल्म मिर्जापुर की दुनिया को उसके पुराने रफ और रियलिस्टिक अंदाज को बरकरार रखते हुए और भी बड़े और बड़े स्टेज पर फैलाएगी.

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पहले से ज्यादा होगी डार्क
रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, डार्क और सिनेमाई होगी. फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस, नए किरदार और कुछ पुराने चहेते चेहरों की वापसी की उम्मीद है, जो फ्रेंचाइजी के लिए एक नया फेज होगा. ये एक बहुत बड़ा सिनेमाई पल होने वाला है, और उम्मीद है कि ‘मिर्जापुर: द मूवी’ बड़े पर्दे पर गहरा असर छोड़ेगी. ये फिल्म हाल के सालों के सबसे महत्वाकांक्षी एडेप्टेशन में से एक बनकर उभर रही है.

इस दिन होगी रिलीज
‘मिर्जापुर: द मूवी’ वाकई उन बड़ी फिल्मों में से एक है जो कल्ट सीरीज ‘मिर्जापुर’ को बड़े पर्दे पर लाने वाली है. इसकी कहानी से लेकर किरदारों, संगीत और थीम तक, फिल्म की हर बात अपने आप में एक मिसाल है. इसमें कोई शक नहीं है कि रिलीज होने पर बड़े पर्दे पर ये फिल्म एक अनोखा और शानदार अनुभव साबित होगी. ये फिल्म 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसमें पंकज त्रिपाठी एक बार फिर से कालीन भैया और अली फजल गुड्डू पंडित वाले किरदार में तहलका मचाते हुए नजर आएंगे. 

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