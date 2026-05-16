क्या सच में आलिया भट्ट ने ऐश्वर्या राय को कर दिया रिप्लेस? आखिर क्यों अब तक Cannes 2026 नहीं पहुंचीं बच्चन बहू!

Cannes 2026 Red Carpet Schedule: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर काफी चर्चा चल रही है. खासकर बॉलीवुड की दो बड़ी हसीनाओं को लेकर एक अफवाह तेजी से फैल रही है कि आलिया भट्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन को रिप्लेस कर दिया है. लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है. फेस्टिवल में हर स्टार का अपना अलग शेड्यूल होता है और सब अगल-अलग ब्रांड के लिए आते हैं. किसी के जल्दी आने या देर से आने का मतलब तुलना नहीं होता. ऐसा ही कुछ ऐश्वर्या और आलिया के साथ हुआ.

आलिया कान्स फिल्म फेस्टिवल में 12 मई से 13 मई तक मौजूद रहीं, यानी फेस्टिवल के ओपनिंग के शुरुआती 1-2 दिनों में ही उन्होंने अपने सारे अपीयरेंस पूरे कर दिए. इस पूरे विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई, जहां लोगों ने बिना पूरी जानकारी के तुलना शुरू कर दी. किसी ने देखा कि आलिया भट्ट रेड कार्पेट पर दिखीं और ऐश्वर्या राय बच्चन अभी नजर नहीं आईं, तो अफवाह फैल गई. जबकि कान्स में ऐसा आम होता है कि कलाकार अलग-अलग दिन आते जाते हैं. यहां हर सेलेब्रिटी का टाइम स्लॉट पहले से तय होता है.

आलिया भट्ट का कान्स शेड्यूल

इसलिए ये कहना कि किसी ने किसी को रिप्लेस किया है, पूरी तरह गलत है. आलिया भट्ट ने 2025 में कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू किया था. इस साल आलिया कान्स के ओपनिंग डे यानी 12 मई को अपने ब्रांड के साथ पहुंची थीं. उन्होंने रेड कार्पेट पर वॉक किया और अपना प्रोफेशनल काम पूरा करके वापस भारत लौट आईं. ये उनका तय किया हुआ छोटा सा शेड्यूल था. कान्स में कई सेलेब्रिटी सिर्फ एक या दो दिन के लिए आते हैं. इसलिए उनका जल्दी लौट जाना बिल्कुल नॉर्मल बात है और इसमें कोई विवाद नहीं है.

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ऐश्वर्या राय बच्चन का शेड्यूल

ऐश्वर्या राय बच्चन लंबे समय से कान्स फिल्म फेस्टिवल का अहम हिस्सा रही हैं और सालों से इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करती आ रही हैं. वे एक बड़े ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड की एंबेसडर भी हैं, जिसकी वजह से हर साल उनका रेड कार्पेट लुक खास चर्चा में रहता है. इस बार भी फैंस उनकी एंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐश्वर्या 22 या 23 मई के आसपास कान्स के रेड कार्पेट पर दिखाई दे सकती हैं. उनका थोड़ी देर से पहुंचना भी फेस्टिवल की प्लानिंग का हिस्सा माना जा रहा है.

ब्रांड और टाइमिंग का खेल

कान्स फिल्म फेस्टिवल सिर्फ फिल्मों का इवेंट नहीं, बल्कि बड़े ब्रांड्स और ग्लोबल प्रमोशन का भी बड़ा मंच है. यहां हर सेलेब्रिटी की एंट्री पहले से तय प्लान के हिसाब से होती है. किसी स्टार को ओपनिंग डे पर बुलाया जाता है तो कोई बीच के दिनों में रेड कार्पेट पर नजर आता है. वहीं, कुछ सितारे फेस्टिवल के आखिरी दिनों में शामिल होते हैं. हर कलाकार को अलग समय और अलग स्लॉट दिया जाता है. ऐसे में किसी स्टार की मौजूदगी या गैरमौजूदगी की तुलना करना सही नहीं माना जाता, क्योंकि पूरा शेड्यूल पहले से प्लान और मैनेज किया जाता है.

सोशल मीडिया की गलतफहमी

आजकल सोशल मीडिया पर बिना पूरी जानकारी के खबरें बहुत तेजी से वायरल हो जाती हैं. इस मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. लोगों ने अधूरी बातों और वायरल पोस्ट्स के आधार ये मान लिया कि किसी कलाकार को रिप्लेस कर दिया गया है. जबकि सच इससे बिल्कुल अलग है. दोनों कलाकार अपने-अपने प्रोजेक्ट्स, ब्रांड वैल्यू और काम के हिसाब से फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं. उनका वहां मौजूद होना पूरी तरह प्रोफेशनल वजहों से जुड़ा है. ऐसे में दोनों की तुलना करना या किसी को हटाए जाने की बात कहना पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है.