Cannes 2026 में दिखेगा भारतीय सितारों का मेला! आलिया से ऐश्वर्या तक... रेड कारपेट पर बिखेरेंगे जलवा; 300 करोड़ी फिल्म दे चुकी स्टारकिड का भी डेब्यू

Cannes Film Festival 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 को लेकर इस बार भारत में जबरदस्त उत्साह है. ऐश्वर्या राय बच्चन, आलिया भट्ट और अदिति राव हैदरी जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस रेड कार्पेट पर नजर आ सकती हैं. वहीं, 300 करोड़ी फिल्म देने वाली साउथ की स्टारकिड का कान्स डेब्यू भी काफी चर्चा में है, भारतीय सितारों की मौजूदगी इस बार कान्स में बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा का खास जलवा दिखा सकती है.
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Cannes Film Festival 2026: दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में शामिल कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 (Cannes 2026) का आगाज 12 मई से होने जा रहा है. हर साल की तरह इस बार भी दुनियाभर के फिल्मी सितारों की नजर इस खास इवेंट पर टिकी हुई है. भारत में भी कान्स को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई भारतीय एक्ट्रेसेस इस बार रेड कार्पेट पर अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाने वाली हैं. 23 मई तक चलने वाले इस फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा की मौजूदगी एक बार फिर चर्चा में रहने वाली है.
फैंस अपने पसंदीदा सितारों की पहली झलक देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कान्स फिल्म फेस्टिवल सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये फैशन और ग्लैमर का भी सबसे बड़ा मंच माना जाता है. दुनियाभर के सितारे यहां अपने स्टाइल और लुक्स से लोगों का ध्यान खींचते हैं. भारतीय सितारों ने भी पिछले कई सालों में कान्स के मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है. इस बार भी बॉलीवुड की कई फेमस एक्ट्रेसेस वहां भारत का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी. सोशल मीडिया पर अभी से इन सितारों के लुक्स और रेड कार्पेट एंट्री को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं.
जब भी कान्स फिल्म फेस्टिवल की बात होती है तो ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम सबसे पहले याद आता है. कई सालों से वे इस बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करती आ रही हैं. उनके रेड कार्पेट लुक्स दुनियाभर में चर्चा का विषय बन जाते हैं. इस बार भी फैंस को उनसे काफी उम्मीदें हैं. ऐश्वर्या ने हर बार अपने अलग और शाही अंदाज से लोगों का दिल जीता है. कान्स और ऐश्वर्या का रिश्ता अब काफी खास बन चुका है. यही वजह है कि उनके बिना भारतीय फैंस इस इवेंट को अधूरा मानते हैं. इस साल भी वह अपनी मौजूदगी से सारी लाइमलाइट खींच सकती हैं.
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आलिया भट्ट इस बार दूसरी बार कान्स फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनने जा रही हैं. वे ‘लॉरियल पेरिस’ की ग्लोबल एंबेसडर के तौर पर इस खास मंच पर दिखाई देंगी. पिछले साल कान्स में उनका डेब्यू काफी चर्चा में रहा था और इस बार भी फैंस उनके नए लुक का इंतजार कर रहे हैं. आलिया ने अपने एक्सपीरियंस को खास बताते हुए कहा कि यहां की एनर्जी उन्हें बेहद पसंद आती है. उन्होंने बताया कि महिलाओं की आवाज और उनके सम्मान को जिस तरह यहां महत्व दिया जाता है, वो उन्हें काफी इंस्पायर करता है. आलिया की मौजूदगी इस बार भी कान्स की बड़ी चर्चा बन सकती है.
अपनी सादगी और खूबसूरती के लिए पहचानी जाने वाली अदिति राव हैदरी भी इस बार कान्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. अदिति का नाम पिछले कुछ समय में लगातार चर्चा में रहा है और अब उनका कान्स पहुंचना फैंस के लिए बड़ी खुशी की बात है. अदिति ने कहा कि ‘लॉरियल पेरिस’ का हिस्सा बनना उनके लिए सम्मान की बात है. उनके मुताबिक असली खूबसूरती खुद को अपनाने और कॉन्फिडेंस के साथ जीने में होती है. अदिति मानती हैं कि हर महिला खास होती है और उसे अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए. कान्स जैसे बड़े मंच पर उनकी मौजूदगी भारतीय सिनेमा के लिए भी खास मानी जा रही है.
इस बार कान्स को लेकर एक और नाम की खूब चर्चा हो रही है और वे हैं 300 करोड़ी फिल्म ‘लोका’ देने वाली कल्याणी प्रियदर्शन. खबरें हैं कि वे इस साल कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू कर सकती हैं. कल्याणी साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा हैं और वे कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं. उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई भी की है. ऐसे में अगर वे कान्स में नजर आती हैं तो ये उनके करियर का बड़ा पल माना जाएगा. फैंस भी उनके रेड कार्पेट डेब्यू को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर अभी से उनकी चर्चा शुरू हो चुकी है.
पिछले कुछ सालों में भारतीय फिल्मों और कलाकारों की पॉपुलैरिटी दुनियाभर में तेजी से बढ़ी है. कान्स जैसे बड़े मंच पर लगातार भारतीय सितारों की मौजूदगी इस बात का सबूत मानी जा रही है. अब सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि साउथ इंडस्ट्री के कलाकार भी इंटरनेशनल मंचों पर अपनी पहचान बना रहे हैं. भारतीय कलाकारों का फैशन, कॉन्फिडेंस और काम दुनियाभर के लोगों को प्रभावित कर रहा है. यही वजह है कि हर साल कान्स में भारतीय सितारों को देखने का उत्साह बढ़ता जा रहा है. इस बार भी भारतीय एक्ट्रेसेस अपने स्टाइल और मौजूदगी से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सकती हैं.
कान्स फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival 2026) शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर भारतीय सितारों के लुक्स को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. फैंस ये जानने के लिए उत्साहित हैं कि इस बार कौन-सी एक्ट्रेस किस डिजाइनर की ड्रेस पहनने वाली है. हर साल कान्स के रेड कार्पेट से कई तस्वीरें और वीडियो वायरल होते हैं. इस बार भी ऐश्वर्या राय बच्चन, आलिया भट्ट और अदिति राव हैदरी के लुक्स पर सबकी नजर रहने वाली है. भारतीय फैंस को उम्मीद है कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेसेस इस बार भी अपने शानदार अंदाज से देश का नाम रोशन करेंगी और दुनियाभर में चर्चा बटोरेंगी.
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